Wanda Nara habló de su cruce con la China Suárez: “Tengo sangre que corre por mis venas, no me pude controlar”

La conductora se mostró enojada tras la filtración de un video de lo que se vivió (Video: Primicas YA-América TV)

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La “Casa de los Sueños” se convirtió el viernes pasado en el escenario de un cruce entre Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y Martín Migueles, en medio de una denuncia de la hija mayor de Nara por lesiones leves contra Icardi. Ese día, Icardi y la China decidieron grabar todo lo que ocurría en la propiedad, y esos videos comenzaron a filtrarse de a poco. Uno de ellos mostró el encuentro cara a cara entre Nara y Suárez, marcado por insultos de la conductora de MasterChef Celebrity hacia la actual pareja del futbolista. Tras la difusión del material, Wanda Nara se comunicó por teléfono con Marina Calabró en Primicias Ya, de América TV, y habló durante más de media hora sobre lo que vivió esa jornada.

Nara relató el volumen de mensajes que recibió desde la mañana. “Yo calculo que habré recibido 600 mensajes desde las 11 de la mañana hasta la tarde con la impotencia que yo no podía hacer nada hasta que no recibí la orden de los profesionales que me dijeron hacé esto porque hay órdenes judiciales, hay restricciones”, contó.

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Antes de actuar, según explicó, intervinieron las psicólogas y profesionales que acompañan a su hija, que habían hecho un pedido a la justicia que no fue respetado. “Antes de eso interfirieron las psicólogas y las personas que interfieren y que acompañan a mi hija. Y las mismas personas habían hecho un pedido a la justicia y cuando ese pedido no fue respetado, no nos quedó otra que llamar al nueve once”, detalló.

Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef

La conductora describió el momento en que llegó al barrio privado. Contó que avisó en la guardia que tenía un llamado de su hija pidiéndole que ingresara: “Tengo un llamado de mi hija. Así me está pidiendo ingresar”, relató. Explicó además que, aunque le indicaron que llamara a la policía apenas se enteró de la situación, ella calculó que desde Martínez hasta Tigre tenía media hora de viaje, mientras que la policía podía llegar en un minuto. Por eso, pidió que se intentara resolver la situación sin la fuerza pública mientras ella llegaba: “Intenten esa media hora de hacerlo entrar en razón”.

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Al llegar a la puerta, según contó, le indicaron que llamara a la policía, pero ella insistió en otro pedido: “Díganle al papá que tengo una llamada desde adentro de la habitación, quiero entrar”. La respuesta que recibió fue negativa: “No estás autorizada, no puedes entrar”.

Nara enmarcó su reacción posterior como la de una madre desbordada por la situación. “Llega un momento que tengo sangre que corre por mis venas y la verdad que al ver toda la situación con la que me encontré, al ver del otro lado una persona adulta queriendo manipular y cambiarle las ideas a una menor, la verdad que ahí sí no me pude controlar”, expresó.

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La conductora no se guardó nada a la hora de opinar acerca de la actriz (Video: Primicias YA-América TV)

Sobre el video que la muestra increpando a Suárez con insultos, difundido en Puro Show de El Trece, la conductora sostuvo que el material está editado. “Yo creo que un video así no es a favor de nadie. Es simplemente la reacción de una madre desesperada que salió en el momento que me indicaron”, afirmó, y agregó que dijo “más cosas” que fueron cortadas: “Dije más cosas que obviamente cortaron, editaron y filmaron”.

Según su versión, lo que falta en el recorte es la parte donde la actriz de Casi Ángeles instruía a dos menores. “Está cortado al inicio, la parte donde ella empieza a dar órdenes a dos menores, a decirles lo que tenían que decir y no decir y cómo hablar o cómo interpretar algo que había pasado cuando ella no estaba”, explicó.

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Nara contó que, al subir a la camioneta, su hija le reveló que la actriz le había pedido que mintiera a una profesional. “Sí, ahí fue donde yo bajo de mi camioneta y ahí le empecé a decir de todo”, relató, y agregó un detalle sobre lo que motivó su reacción: “Me parece más digno que trabajes de cualquier cosa antes de cuidarle la imagen a una persona y antes de que te pongas a cambiar lo que vivieron las nenas, si vos no estabas”.

La actual pareja de Wanda Nara dio su versión acerca de lo que sucedió con la actual pareja de Mauro Icardi (Video: Primicias YA-América TV)

La conductora reclamó la difusión del material completo. “Me va a encantar, que si presenta la denuncia yo voy a pedir que presente, ya que les encanta grabar, filmar y editar, el video entero. Van a tener que presentar su celular”, planteó, y agregó: “Ojalá que por más que se pongan a borrar, hoy con la tecnología recuperan todo y va a tener que mostrar los videos enteros”.

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Consultada sobre el origen del cruce, Nara explicó que la actriz salió de la casa del padre de las nenas y se sentó junto a Migueles. “Ella sale de la casa del papá de las nenas y se sienta al lado de Martín. Y yo estaba con ellos ahí parada y ella viene caminando y se para ahí, se sienta con ellos y yo entro a la camioneta a hablar con mi hija”, relató.

Fue ahí cuando la actual pareja de la mediática se sumó a la conversación y aportó su versión del encuentro con Suárez ese día. “Llegó haciéndose la buena. Se presentó conmigo, me dio la mano: ‘Eugenia, Martín, ¿qué tal?’”, contó, y agregó que la actriz le preguntó a una de las menores si ya le había contado algo a Fernanda: “Le dice a Isabela: ‘Isi, ¿ya le dijo? ¿Viste que ya le dijo que a Fernanda, lo que le comentó a Fernanda?’”.

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Migueles también se refirió al cruce posterior con Mauro Icardi, que derivó en una denuncia cruzada. Según su relato, el futbolista ya había salido alterado antes del intercambio: “Él ya había salido mal predispuesto, a los gritos, le gritaba a la policía y, bueno, le faltó el respeto”. Su respuesta, según contó, fue directa: “A mí no me faltes el respeto, Mauro”. Icardi, agregó, solicitó luego una medida cautelar para impedirle estar con las nenas, aunque dijo desconocer en qué quedó esa gestión: “No tengo la más pálida idea, pero me cuido porque ahora sé más o menos como qué partido juegan”.

El cruce entre la actual pareja de Wanda Nara y el futbolista se dio en medio del operativo policial que se llevó a cabo el viernes por la tarde en la "Casa de los Sueños"

La empresaria apuntó también contra la actitud de la actriz de *El Hilo Rojo* durante el episodio. “Tenés una persona del otro lado que se está matando de la risa, de una mamá preocupada, desesperada, desencajada, si querés llamarme, poneme el adjetivo que quieras”, describió.

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En ese contexto, confirmó haberle advertido a la actriz sobre su futuro en la relación con Icardi. Consultada sobre si le había dicho que lo que hoy defendía “también te va a pasar a vos”, Nara respondió: “Obvio, le dije eso. Y también le dije por qué ahora no denuncia o no se va”.

Sobre esa pregunta, explicó su propia respuesta: “Porque está cómoda, porque no tiene recursos. Claramente está haciendo uso y abuso de una posición económica que tiene que no le permite tener la libertad de poder elegir”.

La conductora fue además consultada sobre si existían más posibles víctimas de maltrato dentro de esa casa. “A cualquiera, Marina, a cualquiera. A mí no me interesa. Yo no tolero el maltrato a nadie, a nadie, ni a un empleado ni a otra persona”, respondió, aunque aclaró que prefería no involucrarse en asuntos ajenos a su propia familia: “No soy quien para meterme, porque bastante tengo con defender a mi familia”.

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