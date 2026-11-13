SpaceX buscará por primera vez atrapar con dos pinzas de su torre de lanzamiento al cohete orbital Starship

Una simulación en video ilustra la maniobra de descenso y captura de la nave Starship desarrollada por SpaceX. La secuencia muestra la caída controlada del vehículo en la atmósfera y su posterior desaceleración vertical al aproximarse a las instalaciones costeras de Starbase. La maniobra concluye con la sujeción de la nave espacial mediante los brazos mecánicos situados en la torre de lanzamiento.

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En una maniobra que busca cambiar la historia de los lanzamientos espaciales, SpaceX intentará recuperar por primera vez un cohete orbital completo, con Starship 15 y su propulsor Super Heavy de regreso a la torre de Starbase.

La doble captura abriría el camino hacia un sistema reutilizable, con costos menores y una frecuencia de vuelo más alta, una condición necesaria para sostener la ambición de transportar carga y astronautas hacia la Luna con el programa Artemis.

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La escena que SpaceX pretende ejecutar después del lanzamiento de hoy reúne dos regresos sobre una misma torre en el sur de Texas.

Una infografía de Infobae detalla las fases de captura del propulsor Super Heavy y la nave Starship en Texas tras su misión orbital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primero, el propulsor Super Heavy de 72 metros de altura, debe volver a los 6 minutos después del despegue. Más de 22 horas después, la nave Ship debe repetir el procedimiento tras viajar dar 14 vueltas a la Tierra y lanzar 26 satélites Starlink V3.

Si ambas partes quedan sujetas por los brazos mecánicos de la infraestructura, la compañía logrará la primera recuperación completa de un sistema de lanzamiento orbital.

La ventana de lanzamiento abrirá a las 17.45, hora de la costa este de Estados Unidos; a las 22.45 GMT y a las 19.45 en Argentina. Tendrá una duración de 75 minutos. Si no hay problemas técnicos, meteorológicos o regulatorios, el cohete despegará desde Starbase, la base de SpaceX en Boca Chica.

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El vuelo 15 de SpaceX busca recuperar Starship y Super Heavy en Starbase, una prueba clave para la reutilización completa orbital hoy (SpaceX)

SpaceX pretende sustituir el esquema de uso único, todavía dominante en gran parte de la actividad espacial, por un vehículo capaz de despegar, regresar, pasar controles y volver a volar. El resultado puede definir la velocidad con la que el programa avance hacia misiones comerciales, despliegues de satélites y operaciones para la NASA.

El objetivo supera un aterrizaje convencional. SpaceX busca que las dos etapas regresen a la misma estructura desde donde partieron. La torre dispone de brazos articulados que reciben el nombre informal de “palillos o pinzas”. Esos brazos deben sostener cada vehículo por puntos específicos de su estructura, sin patas de aterrizaje. El diseño reduce masa y permite dejar el cohete junto a los equipos que lo preparan para otra misión.

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La maniobra requiere precisión entre sistemas que operan a distinta escala. Los motores deben ajustar la potencia, los sensores deben medir posición y velocidad, y la navegación debe conducir el vehículo hacia una zona estrecha. El control en tierra mantiene la posibilidad de cancelar la captura si detecta una condición fuera de los parámetros establecidos.

El propulsor volverá seis minutos después de impulsar a la nave

Super Heavy debe volver seis minutos y medio después del despegue, el retorno probará por primera vez la versión V3 del propulsor (SpaceX)

El Super Heavy debe despegar con Starship, acelerar el conjunto y separarse de la etapa superior cuando esta continúe hacia el espacio. Después, el propulsor invertirá su trayectoria y emprenderá el regreso.

La captura está prevista unos seis minutos y medio después del inicio de la misión. El golfo de México funcionará como zona de emergencia si el retorno a tierra deja de ser seguro.

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Este vuelo será el primer intento de regreso y captura para un Super Heavy V3. La versión anterior ya acumuló antecedentes: tres propulsores V1 quedaron sujetos por la torre en ensayos previos y dos volvieron a utilizarse. El vehículo asignado al vuelo 15 es el propulsor 22, que superó pruebas de compresión suspendida a la altura donde los brazos deben recibirlo.

Los controladores revisarán motores tanques y navegación durante el vuelo orbital, cualquier anomalía puede cancelar la captura en Starbase (captura de TV Reuters)

El resultado de esa fase mostrará si SpaceX puede trasladar la experiencia con los modelos anteriores a una nueva generación de hardware. Recuperar el propulsor es relevante porque concentra una gran cantidad de motores, estructuras y sistemas de propulsión. Cada unidad que retorna evita fabricar por completo otra primera etapa antes del siguiente lanzamiento.

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Sin embargo, la etapa superior plantea un desafío mayor. Starship debe alcanzar unos 275 kilómetros de altitud, desplegar su carga útil, permanecer cerca de 22 horas en el espacio y regresar desde la órbita. El plan contempla alrededor de 14 vueltas alrededor del planeta antes de que la trayectoria coincida con la posición de Starbase.

El vuelo comienza con una ruta suborbital pasivamente segura. Si aparece un problema durante el ascenso o poco después, la nave volverá sobre una zona despejada del océano Índico. Durante el periodo orbital, el equipo cuenta con alternativas de amerizaje autorizadas sobre el Pacífico.

La misión prevé unas 14 órbitas a 275 kilómetros y más de 22 horas de vuelo, antes del regreso de Starship a la torre de Texas (SpaceX)

Existen opciones al principio y al final de la misión cerca de Hawái, además de otra a mitad del recorrido frente a la costa de Chile. Estas rutas permiten terminar el vuelo lejos de áreas pobladas si algún sistema no reúne condiciones para el regreso a Texas.

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La misión anterior llegó a la órbita y liberó carga útil por primera vez, tras más de una docena de pruebas de vuelo y años de desarrollo. Aquel ensayo concluyó antes de lo previsto, por precaución, luego de cerca de tres horas y dos órbitas.

El vuelo 15 amplía la duración, suma una recuperación sobre tierra y eleva el número de decisiones que deben resultar correctas.

La reentrada decidirá si Starship puede volver a la torre

Los brazos mecánicos de la torre sostendrán a Starship sin patas de aterrizaje, un sistema diseñado para acelerar su próximo lanzamiento (SpaceX)

Después de la fase orbital, Starship realizará una maniobra de desorbitación con un motor Raptor 3. Ese encendido la pondrá en una ruta de retorno desde un punto del Pacífico ubicado a miles de kilómetros de Starbase. La nave utilizará cuatro flaps para controlar su descenso, corregir la trayectoria y conservar un corredor de vuelo conocido.

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El recorrido final pasará por zonas poco pobladas del norte de México y el sur de Texas. Según el plan de la empresa, Starship evitará las ciudades principales del Valle del Río Grande, cruzará al norte de South Padre Island y pasará sobre el golfo de México antes de girar hacia Starbase. Los residentes del condado de Cameron podrían escuchar estampidos sónicos durante la aproximación.

Un estampido sónico es el ruido breve que se produce cuando un vehículo supera la velocidad del sonido. Su intensidad percibida depende del clima y de otras condiciones atmosféricas. SpaceX indicó que no representa un riesgo para la salud, aunque la población cercana puede oír uno o varios sonidos similares a un trueno.

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El boom sónico es visible al momento del lanzamiento y de la reentrada del cohete - REUTERS/Steve Nesius

La reentrada coloca al escudo térmico bajo observación. La nave incorporó refuerzos en las fijaciones de losetas ubicadas en sectores con riesgo de desprendimiento durante el ascenso.

También incluye correcciones en áreas donde el plasma podría atravesar espacios detrás de la cobertura y piezas curvas sobre una parte amplia de la superficie. Esa geometría busca reducir el calentamiento entre las losetas.

Tres de los 26 satélites Starlink V3 previstos para la misión llevarán cámaras que tomarán imágenes del escudo térmico desde el exterior. Los datos se sumarán a los sensores de Starship y ayudarán a definir si la nave puede continuar hacia la base. La compañía ya utilizó este método de observación en vuelos anteriores.

La nave Starship de SpaceX y el propulsor Super Heavy v3 despegan en su 14.º vuelo de prueba desde el complejo de lanzamiento de SpaceX en Starbase, Texas (EE. UU.), el 28 de septiembre de 2026. - REUTERS/Steve Nesius

Si Starship obtiene autorización para completar el retorno, se acercará a la torre de la Plataforma 2. Poco antes, encenderá tres motores Raptor a nivel del mar, recuperará la posición vertical y plegará sus flaps.

Luego reducirá a dos motores y entrará entre los brazos mecánicos. En la fase final operará con un solo motor hasta quedar suspendida en los puntos de enganche situados debajo de los flaps delanteros.

Los brazos deben cerrarse con rapidez para sostener la nave. Cuando el sistema registre el contacto, Starship apagará su último motor.

Starship desplegará 26 satélites Starlink V3 durante sus primeros 90 minutos en órbita, una demostración de carga para la red satelital (SpaceX)

Si surge un problema durante la reentrada, los controladores pueden ordenar una terminación anticipada que desintegre el vehículo en la atmósfera antes de su llegada a tierra. También pueden enviarlo al golfo de México si la nave o la torre no permiten una captura segura.

La recuperación completa permitiría reducir el tiempo, los recursos y la fabricación necesarios para ampliar esa red.

SpaceX también vincula Starship con Starmind, una infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial. Ambos proyectos exigen una capacidad de carga y una frecuencia de vuelos que exceden el alcance de sus lanzadores actuales.

La NASA eligió una versión de Starship para llevar astronautas a la Luna en 2028, el sistema debe demostrar operaciones repetidas antes (NASA)

El fundador y director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, planteó una meta de 10.000 vuelos de Starship por año hacia 2030. La cifra exige que el sistema regrese entero y quede disponible con intervalos reducidos. El vuelo 15 no garantiza esa cadencia, pero puede probar la condición técnica que sostiene esa aspiración.

La NASA eligió una versión de Starship como módulo de alunizaje para Artemis, el programa que prevé llevar astronautas a la Luna en 2028.

Antes de esa misión, el sistema necesita demostrar vuelos repetidos, transferencia de propelente en órbita y operaciones complejas con márgenes de seguridad elevados. La doble captura en Starbase ofrecerá una medida concreta de ese avance.