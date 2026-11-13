Salud

Dolor, rigidez e hinchazón: los ejercicios que ayudan a cuidar las articulaciones y cuándo consultar al médico

Mantenerse activo, elegir alimentos nutritivos y no automedicarse son claves para proteger el cartílago y conservar la movilidad

Mujer de edad sentada en una silla blanca y metálica, viste camiseta de manga larga gris y pantalón oscuro. Eleva su rodilla derecha, dejando su pie descalzo visible.
El ejercicio físico mejora la circulación del líquido sinovial y el transporte de nutrientes hacia los tejidos articulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El líquido sinovial es un lubricante presente en las articulaciones. Se desliza entre los fragmentos de hueso o cartílago para facilitar su movimiento suave y evitar la fricción entre ellos.

“Es como el aceite en el motor de un coche. Las partes móviles del motor no funcionarían bien (e incluso podrían dañarse) sin el aceite que las rodea para reducir la fricción. Lo mismo ocurre en las articulaciones. El líquido sinovial amortigua el espacio entre los huesos y evita que rocen entre sí al movernos”, explica la Cleveland Clinic de Estados Unidos.

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Se encuentra en cualquier articulación donde dos huesos se mueven juntos, como los pies, tobillos, rodillas, dedos, pulgares y nudillos, cadera, codos, muñeca y espalda.

Su funcionamiento depende del cartílago, la membrana sinovial y el fluido que esta produce.

Infografía con textos explicativos e ilustraciones de tres personas que hacen ejercicio acuático, levantamiento de mancuernas y equilibrio.
Los estiramientos, el entrenamiento de fuerza y las sentadillas figuran entre las actividades que reducen los marcadores de inflamación articular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas de malestar en las articulaciones

Cualquier trastorno que afecte a las articulaciones puede dañar las membranas sinoviales y el líquido que contienen. La artritis es el problema más común que afecta a la membrana sinovial y la articulación que protege, señala la entidad.

La Cleveland Clinic recomienda consultar al médico si existe algún cambio o síntoma en las articulaciones, entre ellos:

  • Hinchazón
  • Decoloración o hematomas
  • Dolor que no mejora en unos días.
  • Dificultad para mover una parte del cuerpo como normalmente se puede.

El dolor, la inflamación, el enrojecimiento o la sensación de calor en una articulación pueden motivar una evaluación médica. Un análisis de líquido sinovial permite revisar sus características físicas, su composición química y la presencia de cristales o bacterias, que pueden asociarse con gota o infección, indicó la entidad.

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Ejercicios que mejoran la calidad del líquido sinovial

Un hombre de mediana edad con camiseta oscura y pantalones cortos negros realiza sentadillas con una mancuerna sostenida frente a su pecho en un gimnasio.
Los estiramientos, el entrenamiento de fuerza y las sentadillas figuran entre las actividades que reducen los marcadores de inflamación articular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio podría mejorar la circulación del líquido sinovial, la sustancia que lubrica las articulaciones, y el aporte de nutrientes a esos tejidos. Esta actividad no necesariamente aumenta su cantidad, pero podría favorecer su calidad y eficacia, con posibles efectos sobre las molestias articulares, según estudios.

La investigación asoció la actividad física con una mejor circulación del fluido articular y con un menor nivel de marcadores de inflamación. Los estiramientos, el entrenamiento de fuerza, las sentadillas de cuádriceps, la flexión de rodilla y las elevaciones de talón figuraron entre los ejercicios favorables para las articulaciones.

El ejercicio podría mejorar el funcionamiento del líquido sinovial al facilitar su circulación y el transporte de nutrientes dentro de la articulación.

Un estudio publicado el mes pasado en la revista Recenti Progressi in Medicina concluyó que el estiramiento regular produce beneficios consistentes sobre la amplitud de movimiento, la flexibilidad y la rigidez percibida en adultos mayores.

“La actividad física estimula la producción de líquido sinovial”, explicó Susan Sterling, exdirectora de educación del Instituto Cooper, una organización sin fines de lucro de investigación y educación en medicina preventiva en Arthritis Foundation. Aumentar la cantidad de líquido mediante el movimiento de las articulaciones ayuda a prevenir la rigidez y a mantenerlas flexibles.

Alimentos que ayudan a aumentar los niveles de líquido sinovial

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de pescados con omega-3, semillas y verduras de hojas oscuras favorece la producción natural de lubricante articular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir en la dieta alimentos beneficiosos para las articulaciones puede ayudar a producir más líquido sinovial, promover la salud articular y reducir potencialmente el dolor.

Entre los alimentos que ayudan a la producción de líquido sinovial se encuentran:

  • Verduras de hojas oscuras
  • Los ácidos grasos omega-3: presentes en el salmón, la caballa y las semillas de lino.
  • Curcumina, un compuesto presente en la cúrcuma.
  • Alimentos ricos en antioxidantes, como cebollas, ajo, té verde y bayas.
  • Frutos secos y semillas

Las investigaciones han demostrado que seguir una dieta mediterránea puede mejorar los síntomas de la artritis reumatoide. Esto incluye una reducción de la inflamación y la sensibilidad articular, así como de la duración de la rigidez matutina. También se observó una mejora del bienestar general.

Suplementos y tratamientos para el dolor articular

Vista frontal de una mujer sentada en una mesa de madera, sosteniendo una cápsula amarilla de omega-3 entre sus dedos, junto a un plato de salmón y vegetales.
Los suplementos colaboran con la hidratación de los tejidos sin constituir curas definitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos nutricionales podrían aliviar el dolor, pero no curan los trastornos articulares. Entre los compuestos mencionados en diversos estudios se encuentran:

  • Los glicosaminoglicanos, como glucosamina y condroitina, que ayudan a mantener la hidratación y lubricación articular,
  • Metionina y colágeno.
  • Los omega-3 procedentes del aceite de pescado

Debido a que pueden provocar efectos no deseados e interacciones con medicamentos, su uso requiere evaluación de un profesional de la salud.

Ácido hialurónico y plasma para la articulación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tratamiento con plasma rico en plaquetas concentra componentes sanguíneos para abordar afecciones articulares como la osteoartritis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico puede indicar tratamientos específicos para aliviar el dolor articular:

  • Las inyecciones de viscosuplementación contienen ácido hialurónico, componente que aporta viscosidad, espesor y consistencia al líquido sinovial. La inflamación puede reducir la cantidad de esta sustancia, y los estudios han sugerido que su reposición dentro de la articulación podría aliviar el dolor; según la respuesta al tratamiento, pueden administrarse varias inyecciones durante algunos meses.
  • El plasma rico en plaquetas se obtiene a partir de una muestra de sangre procesada para concentrar plaquetas, células sanguíneas vinculadas con la curación, antes de inyectarlo en la articulación. Los estudios iniciales citados indicaron que podría ser al menos tan útil como el ácido hialurónico para la osteoartritis, aunque la publicación advirtió que aún se necesitan más investigaciones para confirmar su eficacia.

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