El secreto de un naufragio de 1683: un zapato exclusivo y anillos usados en el comercio de esclavos

Arqueólogos daneses y suecos recuperaron restos de calzado y aros metálicos en el pecio del Havmanden, frente a la costa de Gotemburgo. (Museo Nacional de Dinamarca)

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A casi 350 años de un motín que dejó muertos, condenados y una embarcación a la deriva, arqueólogos hallaron un zapato de hombre de manufactura excepcional y dos anillos metálicos ligados a la trata transatlántica de personas esclavizadas en los restos del Havmanden, un barco danés naufragado frente a la costa de Gotemburgo, en Suecia.

El descubrimiento devuelve al primer plano una travesía de 1683 marcada por la violencia, la expansión colonial europea y el comercio de seres humanos. Del calzado apenas subsiste la mitad trasera de la suela, pero sus detalles alcanzaron para abrir una hipótesis: pudo haber pertenecido a Jørgen Iversen Dyppel, primer gobernador danés de la isla caribeña de Santo Tomás, quien murió arrojado al mar durante la rebelión.

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El examen de la suela de cuero reveló costuras precisas y materiales de alta calidad reservados para la élite de la época.

La posibilidad no está confirmada. Los investigadores advierten que había otros hombres de posición elevada a bordo. Aun así, la calidad de la pieza permite asomarse a una diferencia social que viajaba incluso en medio del hambre, el castigo y la incertidumbre de alta mar.

El Havmanden llevaba convictos a una colonia danesa en el Caribe

El Havmanden había partido de Copenhague con destino a Santo Tomás, entonces una colonia de Dinamarca en el Caribe. En la nave viajaban convictos y trabajadores bajo contrato que debían ser enviados a la isla para trabajar bajo la órbita de la Compañía Danesa de las Indias Occidentales.

El viaje tenía, además, una segunda etapa proyectada: después de llegar al Caribe, el buque debía navegar hacia la costa occidental de África para comprar personas esclavizadas. Esa ruta integraba el sistema colonial que conectaba puertos europeos, territorios africanos y plantaciones americanas, con enormes ganancias para comerciantes y Estados, y un costo humano devastador.

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Piedra de afilar y ladrillos en el lugar del naufragio del Havmanden. (Edgar Wróblewski, Museo de Bohusläns.)

La travesía, sin embargo, se descompuso antes de alcanzar el Atlántico medio. La falta de comida y agua elevó la tensión a bordo. Según el relato histórico recogido por el Museo Nacional de Dinamarca, un grupo de tripulantes y convictos tomó el control de la fragata cerca de las Azores y decidió cambiar el rumbo para regresar hacia Copenhague.

La rebelión dejó una secuencia de violencia. Los amotinados dispararon contra el capitán y arrojaron por la borda a varios oficiales. Entre ellos estaba Dyppel, quien viajaba para retomar su puesto como gobernador de Santo Tomás. Murió en el canal de la Mancha, mientras que el barco terminó encallado y naufragó cerca del archipiélago sueco, al este de Gotemburgo.

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Los responsables del motín fueron llevados a juicio cuando lograron llegar a Copenhague y recibieron condenas a muerte. El episodio es considerado uno de los motines más violentos de la historia marítima danesa.

La suela hallada apunta a un dueño de la élite

Durante una serie de inmersiones realizadas en 2026, arqueólogos marítimos del centro NJORD del Museo Nacional de Dinamarca, junto con especialistas del Bohusläns Museum de Suecia, inspeccionaron el pecio del Havmanden. Allí apareció el fragmento de una suela de cuero que, en apariencia, podía pasar por un objeto menor entre los restos de un naufragio.

La directora de los Museos de Rudersdal y especialista en calzado histórico, Vivi Lena Andersen, afirmó que se trataba de un zapato caro y exclusivo.

El examen posterior cambió esa impresión. La directora de los Museos de Rudersdal y especialista en calzado histórico, Vivi Lena Andersen, destacó que los pequeños orificios ubicados a lo largo del borde de la suela son muy parejos y están dispuestos con precisión. Ese trabajo requería herramientas finas y la mano de un zapatero altamente capacitado.

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El cuero, además, es de calidad superior. Para Andersen, se trataba de “un zapato caro y exclusivo que solo la élite podía permitirse comprar”, de acuerdo con el comunicado difundido por el museo danés.

Esa conclusión instaló la pregunta sobre el propietario. Dyppel era uno de los pasajeros que encajaba en ese perfil social. Sin embargo, la identificación no puede darse por segura: el objeto fue encontrado en un naufragio que sufrió saqueos y alteraciones durante siglos, y otros pasajeros de alto rango podrían haber llevado un calzado similar.

Una de las hipótesis es que el calzado pudo haber pertenecido a Jørgen Iversen Dyppel, primer gobernador danés de la isla caribeña de Santo Tomás, quien murió arrojado al mar durante la rebelión.

Andreas Kallmeyer Bloch, arqueólogo marítimo del Museo Nacional de Dinamarca, señaló que el hallazgo ofrece una vía concreta para abordar un proceso histórico de enorme escala. El fragmento de cuero conecta la trayectoria personal de un funcionario colonial con la creación de las colonias danesas en el Caribe y con la participación del país en la trata de esclavos.

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Dos anillos exponen el propósito comercial del viaje

El zapato no fue el único objeto que llamó la atención de los arqueólogos. Los buzos recuperaron también dos manillas, anillos de metal que los comerciantes europeos usaban como medio de pago en partes de África occidental durante la trata transatlántica.

El rescate de dos manillas metálicas evidenció que la embarcación contaba con medios de pago para adquirir personas esclavizadas en África occidental.

Fabricadas en cobre, latón o hierro, las manillas circularon especialmente en zonas de la actual Nigeria. Comerciantes europeos las intercambiaban por personas capturadas y reducidas a la esclavitud. Su aparición en un pecio escandinavo es poco habitual y refuerza el vínculo del Havmanden con ese circuito comercial.

Los objetos hallados no prueban que el barco hubiera llegado a comprar esclavos: su viaje se interrumpió antes de completar el itinerario previsto. Pero sí muestran que la embarcación estaba preparada para participar de esa operación. El proyecto colonial danés en el Caribe dependía de una red que incluía el traslado forzado de africanos, además del envío de convictos y trabajadores europeos a las islas.

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En el comunicado del museo, Bloch sostuvo que las manillas “subrayan la conexión con la trata de esclavos”, una actividad central para las posesiones danesas en las Indias Occidentales y en la costa africana.

Fabricadas en cobre, latón o hierro, las manillas circularon especialmente en zonas de la actual Nigeria.

Dinamarca mantuvo su participación en el comercio transatlántico de esclavos durante más de un siglo después del naufragio del Havmanden. El rey Cristián VII prohibió ese comercio en 1792, aunque la esclavitud continuó en las Indias Occidentales danesas hasta 1848, cuando una rebelión de personas esclavizadas desembocó en su liberación.

El pecio también entrega pistas sobre la construcción del barco

La campaña arqueológica incluyó análisis dendrocronológicos, una técnica que permite fechar la madera mediante el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. Los resultados indican que los árboles usados para construir el buque fueron talados alrededor de 1664 o poco después.

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Los especialistas también determinaron que la madera procedía de una zona situada entre el norte de Alemania y el sur de Jutlandia. El dato ayuda a reconstruir el origen material de una nave que, menos de dos décadas después de su construcción, quedó atrapada en una historia de motín, explotación colonial y naufragio.

Para preservar lo que aún permanece en el fondo marino, los arqueólogos cubrieron parte de los restos con geotextil. El material busca reducir la erosión y proteger las huellas que todavía quedan bajo el agua, donde una suela de cuero y dos aros de metal conservaron, durante siglos, la memoria de un viaje que nunca llegó a destino.

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Fotos: Museo Nacional de Dinamarca