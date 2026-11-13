El Salvador

Un sismo con magnitud preliminar de 5.2 sacude El Salvador la tarde de este viernes

El movimiento telúrico fue registrado a las 15:19, y sus parámetros serán revisados técnicamente, según la información inicial difundida por las autoridades salvadoreñas del país

Un sismo de magnitud preliminar 5,2 ocurrió frente a la costa de La Libertad sin reportes de daños. (Cortesía: Imagen Ilustrativa)
Un sismo de magnitud preliminar 5,2 ocurrió frente a la costa de La Libertad sin reportes de daños. (Cortesía: Imagen Ilustrativa)
Guardar

Un sismo de magnitud preliminar 5.2 se registró frente a la costa de La Libertad, en El Salvador, el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 15:19:53.

No se reportaron daños ni desastres causados por el movimiento, cuyos datos serán actualizados tras la revisión técnica.

PUBLICIDAD

La ubicación aproximada fue 13.07 grados norte y 89,61 grados oeste, frente al litoral del departamento de La Libertad.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador recomendó contar con un plan familiar de emergencia, identificar rutas de evacuación y preparar una mochila con agua, linterna, documentos, botiquín y alimentos no perecederos.

Diez movimientos registrados entre el 2 y el 11 de noviembre

El sismo de mayor magnitud entre los últimos 10 registrados antes de este viernes ocurrió el 10 de noviembre, a las 08:54, frente a la costa de Guatemala, a 112,0 km al oeste de Barra de Santiago. Alcanzó una magnitud de 5.8, tuvo una profundidad de 12,27 km y fue percibido con intensidad III en Ahuachapán.

PUBLICIDAD

Ese mismo día, a las 09:23, otro movimiento de magnitud cinco ocurrió frente a la costa guatemalteca, a 113,0 km al oeste de Barra de Santiago, con una profundidad de 14,17 km e intensidad II en Ahuachapán. El 11 de noviembre, a las 22:21, se registró un sismo de magnitud 3,8 a 32,0 km al oeste de esa localidad, con 77,43 km de profundidad e intensidad II en el mismo departamento.

El 11 de noviembre también se produjeron dos movimientos durante la madrugada: uno de magnitud 3,7 frente a la costa de La Libertad, a 59,0 km al sur de Playa Mizata, con profundidad de 26,3 km e intensidad II en La Libertad; y otro de magnitud 3,6 en territorio de Guatemala, a 53,0 km al sureste de Ciudad de Guatemala, a 9,03 km de profundidad e intensidad I en Ahuachapán.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sugirió preparar una mochila con botiquín, víveres y documentos. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sugirió preparar una mochila con botiquín, víveres y documentos. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)

El 8 de noviembre hubo un temblor de magnitud 4,1 en Guatemala, a 57,0 km al sureste de Ciudad de Guatemala, con una profundidad de un kilómetro e intensidad II en Ahuachapán. Dos días antes, el 6 de noviembre, un sismo de magnitud 3,6 ocurrió frente a La Libertad, a 39,0 km al sur de Playa Mizata, con 49,74 km de profundidad e intensidad II en ese departamento.

Los registros incluyen además un movimiento de magnitud 2,8 del 3 de noviembre, localizado en Guatemala a 6,0 km al noroeste de San Lorenzo, con 8,45 km de profundidad e intensidad II en Ahuachapán. Ese día, a las 05:32, hubo otro de magnitud 3,6 frente a Sonsonate, a 97,0 km al sur de Playa Los Cóbanos, con 8,08 km de profundidad e intensidad II en Sonsonate.

El 2 de noviembre, a las 19:15, se reportó un sismo de magnitud 3,8 frente a La Libertad, a 66,0 km al sur de Playa Mizata. Tuvo una profundidad de 26,87 km y una intensidad II en La Libertad.

Preparación familiar y medidas durante la emergencia

Antes de un sismo, el MARN aconseja asegurar u organizar los objetos pesados ubicados en partes altas, localizar las llaves de paso de agua y gas, además de las cajas de fusibles o electricidad, y realizar simulacros familiares. También recomienda descargar Alerta de Sismo, la aplicación oficial que emite avisos tempranos segundos antes de que se perciba el movimiento fuerte.

Mochila abierta con agua, radio, linterna y botiquín sobre una mesa, frente a cuatro personas que caminan hacia la salida.
Una mochila con provisiones básicas en primer plano complementa la práctica de evacuación de una familia hacia el punto de reunión exterior durante un simulacro de sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un temblor, las indicaciones son mantener la calma y evitar correr, empujar o gritar. Las personas deben ubicarse en zonas seguras o bajo un escritorio o mesa resistente, con las rodillas juntas y las manos detrás de la cabeza.

La recomendación también es alejarse de ventanas, vidrios, espejos, repisas, árboles, cables eléctricos y objetos que puedan caer. En edificios no deben utilizarse ascensores: la evacuación debe realizarse únicamente por escaleras.

Quienes se encuentren al volante deben reducir la velocidad y detenerse en un sitio seguro, lejos de postes, puentes o árboles. Tras el movimiento, se debe verificar si hay personas lesionadas y aplicar primeros auxilios cuando sea necesario.

Si se detectan daños, el MARN recomienda cerrar los suministros de gas, agua y electricidad, no tocar cables eléctricos caídos y no ingresar nuevamente a edificaciones afectadas hasta que las autoridades competentes lo autoricen. La población debe informarse por canales oficiales, como el MARN o Protección Civil, y evitar la difusión de rumores.

Para solicitar asistencia o reportar una emergencia están disponibles el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en el 2281-0888, y el Cuerpo de Bomberos, en los números 913 y 2527-7300.

Temas Relacionados

SismoLa LibertadDesastres naturalesAlerta sísmica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La producción de azúcar salvadoreña caería 15% y volvería a niveles de hace una década, según gremial cañera

La principal gremial cañera del país estima que la próxima cosecha rondará 14.41 millones de quintales, frente a los 16.95 millones del ciclo previo, aunque advierte que el resultado definitivo se conocerá al finalizar la corta

La producción de azúcar salvadoreña caería 15% y volvería a niveles de hace una década, según gremial cañera

De la violencia a referente de innovación: especialista francés destaca a El Salvador como motor económico regional

Durante una entrevista matutina, un especialista galo explicó que la pacificación del territorio salvadoreño permitió atraer capitales externos y acelerar la modernización institucional frente a los desafíos económicos globales

De la violencia a referente de innovación: especialista francés destaca a El Salvador como motor económico regional

Nuevas Ideas inscribió a sus candidatos a alcaldes en El Salvador para competir por 44 municipios

La fuerza política salvadoreña presentó sus nóminas para San Salvador y el resto del país, marcando el inicio de la contienda donde buscará asegurar la permanencia en las alcaldías metropolitanas

Nuevas Ideas inscribió a sus candidatos a alcaldes en El Salvador para competir por 44 municipios

La sequía pone en riesgo 6.9 millones de quintales de granos básicos en El Salvador

La alerta roja vigente desde agosto responde al déficit de precipitaciones, tras pérdidas de 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 de frijol en la cosecha de primera de 2026 a nivel nacional

La sequía pone en riesgo 6.9 millones de quintales de granos básicos en El Salvador

“Creo en el proyecto de Bukele”: haitiano besa bandera de El Salvador tras toma de estadio controlado por pandillas desde 2024

Tras más de dos años de haber sido utilizado como centro de mando y fortaleza por las bandas criminales, el Estadio Nacional Sylvio Cator de Puerto Príncipe pasó ayer a manos de las fuerzas militares de El Salvador, que instalaron allí una base operativa

“Creo en el proyecto de Bukele”: haitiano besa bandera de El Salvador tras toma de estadio controlado por pandillas desde 2024

TECNO

SpaceX halla solución para el consumo de agua: usará refrigeración en seco en su centro de datos

SpaceX halla solución para el consumo de agua: usará refrigeración en seco en su centro de datos

Crean robots flexibles inspirados en las trompas de los elefantes: cómo funcionan

Más de 1.600 empleados de Rockstar votan sobre un sindicato una semana antes del lanzamiento de GTA 6

Martin Sorrell anticipa el nuevo papel de las agencias con la IA: "Seremos validadores de las plataformas"

Una empresa de software demanda a Anthropic por llamar Mythos a su modelo de IA

ENTRETENIMIENTO

Tras la condena por delitos sexuales a Russell Brand, las editoriales británicas retiraron sus obras del mercado

Tras la condena por delitos sexuales a Russell Brand, las editoriales británicas retiraron sus obras del mercado

Julianne Moore revela cómo ‘Still Alice’ cambió su visión del alzhéimer: “No es una condición propia del envejecimiento”

En medio de su gira mundial, los integrantes de BTS volvieron a vestir el uniforme militar: las razones

Sale a la luz un video de Gérard Depardieu acosando a una actriz en pleno rodaje: “Me sentí atacada”

El sable de luz de Darth Vader alcanza un millonario récord de venta en subasta

MUNDO

Tras la condena por delitos sexuales a Russell Brand, las editoriales británicas retiraron sus obras del mercado

Tras la condena por delitos sexuales a Russell Brand, las editoriales británicas retiraron sus obras del mercado

Atentado con bomba en Moscú: un antiguo colaborador del ex primer ministro prorruso de Ucrania quedó gravemente herido

La estafa de Elizabeth Holmes: prometió revolucionar los análisis de sangre, conquistó Wall Street y terminó condenada por fraude

Estados Unidos destruyó dos drones de ataque iraníes que amenazaban instalaciones militares en Baréin

Encuentran una obra original de Georgia O’Keeffe oculta 40 años, valuada entre USD 3 millones y USD 5 millones