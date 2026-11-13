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El gesto de Martín Migueles luego de la aparición del video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

La actual pareja de la conductora le mostró su apoyo en medio de este turbulento momento que está atravesando

Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef
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Wanda Nara y Eugenia “China” Suárez protagonizaron, cara a cara, un cruce cargado de insultos el viernes pasado en la denominada “Casa de los Sueños”, una propiedad en la que también estuvieron presentes Mauro Icardi y Martín Migueles. El episodio ocurrió en medio de una denuncia por lesiones leves que la hija mayor de Nara presentó contra el futbolista. Icardi y Suárez registraron el encuentro en video, y esas imágenes comenzaron a circular de manera gradual a través de las redes sociales.

Uno de esos videos, que fue emitido por primera vez en Puro Show, recoge el momento en el que la conductora de MasterChef Celebrity lanza insultos dirigidos contra Suárez. Tras la difusión del material en televisión, el video se replicó en distintas cuentas de Instagram. Entre ellas estuvo la de Naiara Vecchio, quien acompañó el clip con una reconstrucción de la versión de Nara acerca de lo sucedido. “Faltan frases, dije más cosas. Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”, citó Vecchio al reproducir las palabras de la conductora.

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A esa cita, Vecchio agregó una serie de preguntas directas para Suárez: “Como mujer y madre, ¿qué lugar ocupa Eugenia Suárez? ¿Así cuida los derechos de los niños? ¿No putearías a quien arruinó a tu familia? ¿De qué lado estás? Los leo”, escribió en la publicación. Migueles fue etiquetado en el posteo y respondió sin utilizar palabras: le dio “me gusta” al contenido, que ya había acumulado más de 1.100 reacciones.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un video subtitulado, comentarios y la indicación de me gusta de Martín Migueles
Martín Migueles le dio "me gusta" al video de Wanda peleando con la China

El registro más contundente del cruce, sin embargo, llegó a través de Puro Show, donde el conductor Pampito presentó un video que, según explicó, había llegado temprano a manos de la panelista Angie Balbiani. La filmación muestra un encuadre cerrado —solo se distinguen el cuello y el mentón de Suárez, quien habría sostenido el teléfono— pero el audio documenta el enfrentamiento con claridad. “Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”, se escucha decir a Nara. La actriz respondió: “¿A quién vas a matar a palos?”. La conductora continuó: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

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El cruce entre Migueles e Icardi también quedó registrado en audio. El video, grabado por el propio futbolista con su celular y presentado como prueba ante la fiscalía de Tigre, capta el momento en que Migueles confrontó a Icardi frente a efectivos policiales. “Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. No tenés para arrancar conmigo, bobo. Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López. Yo te rompo la boca”, amenazó Migueles mientras los uniformados intentaban contener la situación. Icardi respondió con calma y, dirigiéndose a los policías, señaló: “Bueno, están de testigo que hay amenazas”.

La tensión siguió escalando. “Yo me voy a pelear, en una de esas me ganás”, dijo Migueles. “¿Te animás?”, insistió. Icardi cerró el intercambio sin ceder: “Listo. Bueno, la nena se queda”. Fue entonces cuando el delantero expuso su versión ante los testigos presentes: “La nena dijo, y está la del Ministerio Público Tutelar que habló por teléfono, que mintió. Lo dijo porque se quería ir y tenía una juntada con un amigo y le dijo a la madre que la iba a buscar”, afirmó.

El cruce entre la actual pareja de Wanda Nara y el futbolista se dio en medio del operativo policial que se llevó a cabo el viernes por la tarde en la "Casa de los Sueños"

El viernes 6 de noviembre, mientras Nara grababa MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe, la situación se desencadenaba en la Casa de los Sueños, ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta, Tigre. Ese episodio derivó en la causa penal por lesiones leves agravadas. El jueves siguiente, Icardi se presentó en la fiscalía de Tigre, con sede en General Pacheco, permaneció más de una hora en la dependencia judicial y se retiró sin hacer declaraciones a los medios. En simultáneo, en medio del operativo policial, una escena llamó la atención: mientras los uniformados dialogaban con los padres de la niña de 11 años, Migueles y Suárez, sentados en el pasto a metros de la puerta, conversaban con la hija menor de la conductora y el futbolista.

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