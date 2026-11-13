El llanto de Mauricio Pochettino durante la conferencia de prensa en su despedida de Estados Unidos antes de asumir en Manchester United

Mauricio Pochettino participa en una rueda de prensa de la federación U.S. Soccer junto al director ejecutivo JT Batson y la presidenta Cindy Parlow Cone. El técnico argentino, situado en el centro de la mesa frente a los micrófonos y los logotipos oficiales de la organización deportiva, se dirige a los medios de comunicación y responde a preguntas.

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Este viernes, Mauricio Pochettino se despidió de la selección de Estados Unidos después de acordar su llegada al Manchester United para reemplazar a Michael Carrick en el cargo de entrenador. El argentino agradeció el apoyo de los fanáticos en conferencia de prensa y se emocionó hasta las lágrimas.

Pochettino estuvo acompañado por la presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF), Cindy Parlow Cone, y CEO y Secretario General JT Batson, quienes le dieron calurosas palabras después de haber asumido esta función en septiembre de 2024 y comandar al combinado de Las barras y las estrellas por un total de 35 partidos, entre los que estuvieron sus cinco duelos en el Mundial 2026.

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“Creo que fue una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Gracias por todo”, anunció en medio de una profunda emoción, que hasta lo llevó a secarse el llanto con un pañuelo sobre su rostro. Volverá a Inglaterra después de un largo ciclo de cinco años en el Tottenham (2014 a 2019), en el que tuvo como principal hito ser finalista de la Champions League 2018/19 (perdió ante Liverpool).

En otro extracto del intercambio con los periodistas, Mauricio Pochettino se refirió a la determinación de abandonar su función para asumir las riendas de un gigante europeo: “En cierto punto, es una decisión muy triste, pero somos profesionales y necesitamos intentar dar el siguiente paso. Intentar hacer realidad nuestros sueños. No hay muchas oportunidades que puedan surgir en tu carrera como la del Manchester United. Por supuesto, cuando esto llega, es difícil rechazar esta posibilidad. Es una decisión realmente difícil, pero necesitamos seguir adelante”.

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Además, se refirió al hecho de que renovó su contrato hace tres meses hasta 2030 y ahora deja el puesto vacante: “Quiero dejar algo claro: cuando decidimos juntos extender nuestro compromiso, siempre existió el compromiso con la Federación. Estábamos muy comprometidos y nunca pensamos que esto ocurriría tan rápido”.

*Las declaraciones más destacadas de Mauricio Pochettino

“El ser humano está por sobre todo, por eso creo que es una decisión difícil. Pero hay que ir hacia adelante. Gracias de parte mía y mi gente, de corazón. Siempre fueron transparentes y pusieron en frente los intereses de la Federación, pero con la intención de construir algo juntos. Disfrutamos mucho, aprendimos mucho de ustedes, de este país y su gente asombrosa”, manifestó Poch.

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De igual forma, el ex técnico de PSG y Espanyol de Barcelona dirigirá a la selección de los Estados Unidos en la llave a doble partido ante Haití por los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El primer partido será este sábado desde las 18:30 (hora argentina) en la cancha del Inter Miami (los caribeños no hacen de local en su país por cuestiones de seguridad). La revancha se llevará a cabo este martes 17 de noviembre en el TQL Stadium de Ohio a partir de las 21:00.

Al día siguiente, comenzará su nuevo trabajo. Así lo confirmaron los Diablos Rojos en sus canales oficiales: “Mauricio Pochettino ha aceptado convertirse en el entrenador del equipo masculino del Manchester United a partir del 18 de noviembre”. Manifestaron que se llegó a un “acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas sus responsabilidades con la Selección Nacional Masculina”.

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Su estreno en la entidad de Mánchester sería este domingo desde las 13:30 (hora argentina) ante Liverpool en una nueva edición del derbi inglés, que se disputará en Anfield. Tendrá la obligación de sacar a su nuevo equipo de los últimos puestos, ya que permanece antepenúltimo sobre 20 equipos en la Premier League (ganó 8 de 30 puntos al cabo de 10 fechas y está en zona de descenso), ya quedó eliminado de la Copa de la Liga de Inglaterra y está en puestos de playoff en la Fase Liga de la Champions League.