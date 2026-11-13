Tras la condena por delitos sexuales a Russell Brand, las editoriales británicas retiraron sus obras del mercado

Las editoriales Pan Macmillan y Hodder & Stoughton retiraron del mercado los libros del autor británico tras conocerse el veredicto del jurado - REUTERS/Toby Melville

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Las principales editoriales y cadenas de librerías del Reino Unido comenzaron a retirar los libros de Russell Brand de sus catálogos y estantes después de que el comediante fuera declarado culpable de violación y tres agresiones sexuales.

La decisión comercial se produjo tras el veredicto del 5 de noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, y antes de que el juez Joel Bennathan le impusiera, el 9 de noviembre, una pena de 10 años y seis meses de prisión.

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El jurado declaró culpable a Brand, de 51 años, por delitos cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. El actor fue absuelto de otros dos cargos de violación y de uno de tentativa de agresión indecente. La Fiscalía de la Corona confirmó que la condena fue el resultado de un juicio de cuatro semanas y que las víctimas tienen derecho al anonimato de por vida, de acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía de la Corona sobre la condena de Russell Brand.

El juez Joel Bennathan impuso una condena de diez años y seis meses de prisión a Russell Brand por delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres - REUTERS/Carlos Jasso

Pan Macmillan y Hodder & Stoughton retiran los títulos tras el veredicto

Pan Macmillan informó que inició el retiro inmediato de los libros de Brand después de conocerse la decisión del jurado. “Reconocemos el coraje de quienes se presentaron y nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas por sus crímenes”, afirmó un portavoz de la empresa, según informó The Guardian.

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La medida alcanza a Recovery: Freedom from Our Addictions, publicado en 2017, y Mentors: How to Help and Be Helped, de 2019. La editorial indicó que no mantenía ejemplares en existencia porque los dos libros no se habían reimpreso por falta de demanda. El retiro también afecta la venta internacional de esos títulos.

Hodder & Stoughton confirmó una decisión equivalente respecto de las obras que publicó el autor. Entre ellas está My Booky Wook, la autobiografía de Brand aparecida en 2007, que llegó a encabezar las ventas navideñas en el Reino Unido ese año. La secuela, Booky Wook 2: This Time It’s Personal, editada por HarperCollins en 2010, dejó de figurar en el sitio de la compañía, aunque la editorial no difundió una declaración pública sobre ese cambio.

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La cadena de librerías Waterstones eliminó las fichas de los títulos de Russell Brand de su sitio web y devolverá los ejemplares físicos restantes - REUTERS/Suzanne Plunkett/File Photo

Waterstones elimina las fichas de los libros de su página web

La cadena Waterstones también retiró de su sitio web las fichas de los títulos de Brand luego de que las editoriales notificaran que dejarían de comercializarlos. Un portavoz señaló que quedan apenas algunos ejemplares físicos en sus sucursales y que serán devueltos a las casas editoras.

Otras publicaciones ya habían salido del circuito comercial antes del fallo. Canongate indicó que The Pied Piper of Hamelin, adaptación infantil ilustrada por Chris Riddell y publicada en 2014, está descatalogada en todos sus formatos —impreso, digital y audiolibro— desde septiembre de 2023. Revolution, el libro político que Century, sello de Penguin Random House, publicó ese mismo año, también está agotado.

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La retirada de los catálogos llegó apenas horas después de la declaración de culpabilidad. El tribunal ordenó que Brand permaneciera detenido a la espera de la sentencia y Bennathan le anticipó que recibiría una pena de prisión significativa. Finalmente, el 9 de noviembre, el juez estableció una condena de 10 años y seis meses, según informó CNN.

La editorial Canongate descatalogó la adaptación The Pied Piper of Hamelin en todos sus formatos desde septiembre de 2023 - (Foto AP/Alberto Pezzali, archivo)

Uno de los libros del comediante fue citado por la fiscalía durante el juicio

El proceso judicial incluyó referencias a la propia producción editorial de Brand. La fiscal Riel Karmy-Jones leyó ante el jurado pasajes de My Booky Wook en los que el acusado describía de manera explícita su conducta sexual y su actitud hacia las mujeres. La acusación lo caracterizó como “despiadado” y como un “depredador sexual” que trataba a las mujeres como una “mercancía descartable”, según la cobertura recogida por The Guardian.

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La Policía Metropolitana informó, además, que Brand continúa bajo investigación por otras dos denuncias de violación. Esas pesquisas son independientes de los cargos resueltos en el juicio de Southwark, en el que el comediante negó las acusaciones y se declaró inocente.

Pan Macmillan resolvió bajo términos confidenciales una demanda contra la firma de Russell Brand por el anticipo de obras no entregadas - REUTERS/Jack Taylor

La relación de Brand con Pan Macmillan ya se había roto en 2023

La desvinculación editorial había comenzado antes de la sentencia. En 2021, la empresa de Brand, Pablo Diablo’s Legitimate Business Firm Ltd., firmó con Pan Macmillan un acuerdo por £ 575.000 para dos libros de autoayuda. Ninguno llegó a entregarse. Tras las denuncias difundidas en 2023, la editorial canceló el contrato y presentó en 2025 una demanda por £ 220.000 para recuperar gastos.

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Documentos judiciales citados por LBC en su cobertura de la demanda de Pan Macmillan señalan que el autor recibió £ 75.000 por el primer libro y £ 142.000 por el segundo al momento de suscribir el acuerdo. La editorial también pagó £ 3.000 a un escritor fantasma para un borrador parcial del primer proyecto, elaborado sin participación de Brand. La disputa se resolvió este año bajo términos confidenciales.

La agencia literaria Tavistock Wood, que pertenece al grupo Curtis Brown, también había dejado de representar al escritor tras la difusión de las primeras acusaciones. El veredicto y la posterior sentencia aceleraron ahora el retiro de sus títulos, que aún figuraban en los catálogos británicos.

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La obra How to Become a Christian in Seven Days permaneció listada en distribuidores digitales bajo el sello de Tucker Carlson Books - REUTERS/Jack Taylor

El libro publicado por Tucker Carlson Books sigue disponible

El único título reciente de Brand que permanecía disponible era How to Become a Christian in Seven Days, publicado en mayo por Tucker Carlson Books, un sello creado junto con la editorial estadounidense Skyhorse. De acuerdo con una revisión de The Telegraph, el libro seguía anunciado por distribuidores digitales y por el sitio de Simon & Schuster tras la condena, aunque algunas plataformas ya lo habían eliminado.

Skyhorse y Tucker Carlson Books no habían comunicado si mantendrán el volumen en circulación. La ficha comercial de How to Become a Christian in Seven Days en Amazon todavía la identificaba como una publicación de Tucker Carlson Books, con fecha de salida del 12 de mayo de 2026.

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