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En medio del escándalo familiar, Andrés Nara tomó una tajante decisión

El padre de Wanda Nara se encontraba en pareja hace tan solo unas semanas, sin embargo, en medio de un panorama familiar complejo decidió no seguir con el vínculo

El padre de Wanda Nara se encontraba en pareja hace tan solo unas semanas, sin embargo, en medio de un panorama familiar complejo decidió no seguir con el vínculo (Video: Puro Show-El Trece)
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Andrés Nara había presentado a Alejandra San Martín como su nueva pareja apenas semanas atrás, en el cumpleaños de su nieta menor. La relación había nacido en un contexto particular: los dos se conocieron mientras Wanda Nara tramitaba la venta de una propiedad, en medio del escándalo mediático que rodea al clan familiar.

La confirmación de la ruptura llegó en vivo y de la manera más directa posible. Alicia Barbasola dio la primicia en Puro Show (El Trece): Nara había terminado su relación con San Martín apenas semanas después de hacerla pública. Para cerrar cualquier duda, la propia ex del empresario lo llamó por teléfono durante la emisión y él lo admitió sin rodeos.

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La ex pareja de Andrés fue quien adelantó la noticia al aire, con teléfono en mano. Antes de llamarlo, se refirió a los dichos que San Martín había vertido contra ella en una aparición anterior en el mismo ciclo. “En un momento decía: “Ella quiere fama”. ¿De qué está hablando ella que... bueno, encima con la tonada, no entiendo nada cuando habla”, dijo Barbasola, antes de apuntar: “¿Quién es la que quiere fama? Se sacó una foto milimétrica con Wanda y ya la puso en el feed, en Instagram”.

Fue entonces cuando anunció la primicia: “Igual no está más, ¿sabías? Ayer la dejó”. Ante la incredulidad del cronista, insistió: “Yo hablo todos los días con Andrés. Me dijo por dos cosas: no le gustó que buscaba medio fama... y porque no le gustó cómo habló de mí”.

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Andrés Nara y Alejandra San Martín posan sentados con auriculares de cable puestos frente a una pantalla y una pared de listones de madera.
Tan solo días atrás, Andrés y Alejandra dieron un móvil en el mismo programa en el que se confirmó la separación

Para cerrar la discusión, Barbasola marcó el número de Andrés en vivo. “¿Qué hacés, gordito? Escuchá, que yo digo que nosotros somos amigos, tenemos buena relación, que vos fuiste lo más cercano a familia que yo tuve y eso no... ya está”, le dijo. También le aclaró que nunca había buscado el cruce con San Martín: “Yo a esta chica nunca la llamé, yo no tengo el número, pero que el otro día me llegó el comentario y yo dije que inclusive vos no estás más, pero porque por un montón de cosas, no por solamente cómo habló de mí”.

Nara no desmintió nada. “No, yo no estoy con ella. Desde el sábado no estoy más”, confirmó, y sobre los comentarios de su ex novia hacia Barbasola agregó: “La verdad que no me gusta ese tipo de cosas. Aparte, ya te digo, yo la conozco muy bien a Alicia. Hemos convivido un montón de tiempo y yo sé que no es de ese tipo de cosas”.

Barbasola cerró el ida y vuelta con ironía: le pasó a San Martín un mensaje de la propia protagonista, quien desde otro lado de la pantalla le mandó un beso. “Te mando tres para que lo mirás por TV, es lo único que puede hacer”, respondió de manera tajante Barbasola poniendo fin a la nota.

Un hombre de cabello canoso y dos mujeres rubias sentados en butacas de cine con bolsas de palomitas de maíz
Alejandra estuvo presente en el estreno de la película de Wanda

La primera vez que se mostraron juntos fue en el cumpleaños de la hija menor de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). El padre de la Wanda llegó a la celebración junto a Alejandra, esta mujer de 50 años vinculada al rubro inmobiliario y el diseño de interiores. Frente a las cámaras de Intrusos (América), ambos contaron detalles de su vínculo.

El cronista del programa se acercó a Andrés cuando ingresaba a la fiesta y le preguntó por su presencia en el festejo. “Sí, obvio, (es el cumple) de mi nieta más chiquita”, respondió. Ante la consulta sobre quién lo acompañaba, presentó a la mujer que estaba junto a él: “Alejandra”. Ella saludó al periodista y se sumó a la entrevista.

La primera pregunta estuvo relacionada con el tiempo que llevaban juntos. “Mes y medio”, respondió Andrés. Alejandra intervino y aclaró: “Éramos amigos”. El padre de Wanda retomó la palabra y precisó: “Nos conocemos hace un año, pero recién la relación empezó hace un mes y medio”. Ante la consulta sobre si eran novios oficialmente, ambos respondieron que sí.

Alejandra también contó que ya había sido presentada ante los integrantes de la familia. “Ya me presentó a la familia, todo. Muy bien todo con las hijas”, expresó. Andrés mencionó a algunas de las mujeres con las que ella ya tuvo contacto: “Conoció a Nora, a Zaira, a Wanda, ya varias veces los fines de semana estuvimos juntos”.

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