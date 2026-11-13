Un planeta 11 veces más grande que Júpiter desafía la ciencia y cambia lo que se sabía de la formación de otros mundos

Beta Pictoris b se ubica a 63 años luz de la Tierra, su estudio permite observar etapas tempranas de sistemas planetarios jóvenes hoy. (Astronomy & Astrophysics)

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A 63,4 años luz de la Tierra, en la constelación de Pictor, Beta Pictoris b concentra dos novedades que modifican la forma de estudiar los planetas gigantes jóvenes. Un equipo europeo corrigió una medición química que parecía ubicar su nacimiento lejos de la estrella anfitriona.

Otro grupo de investigadores, con un radiotelescopio en Sudáfrica, atribuyó por primera vez una emisión de radio a un exoplaneta y no a su estrella. Los dos resultados describen un mundo cuya historia todavía carece de una explicación definitiva.

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El planeta gira alrededor de Beta Pictoris, una estrella joven rodeada por un gran disco de escombros. Ese anillo de polvo y fragmentos ofrece una ventana hacia una etapa inicial de los sistemas planetarios, comparable con la que atravesó el Sistema Solar hace miles de millones de años. La edad del sistema ronda los 23 millones de años, una fracción mínima frente a los 4.600 millones de años del Sol.

Con una masa equivalente a entre 10 y 11 Júpiteres, Beta Pictoris b forma parte de la categoría de gigantes gaseosos. Su radio supera entre un 37 % y un 68 % al de Júpiter, según distintas estimaciones. Completa una órbita a una distancia cercana a 9 o 10 unidades astronómicas, es decir, unos 1.500 millones de kilómetros, y tarda alrededor de 23,6 años en volver al mismo punto de su trayectoria.

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La distancia actual del planeta respecto de su estrella parecía encajar con una formación local. Sin embargo, una observación previa de su atmósfera abrió otra hipótesis: el gigante pudo nacer mucho más lejos, en una región fría del disco, y luego aproximarse hacia la estrella.

Esa lectura dependía de una proporción química muy precisa, cuya revisión ahora cuestiona el método completo.

El carbono ya no permite ubicar con certeza el nacimiento del planeta

El gigante gaseoso tiene una masa de hasta once veces Júpiter, completa una órbita alrededor de su estrella cada casi 24 años terrestres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los astrónomos buscan reconstruir el origen de los exoplanetas a partir de las sustancias presentes en sus atmósferas. En el caso de los gigantes gaseosos, una de las herramientas propuestas compara dos variantes del monóxido de carbono: el compuesto con carbono 12 y aquel con carbono 13. Ambos átomos pertenecen al mismo elemento, pero el segundo posee un neutrón adicional y, por eso, una masa diferente.

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La cantidad relativa de esos isótopos podría conservar información del lugar donde se formó un planeta. La idea depende de la llamada línea de nieve del monóxido de carbono, una frontera térmica dentro del disco de gas y polvo que rodea a una estrella joven. Más allá de ese límite, las bajas temperaturas permiten que el monóxido de carbono se congele sobre granos sólidos. Más cerca de la estrella, el material permanece en forma gaseosa.

Un planeta que reunió gran parte de su materia más allá de esa frontera podría mostrar una composición distinta de otro que se formó en una zona interior. Las observaciones iniciales de Beta Pictoris b, realizadas con el instrumento GRAVITY, señalaron una relación baja entre carbono 12 y carbono 13.

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El resultado parecía compatible con un nacimiento lejano, seguido por un desplazamiento orbital hacia su posición actual.

La nueva medición de carbono cuestionó una hipótesis previa, el planeta pudo nacer cerca de la estrella o en una región más distante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad radica en que el monóxido de carbono con carbono 13 es escaso y deja una huella débil en los espectros. Una pequeña imprecisión instrumental puede alterar la relación calculada. Por ese motivo, un grupo encabezado por Antonia von Stauffenberg, investigadora doctoral del Instituto Max Planck de Astronomía, repitió el análisis con GRAVITY+, una versión mejorada que funciona en el Interferómetro del Very Large Telescope, en Chile.

La actualización incorporó óptica adaptativa y una mayor estabilidad para separar la señal del planeta de la luz de su estrella. Los datos nuevos arrojaron una proporción de carbono 12 frente a carbono 13 mucho más alta que la publicada antes. Jonas Sauter, científico del Instituto Max Planck de Astronomía y coautor del trabajo, destacó: “El instrumento interferométrico GRAVITY+ es muy estable, lo que le confiere una capacidad única para la caracterización de alta fidelidad de exoplanetas observados directamente”.

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La cifra corregida coincide con un resultado independiente de González Picos y sus colegas, publicado en 2026 a partir de otro instrumento. Esa coincidencia refuerza la nueva medición y sugiere que el valor anterior sufrió incertidumbres sistemáticas. Sin embargo, el cambio no resuelve la historia de Beta Pictoris b. La relación isotópica actual se parece a la observada en el Sistema Solar y en el medio interestelar, el material disperso entre las estrellas.

Además, la mayoría de la docena de gigantes jóvenes analizados con esta técnica presenta valores similares. Si los distintos ambientes de formación dejan diferencias químicas demasiado pequeñas, el indicador pierde capacidad para señalar el sitio exacto donde nació cada planeta. “Sigue siendo difícil utilizar el 13CO como indicador de la formación de planetas gigantes, debido a las incertidumbres que aún persisten en los modelos y las mediciones”, explicó von Stauffenberg.

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Las señales de radio permiten estudiar auroras fuera del Sistema Solar

MeerKAT detectó emisiones de radio entre 2025 y 2026, las señales se asociaron con auroras y magnetismo en el exoplaneta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras GRAVITY+ afinó el estudio químico, un equipo del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian y de la Universidad de Oregón obtuvo una señal diferente. El grupo observó Beta Pictoris b con MeerKAT, un conjunto de radiotelescopios instalado en Sudáfrica, durante cuatro sesiones efectuadas entre 2025 y 2026. Las mediciones detectaron una emisión persistente y ráfagas breves entre 0,85 y 3,5 gigahercios.

La señal mostró una fuerte polarización circular, una propiedad asociada con auroras y campos magnéticos intensos. En la Tierra, las auroras aparecen cuando partículas cargadas procedentes del espacio interactúan con la atmósfera bajo la influencia del campo magnético. El proceso produce luz visible en las regiones polares y también ondas de radio. Los investigadores plantean que Beta Pictoris b podría atravesar un fenómeno equivalente, aunque sus auroras no resultan observables de forma directa desde nuestro planeta.

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Los autores subrayaron la relevancia de la identificación: “Aunque las ráfagas de radio aurorales se observan en planetas del sistema solar y en algunas enanas ultrafrías, ninguna detección de radio había sido localizada previamente de forma inequívoca en un planeta extrasolar y no en su estrella anfitriona”. El estudio fue publicado en el repositorio arXiv y todavía espera la revisión de otros especialistas, un paso necesario antes de su publicación en una revista científica.

Atribuir una emisión de radio a un exoplaneta exige separar con precisión la actividad del planeta de la de su estrella. Las estrellas jóvenes suelen producir radiación intensa y campos magnéticos variables, por lo que pueden confundirse con facilidad. La posición de la señal y sus características permitieron al equipo asociarla con Beta Pictoris b. Si futuras campañas confirman el resultado, este gigante gaseoso se convertirá en el primer caso claro de radio auroral detectada fuera del Sistema Solar.

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El planeta tarda entre ocho y nueve horas en girar sobre su eje, esa velocidad puede impulsar su actividad magnética y sus auroras. (NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford STScI)

El planeta también rota con rapidez: tarda entre ocho y nueve horas en completar un giro sobre su eje. Esa velocidad puede favorecer la actividad magnética, ya que el movimiento interno de materiales conductores contribuye a sostener un campo magnético. En los grandes planetas del Sistema Solar, como Júpiter, la rotación y el magnetismo intervienen en la formación de auroras potentes y en la emisión de radio.

“La capacidad de determinar con precisión tanto los isotopólogos como la posible variabilidad rotacional mediante observaciones terrestres de un planeta genuino como Beta Pictoris b demuestra la excepcional calidad de los datos logrados con el instrumento GRAVITY+ actualizado”, afirma von Stauffenberg.

Nuevas series de observación deberán establecer si los cambios de brillo existen y si guardan relación con la estructura atmosférica o con la rotación.

El sistema de Beta Pictoris permite abordar varias preguntas a la vez: cómo se forman los planetas masivos, qué elementos recogen durante ese proceso, cómo evolucionan sus nubes y de qué modo operan sus campos magnéticos. La revisión química mostró que una herramienta prometedora todavía tiene límites. La radioastronomía, por su parte, ofreció una vía para investigar la actividad de un mundo que las imágenes directas apenas permiten distinguir.

Las próximas observaciones deberán combinar espectros atmosféricos más precisos, mediciones de radio repetidas y modelos que describan mejor la química de los hielos. Ese trabajo puede aclarar si Beta Pictoris b nació cerca de su órbita actual o si recorrió grandes distancias dentro del disco de su estrella. Por ahora, el planeta joven mantiene abiertas ambas posibilidades y aporta un laboratorio distante para entender cómo aparecen y cambian los gigantes gaseosos.