Costa Rica: estudio científico revela que el marlín azul y el pez vela pueden recuperarse en menos de nueve horas tras ser liberados en el mar

La Guy Harvey Foundation ha colocado marcas de seguimiento a 106 peces picudos en el Pacífico Oriental Tropical. Crédito: FECOP

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Un estudio científico desarrollado mediante sensores de movimiento y dispositivos de seguimiento satelital reveló que el marlín azul y el pez vela presentan tiempos promedio de recuperación de 8,9 y 4,9 horas, respectivamente, después de ser capturados y liberados durante actividades de pesca deportiva.

Los resultados fueron presentados durante la tercera edición de La Alfombra Azul, un encuentro organizado por la Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOP), celebrado el 6 de noviembre en Costa Rica, con la participación de cerca de 200 representantes del sector pesquero, investigadores, organizaciones ambientales y autoridades.

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La investigación fue expuesta por Steve Roden y Greg Jacoski, especialistas de la Guy Harvey Foundation, quienes desarrollan un programa de monitoreo científico en el Pacífico Oriental Tropical para comprender los desplazamientos, el comportamiento y la recuperación de especies marinas de interés deportivo.

Hasta ahora, el programa ha colocado dispositivos de seguimiento a 106 peces picudos, distribuidos entre 46 marlines negros, 30 marlines azules y 30 peces vela.

Los resultados muestran diferencias importantes entre especies. Mientras el marlín azul realiza desplazamientos de mayores distancias, el marlín negro tiende a permanecer en sectores más cercanos a la costa.

Los sensores también permitieron registrar los períodos de recuperación posteriores a la liberación. Sin embargo, estos tiempos no significan necesariamente que todos los ejemplares sobrevivan o se recuperen completamente, sino que corresponden a los indicadores de comportamiento analizados por los investigadores.

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Tecnología satelital para proteger especies marinas

El seguimiento de los peces mediante marcas satelitales representa una herramienta para comprender cómo reaccionan después de ser capturados y devueltos al océano.

La información permite identificar zonas de desplazamiento, hábitats importantes y posibles patrones migratorios entre diferentes países.

Según FECOP, el programa científico ya ha generado 13 publicaciones especializadas, cuyos resultados buscan contribuir al desarrollo de mejores prácticas de captura y liberación.

La investigación también cuenta con la participación de capitanes y tripulaciones que colaboran en las actividades de monitoreo marino.

Estos avances resultan relevantes para Costa Rica, donde la pesca deportiva constituye una actividad turística vinculada con la economía de numerosas comunidades costeras.

Costa Rica mantiene prohibición sobre dispositivos que concentran peces

Paralelamente a los avances científicos, el sector enfrenta una discusión sobre el uso de dispositivos agregadores de peces (FADs), conocidos popularmente como plantados, que permiten concentrar peces en determinados puntos del océano.

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En noviembre de 2025, la Sala Constitucional ordenó a las autoridades impedir la práctica de pesca mediante dispositivos anclados al fondo marino que no estaban autorizados.

Posteriormente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes emitió la circular CARTA-MOPT-2026-001, que establece una prohibición expresa de instalación y utilización de estos dispositivos en aguas jurisdiccionales costarricenses.

En contraste, Panamá desarrolla un programa piloto de tres años para evaluar estas estructuras en la pesca turística y deportiva.

Durante La Alfombra Azul, FECOP presentó un estudio técnico elaborado por Hannia Vega, que plantea generar información y fortalecer la coordinación institucional para analizar posibles esquemas de regulación diferenciada.

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El informe señala que el 60% de las entrevistas a especialistas reflejó preocupaciones relacionadas con la presión pesquera y los conflictos entre usuarios, mientras que el 50% identificó oportunidades económicas, como la posibilidad de ampliar la temporada turística.

Por su parte, Bruce Pohlot, director de Conservación de la Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA), destacó el potencial de Costa Rica para investigar las interacciones entre los peces picudos y estas estructuras.

Las propuestas de investigación y diálogo no modifican la prohibición actualmente vigente.

Según estimaciones de FECOP basadas en 2019, esta actividad generó ingresos cercanos a USD 500 millones. Cortesía: CCK Ketchum

Una actividad que genera cerca de USD 500 millones

La pesca turística y deportiva representa una importante fuente de ingresos para sectores vinculados con el hospedaje, transporte, alimentación, marinas y servicios marítimos.

Según un estudio económico de FECOP elaborado con datos de 2019, esta actividad generó ingresos cercanos a USD 500 millones en Costa Rica.

En materia de conservación, registros de Marina Pez Vela, en Quepos, indican que más del 93% de los peces contabilizados en 45 torneos celebrados entre 2013 y 2026 fueron liberados.

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Estas cifras muestran la importancia de las prácticas de captura y liberación, aunque el porcentaje de peces devueltos al agua no constituye por sí solo una medición de su supervivencia posterior.

Marina Marrari, directora ejecutiva de FECOP, destacó la importancia de conectar a investigadores, empresarios y comunidades para fortalecer las políticas de conservación.

“La pesca deportiva es una actividad que compartimos a nivel internacional, al igual que las especies que queremos conservar”, manifestó.

La organización también presentó los avances de su Ruta Estratégica Sectorial de Pesca Turística y Deportiva, desarrollada con aportes de 110 personas y financiamiento de la Embajada de Estados Unidos.

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La iniciativa identifica como principales desafíos la fragmentación del sector, las presiones sobre las especies marinas y las brechas regulatorias.

Los resultados científicos presentados abren nuevas oportunidades para evaluar las prácticas pesqueras, mejorar el manejo de especies y fortalecer la conservación marina, mientras Costa Rica mantiene el desafío de equilibrar la protección de sus recursos naturales con el desarrollo económico de las comunidades costeras.