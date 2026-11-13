Un sismo con magnitud preliminar de 5.2 sacude El Salvador la tarde de este viernes

Un sismo de magnitud preliminar 5,2 ocurrió frente a la costa de La Libertad sin reportes de daños. (Cortesía: Imagen Ilustrativa)

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Un sismo de magnitud preliminar 5.2 se registró frente a la costa de La Libertad, en El Salvador, el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 15:19:53.

No se reportaron daños ni desastres causados por el movimiento, cuyos datos serán actualizados tras la revisión técnica.

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La ubicación aproximada fue 13.07 grados norte y 89,61 grados oeste, frente al litoral del departamento de La Libertad.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador recomendó contar con un plan familiar de emergencia, identificar rutas de evacuación y preparar una mochila con agua, linterna, documentos, botiquín y alimentos no perecederos.

Diez movimientos registrados entre el 2 y el 11 de noviembre

El sismo de mayor magnitud entre los últimos 10 registrados antes de este viernes ocurrió el 10 de noviembre, a las 08:54, frente a la costa de Guatemala, a 112,0 km al oeste de Barra de Santiago. Alcanzó una magnitud de 5.8, tuvo una profundidad de 12,27 km y fue percibido con intensidad III en Ahuachapán.

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Ese mismo día, a las 09:23, otro movimiento de magnitud cinco ocurrió frente a la costa guatemalteca, a 113,0 km al oeste de Barra de Santiago, con una profundidad de 14,17 km e intensidad II en Ahuachapán. El 11 de noviembre, a las 22:21, se registró un sismo de magnitud 3,8 a 32,0 km al oeste de esa localidad, con 77,43 km de profundidad e intensidad II en el mismo departamento.

El 11 de noviembre también se produjeron dos movimientos durante la madrugada: uno de magnitud 3,7 frente a la costa de La Libertad, a 59,0 km al sur de Playa Mizata, con profundidad de 26,3 km e intensidad II en La Libertad; y otro de magnitud 3,6 en territorio de Guatemala, a 53,0 km al sureste de Ciudad de Guatemala, a 9,03 km de profundidad e intensidad I en Ahuachapán.

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sugirió preparar una mochila con botiquín, víveres y documentos. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)

El 8 de noviembre hubo un temblor de magnitud 4,1 en Guatemala, a 57,0 km al sureste de Ciudad de Guatemala, con una profundidad de un kilómetro e intensidad II en Ahuachapán. Dos días antes, el 6 de noviembre, un sismo de magnitud 3,6 ocurrió frente a La Libertad, a 39,0 km al sur de Playa Mizata, con 49,74 km de profundidad e intensidad II en ese departamento.

Los registros incluyen además un movimiento de magnitud 2,8 del 3 de noviembre, localizado en Guatemala a 6,0 km al noroeste de San Lorenzo, con 8,45 km de profundidad e intensidad II en Ahuachapán. Ese día, a las 05:32, hubo otro de magnitud 3,6 frente a Sonsonate, a 97,0 km al sur de Playa Los Cóbanos, con 8,08 km de profundidad e intensidad II en Sonsonate.

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El 2 de noviembre, a las 19:15, se reportó un sismo de magnitud 3,8 frente a La Libertad, a 66,0 km al sur de Playa Mizata. Tuvo una profundidad de 26,87 km y una intensidad II en La Libertad.

Preparación familiar y medidas durante la emergencia

Antes de un sismo, el MARN aconseja asegurar u organizar los objetos pesados ubicados en partes altas, localizar las llaves de paso de agua y gas, además de las cajas de fusibles o electricidad, y realizar simulacros familiares. También recomienda descargar Alerta de Sismo, la aplicación oficial que emite avisos tempranos segundos antes de que se perciba el movimiento fuerte.

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Una mochila con provisiones básicas en primer plano complementa la práctica de evacuación de una familia hacia el punto de reunión exterior durante un simulacro de sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un temblor, las indicaciones son mantener la calma y evitar correr, empujar o gritar. Las personas deben ubicarse en zonas seguras o bajo un escritorio o mesa resistente, con las rodillas juntas y las manos detrás de la cabeza.

La recomendación también es alejarse de ventanas, vidrios, espejos, repisas, árboles, cables eléctricos y objetos que puedan caer. En edificios no deben utilizarse ascensores: la evacuación debe realizarse únicamente por escaleras.

Quienes se encuentren al volante deben reducir la velocidad y detenerse en un sitio seguro, lejos de postes, puentes o árboles. Tras el movimiento, se debe verificar si hay personas lesionadas y aplicar primeros auxilios cuando sea necesario.

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Si se detectan daños, el MARN recomienda cerrar los suministros de gas, agua y electricidad, no tocar cables eléctricos caídos y no ingresar nuevamente a edificaciones afectadas hasta que las autoridades competentes lo autoricen. La población debe informarse por canales oficiales, como el MARN o Protección Civil, y evitar la difusión de rumores.

Para solicitar asistencia o reportar una emergencia están disponibles el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en el 2281-0888, y el Cuerpo de Bomberos, en los números 913 y 2527-7300.