Duras declaraciones de Insúa contra Moretti: “Nunca pasó de ver un dirigente guardándose dinero en el saco y tirarse de palomita en un patrullero”

El entrenador de San Lorenzo realizó fuertes declaraciones sobre el ex directivo en una entrevista con F12 por ESPN

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Ruben Darío Insua explotó contra el ex presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti en una entrevista televisiva. El mandatario que fue separado de su cargo tras un escándalo en una cámara oculta aseguró en redes sociales que el entrenador tiene un “vínculo millonario” con el Ciclón y el Gallego no dudó en salir al cruce.

Durante una nota con el programa F12 que se emite por ESPN, a Insua le preguntaron si el club de Boedo estaba viviendo su momento “más crítico” a nivel institucional, dirigencial y económico. El DT de 65 años, que retomó el puesto en septiembre pasado, aclaró que no creía que era la peor época porque ya pasaron “etapas complejas” en otros años y tuvieron “una capacidad de recuperación muy rápida”.

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Pero en ese marco matizó con que nota un “deterioro en las relaciones humanas”. En esa línea hizo una pausa para advertir que, aunque generalmente sólo pretende opinar de la parte deportiva del club, iba a salirse de su propio libreto por las declaraciones de Moretti.

“Nunca participé de la política del club ni voy a participar. Pero tampoco soy ingenuo y no me gusta cuando se aprovechan determinados momentos para sacar ventajas personales y hacerle daño a un tercero. Leí hace 48 horas no sé si declaraciones, o en sus redes sociales propias, del presidente que estuvo acá en 2024 y 2025. Yo hacía más de dos años que no opinaba, porque a mí no me gusta pegarle a la gente cuando está en el piso. Pero como hizo alusión a mí nuevamente, diciendo que nosotros habíamos venido acá ahora con un contrato millonario, quisiera decir dos o tres cosas muy puntuales”, fue su prólogo antes de apuntar contra Moretti.

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“Nunca en la historia del club pasó de ver un dirigente guardándose dinero en el saco. Nunca pasó en la historia del club contratar a un jugador y mandarle a un club de acá, de la Argentina, un certificado de transferencia trucho, como pasó. Y tercero: nunca vi en la historia, no solo de San Lorenzo sino del fútbol argentino, un presidente al que la gente, los hinchas y los socios, le fueron a pedir explicaciones a la sede y salió corriendo, y se tiró de palomita en un patrullero”, fue su contundente definición repasando el escándalo de la cámara oculta, pero también los problemas por el fichaje de Matías Reali y la tensa escena que vivió a la salida de la sede en octubre del 2025.

La escena a la que hizo referencia Insua ocurrió en octubre del 2025

Insua aseguró que su contrato actual es “inferior al que me ofreció él cuando era candidato a presidente”, al mismo tiempo que le reclamó una deuda: “Él personalmente me está debiendo 14 cuotas impagas. Me gustaría que se haga cargo él, no que lo delegue y lo tenga que pagar el club. Todavía no pude presentar mi declaración jurada de 2024 porque se olvidó él de pagar los impuestos”.

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El entrenador, que afronta su tercer ciclo en el banco de suplentes del Nuevo Gasómetro, no mencionó a Moretti en ningún momento y utilizó referencias como “este sujeto” para apuntar contra él. “Como hizo alusión a mí, y como muchas veces quieren aprovecharse de un mal momento circunstancial del club para intentar hacerle daño, creo que la gente tiene que estar atenta: los que son socios, los que son hinchas, los que quieren que a San Lorenzo le vaya bien, los que queremos que al club le vaya bien. Y esto lo puedo decir porque yo soy socio y estoy al día. Entonces puedo opinar no solo como entrenador, sino que creo que tengo derecho a hacerlo también como socio. Yo siempre voy a buscar trabajar en beneficio del club, no de nadie en particular”, aclaró.

La filmación se difundió en abril del 2025

En relación a la deuda que mencionó, Insua aseguró que no reclamará a San Lorenzo y planteó que pretende que el propio Moretti se haga cargo: “Este señor, que fue presidente en 2024, se fue a la casa y se olvidó de que tenía que pagar esas 14 cuotas. Debería hacerse cargo él, porque él fue quien ofreció el contrato. Es lindo ofrecer y después se van a la casa, lo miran por televisión tranquilo, se fuman un habano con la mano derecha y una copa de champán con la izquierda, y capaz que si al equipo le va mal se pone contento”.

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“Contra el club no tengo ningún problema”, insistió. “Pero me gusta decirlo porque esto es oportunista, y aparte me nombró a mí. Hacía dos años que no lo nombraba. Dijo que habíamos llegado con un contrato millonario. Justamente él, que diga eso, cuando me vino a ver a mi casa antes de las elecciones me ofreció un contrato mucho más alto que el actual”, aclaró.

En el cierre, aclaró que pretendía que la nota fuera “tranquila”, pero reconoció que el tema lo hizo enojar. “Espero que la gente no se deje engañar”, subrayó. Y aseguró: “Tiene algunos alcahuetes rentados en las redes sociales, que los tiene para engañar a los hinchas y socios de San Lorenzo. Le fue bien una vez, espero que no le vuelva a ir bien en ese aspecto. Ojalá que no pase nunca más cerca de acá. Me hicieron enojar ustedes, quería que fuera tranquila la nota”.

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EL MENSAJE DE MORETTI QUE HIZO ENOJAR A INSUA Y LA RESPUESTA DEL EX PRESIDENTE

Otras épocas: el día que Moretti le renovó el contrato a Insua como DT en enero del 2024 (Foto: @SanLorenzo)

El posteo de Moretti que hizo enojar a Insua lo publicó en su cuenta personal el ex presidente el miércoles pasado. En una crítica a la gestión actual, entre otros puntos, escribió: “Despilfarro en cuerpos técnicos. El pago de 300 mil dólares para rescindir anticipadamente el contrato de Néstor Gorosito tras apenas 7 partidos, sumado a la firma de un nuevo vínculo millonario con Rubén Darío Insúa y su cuerpo técnico sin un plan financiero que lo respalde”.

Tras las declaraciones de Insua en ESPN, Moretti reapareció en redes sociales con varios posteos para contestar al entrenador. “Tendrías que hablar del equipo y las decisiones técnicas o tácticas para mejorar la campaña que hicieron que tuvimos un desastroso 2026. Me parece que te equivocas en las declaraciones. Con mucho respeto te lo digo”, firmó.

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El ex directivo se defendió de las contundentes afirmaciones del DT: “El comprobante NO lo envié yo. Podes preguntarle directamente a los dirigentes de Independiente de Mendoza. Jamás haría una cosa así. La persona que lo hizo sabe que se equivocó y yo decidí cuidar su imagen en ese momento”, dijo sobre el recordado escándalo por el pase Matías Reali.

“Con respecto al famoso video editado y armado (vos sos un tipo piola, de calle y sabes que fue una cama organizada para hacerme un golpe de estado institucional, que hasta la propia persona que lo grabó confesó el hecho públicamente), el dinero era una deuda personal que tenían conmigo y que nada tiene que ver con el club, pero que asimismo lo aporté como hice con miles de dólares más que destiné para que San Lorenzo pueda afrontar sus obligaciones”, se defendió.

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Moretti escribió varios tuits para contestarle al DT tras la nota

En otro tuit, se refirió a la extensión de contrato que le firmó en enero del 2024: “Cuando asumimos te renovamos el contrato y te triplicamos el salario. Entendíamos que tu trabajo en 2022 y 2023 fue muy bueno y merecías un reconocimiento. Lamentablemente por los malos resultados y desempeño del equipo a los 4 meses tuve que tomar la difícil decisión de despedirte”. En ese posteo aseguró que Insua le hizo “juicio al club” y que reclamó “todo el contrato por los casi dos años restantes que quedaban (2024 y 2025), que eran 2 millones de dólares”, pero que llegaron a “un acuerdo” y afirmó: “No quisiste ceder un centavo”.

“El acuerdo consistió en cuotas por un total de un millón de dólares que te fuimos pagando tal cual lo establecimos hasta el día que me hicieron el golpe de estado institucional. Los que no te pagaron fueron mis sucesores, y lo delirante es que uno de ellos fue el que ahora te contrató…“, continuó con el tema. Finalmente, aseguró que le hicieron ”un golpe de estado institucional" y reclamó: “Dejen de usarme de chivo expiatorio para justificar el desastre que son. Preocúpense por pagar los sueldos de los empleados. Por generar recursos y recuperar los socios que perdieron. Insua debería estar preocupado porque no dejen ir libres a los jugadores de inferiores y cuidar el patrimonio del club. ¿Por qué no opina de esos temas?“.

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El Caso Moretti estalló en abril del 2025 cuando se difundió una cámara oculta donde se lo veía guardando un fajo de dólares en su saco. Desde ese entonces, se desató una crisis política en el club de Boedo que derivó en la acefalía en diciembre del año pasado. Si bien Moretti, que había sido electo a fines del 2023 en unos comicios récord, siempre reclamó retornar a su puesto, San Lorenzo celebró unas nuevas elecciones en mayo de este año que consagraron a Marcelo Culotta como mandatario. Insua fue DT del club entre mayo del 2022 y, aunque renovó contrato en enero del 2024, se marchó en abril de ese año tras 146 partidos. En septiembre pasado, retornó al Nuevo Gasómetro como sustituto de Néstor Pipo Gorosito.

Uno de los poteos de Moretti en respuesta a Insua