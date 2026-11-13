Explosión en Lanús: buscan a dos trabajadores de Metrogas tras recuperar un cuerpo que aún no fue identificado

Hay dos trabajadores desaparecidos tras la explosión en Lanús (Adrián Escándar)

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El director general de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, informó que los dos desaparecidos tras la explosión e incendio en Remedios de Escalada son trabajadores de MetroGAS. Además, confirmó que los equipos de emergencia recuperaron un cuerpo, aunque todavía no pudieron establecer su identidad.

“Se hizo la recuperación del cuerpo, no se puede identificar. Estamos tratando de dar con el paradero de dos personas más. Son trabajadores de la empresa”, dijo Arale en declaraciones a Infobae en Vivo.

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En las últimas horas también circuló en redes sociales una imagen que identifica a uno de ellos junto a una fotografía y solicita información sobre su paradero. Esa identificación no fue confirmada de forma oficial por las autoridades judiciales ni por la empresa.

La búsqueda continúa en la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde una fuga de gas derivó en una explosión y un incendio este viernes por la mañana. El Municipio de Lanús había informado horas antes que había una persona fallecida, 30 heridos y dos personas cuyo paradero aún se desconocía.

Por su parte, la fiscal Yanina Estévez, a cargo de la investigación, había señalado que las primeras tareas estuvieron dirigidas a asegurar el área, sofocar el fuego y evitar nuevos riesgos para quienes trabajan en el lugar.

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Una imagen de la explosión en Lanús (RSFotos)

La fiscalía indicó que las pericias comenzarán cuando las condiciones permitan el ingreso seguro de los especialistas. El objetivo será determinar cómo se produjo la rotura de la cañería y establecer las responsabilidades penales que puedan corresponder.

El municipio había comunicado que todo comenzó cuando la empresa tercerizada Exgadet realizaba trabajos de renovación de redes cuando una máquina tuneladora dañó un caño de distribución de gas. Según ese parte, la rotura ocurrió a las 9:44, mientras que la explosión fue reportada a las 10:52.

De acuerdo con el último reporte municipal, 30 personas fueron trasladadas tras la explosión en Lanús. Siete permanecían en estado grave: seis fueron derivadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita y una al Hospital Narciso López.

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Además, 13 personas quedaron en observación fuera de peligro y otras 10 recibieron el alta médica. La evacuación alcanzó a los vecinos y comerciantes del sector afectado, mientras los bomberos aguardaban el corte total del suministro de gas para extinguir el fuego y evaluar los daños.

Así apagaban las llamas en Remedios de Escalada

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 descentralizada. La fiscal Estévez aclaró que no hay detenidos, aunque dos personas permanecen demoradas -directivos de MetroGAS- hasta que concluyan las diligencias preliminares.