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Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: del lugar de Colapinto y la diferencia con Gasly al único que supera los 100 millones

El argentino es uno de los corredores que tiene el sueldo más bajo en toda la grilla. La insólita ubicación del flamante campeón, Andrea Kimi Antonelli

Franco Colapinto es uno de los pilotos que menos cobra en la Fórmula 1 (REUTERS/Raquel Cunha)
Franco Colapinto es uno de los pilotos que menos cobra en la Fórmula 1 (REUTERS/Raquel Cunha)
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Franco Colapinto es uno de los pilotos con el sueldo más bajo en la temporada 2026 de Fórmula 1. De acuerdo con el relevamiento de un portal especializado, el argentino ocupa el puesto 21° de la grilla, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, está dentro del top 10. Max Verstappen y Lewis Hamilton encabezan la lista de los salarios.

Según SalaryLeaks, una base de datos privada de salarios deportivos basada en estimaciones periodísticas, el ingreso aproximado de Colapinto es de 1.5 millones de dólares fijos por contrato con Alpine. El joven de 23 años podría alcanzar la línea de los USD 2 millones en premios por rendimiento. Cabe aclarar que el relevamiento no incluye patrocinios personales, algo que eleva la remuneración de pilarense.

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Pierre Gasly, con un salario de USD 12 millones, se ubica en la octava posición de los pilotos que mejor cobran en la Máxima. Con una trayectoria de 10 años en la categoría y cuatro en Alpine, el francés puede llegar a los 15 millones por bonus con el equipo. El corredor de 30 años tiene contrato hasta la temporada 2028, mientras que Colapinto, que en 2026 disputó su primera campaña completa, tiene su butaca confirmada en 2027.

Pierre Gasly tiene un salario de USD 12 millones con Alpine, mientras que el de Franco Colapinto alcanzo los 1.5 millones (REUTERS/Jakub Porzycki)
Pierre Gasly tiene un salario de USD 12 millones con Alpine, mientras que el de Franco Colapinto alcanzo los 1.5 millones (REUTERS/Jakub Porzycki)

Colapinto comparte el último escalón salarial con Arvid Lindblad, que debutó en la temporada 2026 con Racing Bulls: tiene un sueldo base de 1 millón de dólares. En contraste, Max Verstappen encabeza la nómina con USD 110 millones de salario fijo y podría superar los USD 135 millones al sumar bonos. El tetracampeón continúa ligado a Red Bull, con un contrato que finaliza en 2030.

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La diferencia con el segundo puesto, de acuerdo con el informe, es abismal: Lewis Hamilton es el siguiente en la lista con un sueldo de USD 50 millones. Más allá de que la inversión de Ferrari para convencerlo de salir de Mercedes fue histórica, el siete veces campeón de la F1 solo puede alcanzar la línea de los USD 70 millones con bonos. George Russell, con un salario de USD 40 millones, completa el top tres.

SalaryLeaks reúne información sobre salarios, contratos, bonificaciones, premios y ganancias acumuladas de deportistas profesionales. Su base abarca fútbol, NBA, NFL, Fórmula 1, MotoGP, tenis, boxeo, artes marciales mixtas, golf y críquet, entre otras disciplinas. El portal asegura registrar más de 11.000 atletas y más de 32.000 contratos. Sus fichas incluyen equipos, jugadores, duración de vínculos y clasificaciones históricas de ingresos. Para elaborar sus registros, el sitio sostiene que contrasta información con medios como BBC Sport, The Guardian, Sky Sports y The Athletic, además de perfiles oficiales y archivos de premios.

Max Verstappen y Lewis Hamilton son los pilotos que más cobran en la Fórmula 1. Antonelli, flamante campeón, ocupa el puesto 16 de la lista (REUTERS/Raquel Cunha)
Max Verstappen y Lewis Hamilton son los pilotos que más cobran en la Fórmula 1. Antonelli, flamante campeón, ocupa el puesto 16 de la lista (REUTERS/Raquel Cunha)

Una de las grandes particularidades se centra en el flamante campeón de la categoría. Andrea Kimi Antonelli, que está en su segundo año en la Fórmula 1, tiene un salario de USD 4 millones, que puede escalar a 9 millones por objetivos. Pese a ocupar el puesto 16 en la lista de salarios, el joven italiano se quedó con el título cuatro Grandes Premios antes del final.

Lando Norris, campeón en 2025, cobra USD 30 millones, mientras que Charles Leclerc se ubica en USD 34 millones como referente de Ferrari. Por último, Fernando Alonso firmó un acuerdo con Aston Martin por USD 20 millones en lo que podría estar entre sus últimas temporadas en la categoría.

DE CUÁNTO ES EL SALARIO DE LOS PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 EN LA TEMPORADA 2026

  1. Max Verstappen - Red Bull: USD 110 millones
  2. Lewis Hamilton - Ferrari: USD 50 millones
  3. George Russell - Mercedes: USD 40 millones
  4. Charles Leclerc - Ferrari: USD 34 millones
  5. Lando Norris - McLaren: USD 25 millones
  6. Fernando Alonso - Aston Martin: USD 20 millones
  7. Oscar Piastri - McLaren: USD 20 millones
  8. Pierre Gasly - Alpine: USD 12 millones
  9. Carlos Sainz - Williams: USD 10 millones
  10. Lance Stroll - Aston Martin: USD 8 millones
  11. Alex Albon - Williams: USD 8 millones
  12. Sergio Checo Pérez - Cadillac: USD 8 millones
  13. Esteban Ocon - Haas: USD 7 millones
  14. Nico Hulkenberg - Audi: USD 5 millones
  15. Valtteri Bottas - Cadillac: USD 5 millones
  16. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: USD 4 millones
  17. Isack Hadjar - Red Bull: USD 4 millones
  18. Gabriel Bortoleto - Audi: USD 2 millones
  19. Liam Lawson - Racing Bulls: USD 2 millones
  20. Oliver Bearman - Haas: USD 1.5 millones
  21. Franco Colapinto - Alpine: USD 1.5millones
  22. Arvid Lindblad - Racing Bulls: USD 1 millón

*Todos los datos corresponden al portal SalaryLeaks

**Los montos corresponden exclusivamente a los sueldos fijos anuales de los 22 integrantes de la grilla, sin incluir premios por resultados ni patrocinios personales

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