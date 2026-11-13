Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron su día a día en Miami a semanas de su boda: el nuevo integrante de su familia

La pareja mostró parte de su rutina en Miami a través de una serie de imágenes en redes sociales

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Lejos de los compromisos profesionales, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron parte de su intimidad en Miami y presentaron a su nueva mascota a través de una serie de fotografías que compartieron con sus seguidores antes de su boda.

El cachorro, de pelaje blanco y aspecto esponjoso, fue el centro de las publicaciones. En una de las postales, la cantante aparece frente a un espejo con el perro en brazos, mientras el futbolista del Inter Miami posa a su lado. La imagen fue tomada en un ambiente interior de paredes oscuras e iluminación artificial.

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La secuencia incluyó otra foto del animal descansando sobre una cama y una imagen de unas pantuflas de peluche con forma de animal. Así, la pareja compartió la llegada de un nuevo integrante a su entorno familiar, una novedad que generó reacciones entre sus seguidores.

También difundieron una foto tomada en el gimnasio. De Paul, vestido con camiseta y pantalón corto negros, flexionó un brazo frente al espejo, mientras Stoessel, con un top blanco y pantalón negro, apoyó una mano sobre su rostro. Alrededor se distinguían máquinas de ejercicio, pesas, espejos y paneles de luz.

La pareja difundió imágenes de su rutina de entrenamiento en las instalaciones de un gimnasio (Instagram)

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul presentaron a su mascota a través de una serie de publicaciones en Miami (Instagram)

Las publicaciones dieron cuenta además de la rutina del mediocampista argentino en Miami. Entre las imágenes hubo una junto a Lionel Messi y otra de sus hijos, quienes llevaron camisetas del Inter Miami. Los chicos posaron abrazados en una terraza de madera rodeada de vegetación, mientras miraban a cámara.

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En los comentarios del posteo, Tini Stoessel escribió: “Los amo”. La artista además agregó un emoji de una carita que contiene las lágrimas y dos corazones. Por su parte, La Joaqui dejó el mensaje: “Qué familia más bonita que son” y lo acompañó con un emoji de una carita que contiene las lágrimas y un corazón blanco.

El mediocampista argentino publicó postales de su vida familiar fuera de las canchas (Instagram)

Los hijos de Rodrigo De Paul posaron de brazos cruzados y con camisetas del Inter Miami en una de las fotos que compartió el futbolista (Instagram)

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tendría una puesta inspirada en el cine y una estructura cercana a la de un espectáculo, según adelantó Yanina Latorre. La conductora habló de los preparativos en su ciclo de El Observador 107.9 y aseguró que la cantante interviene de manera directa en el diseño de la celebración.

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“Ella lo escribió como si fuera un show”, sostuvo Latorre. De acuerdo con su versión, la artista definió cada instancia de la jornada con una lógica narrativa, a partir de referencias a películas que representarían distintos momentos de su relación con el futbolista.

La conductora explicó que los novios habrían elegido tres filmes relacionados con su historia de amor. Una de esas producciones funcionaría como eje de la ambientación general, mientras que las otras dos aparecerían en segmentos específicos de la fiesta. “Hay partes que van a ir pasando basado en tres películas que los identifican a ellos con su historia de amor”, afirmó.

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Yanina Latorre dio detalles sobre la boda que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul preparan para diciembre (Instagram)

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron como es su día a día en Miami a semanas de su casamiento (Instagram)

El mediocampista compartió postales junto a Lionel Messi y fotos de sus hijos con indumentaria de Inter Miami (Instagram)

Latorre también señaló que la figura de una heroína de una de esas películas inspiraría la entrada y parte de la decoración. Según relató, Stoessel se sentiría identificada con ese personaje por su recorrido personal y artístico. Los títulos de las producciones no fueron revelados.

Al describir la propuesta estética, la periodista dijo que “va a ser como estar en Disney, muy Tini todo”. También remarcó el nivel de participación de la cantante en la organización. “De todo se ocupa ella. Todo, todo, todo”, expresó durante el programa.

La fecha fijada para la ceremonia central del casamiento es el 19 de diciembre de 2026 (Instagram)

Los datos se suman a otros trascendidos que Latorre había brindado en septiembre en SQP, por América TV. En esa oportunidad, indicó que el festejo tendría lugar en un predio para eventos de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, y que la estadía se extendería durante tres días.

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La fecha que circuló para la ceremonia es el 19 de diciembre de 2026, aunque ni Stoessel ni De Paul confirmaron públicamente el día, el lugar ni las características del evento. Siempre según la versión de la conductora, ambos se alojarían en casas separadas dentro del complejo antes de la celebración central y los amigos más cercanos del jugador contarían con un espacio propio.

La agenda comenzaría el 18 de diciembre con una cena de Stoessel junto a sus amigas. Para la tarde siguiente estaría prevista una ceremonia íntima, similar a un casamiento civil pero sin validez legal, antes de la fiesta principal. “Va a haber una ceremonia, si se quiere, casi civil, pero que no va a ser legal”, señaló Latorre.

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