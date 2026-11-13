Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron desde sus precios mínimos del año y el riesgo país tuvo una leve caída

Wall Street operó en baja en el cierre de la semana.

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Las acciones argentinas cerraron este viernes con una tendencia principalmente al alza, tras consumar fuertes pérdidas recientes, en momentos en que los inversores asimilan el resultado alcista de la inflación de octubre.

La tendencia negativa de Wall Street, con una baja de 0,9% en el panel tecnológico Nasdaq y una nueva caída de 2,4% en las acciones de Nvidia, no fue obstáculo para la recuperación parcial del equity argentino, que venía de ratificar sus precios más bajos de 2026.

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Ajeno al humor externo, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 3,1% en pesos, en los 85.053 puntos, para cortar una serie negativa de cinco ruedas consecutivas.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares en Nueva York, YPF recuperó un 1,9% (a USD 37,90), Grupo Galicia rebotó 2,4% y Mercado Libre subió 0,5 por ciento.

Los bonos Globales y Bonares en dólares subieron un leve 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes, descontó dos unidades en los 830 puntos básicos, tras un piso de 827 puntos por la mañana y un techo en los 840 enteros. La tasa del bono del Tesoro de EEUU a diez años subió a 5,15 por ciento.

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En Brasil, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo ganó 0,8%, en los 172.642 puntos, mientras que el dólar negoció con alza de 0,1% a 5,65 reales por unidad.

Los precios del petróleo terminaron con alza mínima, aunque concretaron su segunda caída semanal, ya que la atención de Estados Unidos centrada en su bloqueo a Irán y otras medidas de presión económica aliviaban los temores de que se reavivara un conflicto directo, aunque los ataques a buques seguían suponiendo un riesgo para el suministro.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte quedaron negociados con ganancia de 0,4% a USD 96,22 el barril para entregar en enero.

“Nvidia atraviesa una de las semanas más turbulentas de su historia reciente. El 12 de noviembre, Jensen Huang dejó la conducción ejecutiva de la compañía con efecto inmediato. La salida llegó tras conocerse una relación con una mujer que, según reportes, sería sospechada de espionaje para China, y luego un segundo vínculo con una ejecutiva que dependía de él. La CFO Colette Kress asumió como CEO interina mientras el directorio busca un reemplazo permanente”, sintetizó un reporte de TSA Bursátil.

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“El mercado ya venía anticipando el deterioro. Entre el máximo de USD 239,24 del 6 de octubre y el mínimo de USD 168,89 del 10 de noviembre, la acción cayó 29,4%, la quinta baja más profunda de la última década, y siguió bajando tras la renuncia”, añadió TSA.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojó una variación de 2,2% en el décimo mes, con lo que acumula otra aceleración tras el 1,9% de septiembre y el 1,7% de agosto. En julio pasado la inflación registró un 2,1%. “El IPC del 2,2% de octubre sorprende al alza repitiendo un patrón: servicios suben mucho más que bienes”, afirmó Andrés Azicri, presidente de Vector Investments.

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El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimaba una inflación de 1,8% para octubre, mientras que un reciente sondeo de Reuters arrojaba una variación de 1,9% para dicho mes.

Azicri añadió que “se sigue profundizando un patrón de cambio de precios relativos en favor de precios regulados, que dado que son más inelásticos, continúan quitando poder de compra al sector de bienes en un contexto en el que los salarios reales se recuperan pero muy lentamente”.

Analistas coinciden en que con un nivel elevado del riesgo país, por arriba de los 800 puntos básicos, la tasa de interés del título Bonar 2029 saltó al menos al 17% anual y esto hace más complejo el plan financiero del Gobierno para el año próximo.

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“La dinámica financiera refleja la tensión para compatibilizar la estabilidad cambiaria con el manejo de la liquidez. En este contexto, el Gobierno parece haber priorizado aliviar las condiciones monetarias por encima de renovar la totalidad de sus vencimientos. Por su parte, el dato de inflación dejó señales mixtas: mientras el índice general volvió a acelerarse, la inflación núcleo se redujo al 1,5%, su menor registro desde julio de 2025. Esto sugiere que parte de las presiones inflacionarias recientes podrían ser transitorias, aunque todavía persisten dificultades para consolidar la desinflación”, señaló el equipo de Research de Puente.

Con un importante monto de USD 626,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista bajó dos pesos, a 1.543,50 pesos. El dólar al público permaneció a $1.570 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, también a 1.570 pesos.

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“La oferta comenzó a aparecer con mayor intensidad y, de manera brusca, el tipo de cambio inició un recorrido descendente hasta encontrar estabilidad en los $1.543. Finalmente, el mayorista cerró en $1.543,50, cediendo buena parte de la suba inicial”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“En la semana corta que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó dos pesos, lejos de la suba de 11,50 pesos registrada en la semana anterior”, resumió Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA absorbió USD 40 millones en el mercado, el 6,4% del volumen operado en el spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 516 millones, a 49.594 millones de dólares.

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