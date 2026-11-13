La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: el nuevo diseño que eligió

La Joaqui mostró en sus redes sociales las fotos de su cambio de look: el detalle que se llevó todas las miradas (Instagram)

Guardar

Durante un período de más de dos años, La Joaqui y Luck Ra mantuvieron una relación de pareja en la que se mostraban más enamorados que nunca en las redes, sin embargo, el vínculo entre ambos terminó tres meses atrás y, tras esa ruptura, se desencadenó una serie de escándalos, especialmente después de que la cantante de RKT iniciara una relación con Tiago PZK, amigo de la pareja. A raíz de estas idas y vueltas que se produjeron en las redes sociales, La Joaqui decidió dejar atrás de manera definitiva el pasado y dar vuelta la página en su relación con el cantante de cuarteto.

La señal llegó por medio de una serie de fotos que La Joaqui compartió en sus redes sociales con el objetivo de mostrar su nuevo estilismo. En esas imágenes, la artista presentó un renovado look: un corte carré con pequeñas trenzas a la altura de la mandíbula, un cambio radical para quien había lucido durante años el cabello largo, hasta la cintura. La atención de sus fanáticos, no obstante, no quedó concentrada en su nueva apariencia. Lo que reunió todas las miradas fue aquello que ya no estaba visible en su muslo izquierdo.

PUBLICIDAD

Desde marzo de 2025, La Joaqui llevaba tatuada en esa zona la silueta de la provincia de Córdoba. Era un homenaje silencioso al cantante de “La Morocha”, una figura que había elegido para inmortalizar su amor. El diseño se había visto al descubierto durante el lanzamiento del videoclip Mi señora, junto a Duki y Khea, cuando la relación atravesaba su pleno auge. Aunque todavía pueden distinguirse algunos trazos del contorno de aquella figura, la intervención sobre el tatuaje fue total. Un nuevo diseño de animal print cubre por completo la silueta, sin dejar rastros del dibujo original más allá de algunos de sus trazos.

Dentro del círculo, el tatuaje que modificó La Joaqui

El retoque en la piel llega como cierre simbólico de una historia que terminó entre rumores de infidelidad. Luck Ra aseguró públicamente que la separación se debió a que “ya no estaba el amor de antes” y negó haber engañado a la cantante, aunque las especulaciones también involucraron a Tuli Acosta como tercera en discordia, versión que nunca fue confirmada. La Joaqui, por su parte, no tardó en responder cuando el vínculo de su expareja con Tiago PZK se hizo público. “Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado”, lanzó en sus redes, en un descargo que marcó un quiebre definitivo entre ambos.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la vida de La Joaqui transitó una serie de cambios notorios. La cantante consolidó su relación con Tiago PZK y apostó por una renovación de imagen que, con este último gesto sobre su piel, parece haber llegado a su punto final.

“Te quedaba lindo el tatu de Córdoba!! Lo hubieras dejado por tu público cordobés”; “Re fué el tatuaje de la provincia de Córdoba”; “Parece que Córdoba se leopardizo”; “Se tapo el tatto de luckra”; “Cago la provincia de córdoba”; “Pelo divino y encima se fue el tatuaje de Córdoba”; fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en la publicación acerca de este tema.

PUBLICIDAD

Durante el verano, la cantante lució el tatuaje en honor a su ex (Instagram)

Por otro lado, la publicación también reunió mensajes de usuarios que celebraron el nuevo estilo de la cantante. “¿Todo te va a quedar tan lindo?”, escribió una seguidora en los comentarios, mientras que otra usuaria comentó: “Qué belleza por favor madre”.

Entre las reacciones también se sumó Tiago PZK, pareja de la cantante, quien dejó un mensaje breve acompañado por emojis de enamorado: “Dios”. De los comentarios participaron Flor Jazmín Peña, que escribió “Es joda Joaquina, te queda increíble ese pelo”, y Romina Malaspina, quien dejó corazones negros en su mensaje.