Editorial Piedrasanta abre la sexta edición de Cuéntame tu Cuento para publicar historias de niños guatemaltecos

Una mujer habla ante el público frente a una pantalla y un cartel durante la actividad Cuéntame tu cuento en el Museo de los Niños de Guatemala. (Editorial Piedra Santa)

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Editorial Piedrasanta abrió este jueves las inscripciones para la sexta edición de Cuéntame tu Cuento, un programa que permitirá a niños y adolescentes de Guatemala publicar un libro impreso, firmar un contrato de autor y recibir regalías por las ventas de sus obras. La convocatoria de 2027 incorpora recursos digitales interactivos y un taller de cómic orientado al manga.

La iniciativa ya reunió a más de 2.500 autores de entre cinco y 17 años. Durante la quinta edición, 316 niños y adolescentes recibieron sus libros en julio, en el marco de FILGUA 2026, tras participar desde Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Alemania.

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La presentación de la nueva convocatoria se realizó a las 9:00 en el Museo de los Niños de la Ciudad de Guatemala, con la presencia de familias y jóvenes que atravesaron el proceso editorial. El programa ofrece orientación para escribir, charlas para familiares, revisión ortotipográfica, diseño y publicación, con el objetivo de conservar la voz de cada autor.

Wendy Sinay, coordinadora de Cuéntame tu Cuento, explicó que la propuesta suma herramientas acordes con la relación de los niños con la tecnología: “Nos hemos modernizado para responder a las nuevas formas en que los niños aprenden y se relacionan con la tecnología. Queremos ofrecerles herramientas que hagan más accesible y dinámico el proceso de escribir, sin perder el acompañamiento y la calidad editorial que caracterizan al programa”.

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Wendy Sinay, Coordinadora del Programa Cuéntame tu Cuento, se refiere a la convocatoria de 2027 incorpora recursos digitales y un taller de manga para jóvenes autores. Crédito Editorial Piedrasanta

Contenidos digitales para construir una historia

Los participantes tendrán acceso desde febrero de 2027 a “Pregúntale a tu editor”, un espacio audiovisual con actividades sobre las partes de un cuento, la elección de un tema, la creación de personajes, los diálogos, los escenarios, el conflicto y el desenlace.

La propuesta también incluirá recursos para padres y educadores, con recomendaciones sobre las prácticas que pueden favorecer la autonomía de los niños durante la creación de una obra y aquellas que pueden limitarla.

Cuéntame tu Cuento admite cuentos, leyendas y cómics desde hace dos años. Para la próxima edición, la editorial buscará fortalecer la modalidad manga mediante “Escribe e ilustra tu propio cómic”, un taller en el que los jóvenes podrán combinar texto e imágenes para desarrollar sus relatos.

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El taller estará a cargo de JANS, el nombre artístico del ilustrador guatemalteco Alexander Normans, quien se formó en Japón en Seian University of Arts and Design y Kyoto Computer Gakuin. Allí recibió un premio a la excelencia en Arte y Diseño.

Normans tradujo al español obras como World Trigger, Marriage Toxin y Adiós, Eri, de Tatsuki Fujimoto, para MediBang Inc. También fundó, edita y escribe la revista guatemalteca MINE Shoot, y trabaja como ilustrador para el Comité Olímpico de Guatemala, donde creó a Balami, su mascota.

Una mujer habla ante el público frente a una pantalla y un cartel durante la actividad Cuéntame tu cuento en el Museo de los Niños de Guatemala. (Editorial Piedra Santa)

El contrato editorial y la entrega de las obras

La inscripción tiene un valor de Q375 e incluye un código de autor, el formulario de registro, talleres virtuales, cursos en línea y conferencias dirigidas a padres y educadores. El paquete contempla la edición, el diseño y la impresión de 11 ejemplares de cada obra.

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Los libros no podrán superar las 16 páginas. Sus autores recibirán derechos sobre las ventas que generen las publicaciones y formalizarán sus contratos editoriales en abril de 2027.

El proceso comenzó el 12 de noviembre con una conferencia introductoria virtual para los inscriptos. La fecha límite para entregar las obras terminadas será el 30 de abril de 2027.

La convocatoria se divide en cuatro grupos de edad: de cinco a siete años, de ocho a diez, de 11 a 13 y de 14 a 17. En anteriores ediciones hubo relatos escritos en español, alemán e inglés sobre amistad, animales, superación y vínculos familiares.

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Entre los participantes de ediciones anteriores figuran Ian Sebastián Bonilla Rodríguez, autor de Ian y el Japón escalofriante; Sara Flores Chávez, autora de Un viaje a las estrellas; y José Xavier Rosas Hernández, autor de Un viaje al borde del universo. Durante la quinta edición también participaron 18 estudiantes becados y una niña que acumulaba cinco libros publicados dentro del programa.

Las obras podrán enviarse al correo CTC@piedrasanta.com o entregarse en las oficinas de Editorial Piedrasanta, en la 5.ª calle 7-55, zona 1 de la capital guatemalteca. La sexta edición concluirá en julio de 2027, durante FILGUA, con la presentación pública de los nuevos libros.

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