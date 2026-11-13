No solo es el cuello: cómo el uso de celulares afecta la salud física y mental, según expertos

El uso intensivo de pantallas táctiles favorece la aparición del síndrome del túnel carpiano, la tenosinovitis de De Quervain y el dedo en gatillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles se integraron a la rutina diaria como herramientas de trabajo, estudio, comunicación y entretenimiento. Esa disponibilidad permanente también favorece hábitos de uso prolongados, con períodos extensos frente a una pantalla y movimientos pequeños que se repiten durante horas.

El problema no se limita al tiempo de conexión. El uso intensivo del celular puede asociarse con molestias físicas y efectos sobre el bienestar mental, en especial cuando se sostiene el dispositivo con una sola mano, se utilizan los pulgares de forma continua o se mantiene la cabeza inclinada durante períodos prolongados.

PUBLICIDAD

La acumulación de esas posturas y gestos puede trasladar la tensión desde los dedos hasta el cuello, los hombros y la espalda. La ciencia describe asociaciones entre el uso excesivo, la aparición de dolor y la reducción de la funcionalidad en determinadas zonas.

La repetición de movimientos puede afectar la muñeca, el pulgar y la mano

La mano concentra tendones, huesos pequeños, músculos y nervios que atraviesan la muñeca. Por eso, los desplazamientos sobre la pantalla, la escritura de mensajes y el agarre sostenido del teléfono pueden generar una carga acumulada en esa zona, indicó la doctora Ariel Williams, cirujana ortopédica especializada en mano y extremidades superiores de Yale Medicine, en declaraciones a CNN.

PUBLICIDAD

Una investigación asoció la exposición prolongada al celular con una menor fuerza de agarre en adultos jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Williams señaló que en su práctica atiende a un número creciente de pacientes que relaciona el empeoramiento de sus síntomas con cambios en el uso del teléfono. La especialista explicó que los movimientos repetitivos, sumados al mantenimiento de una misma posición durante mucho tiempo, aumentan la presión sobre huesos, articulaciones, ligamentos, tendones y nervios.

Entre las afecciones se encuentra el síndrome del túnel carpiano, que ocurre cuando el nervio mediano se comprime a la altura de la muñeca. También aparece la tenosinovitis de De Quervain, una inflamación e irritación de los tendones vinculados al movimiento del pulgar, y el dedo en gatillo, que puede surgir cuando el tendón encargado de flexionar un dedo se inflama y queda trabado.

PUBLICIDAD

Un trabajo publicado en Annals of Medicine and Surgery vinculó el uso prolongado del teléfono con dolor de muñeca, menor fuerza de agarre y un riesgo más alto de trastornos como el síndrome del túnel carpiano y la tenosinovitis de De Quervain. La investigación describió una correlación entre la duración diaria de uso y la presencia de molestias, con especial atención en adultos jóvenes y estudiantes universitarios.

El estudio precisó que el síndrome del túnel carpiano puede incluir entumecimiento y dolor en la palma y en los primeros dedos, además de una pérdida de fuerza de agarre. También indicó que la actividad repetida del pulgar para escribir, jugar o navegar en redes sociales se asocia con una mayor presencia de síntomas compatibles con la tenosinovitis de De Quervain.

PUBLICIDAD

La fisioterapeuta Kelly Robinson explicó que inclinar el cuello 30 grados triplica el peso sobre las estructuras cervicales hasta los 20 kilos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión propuso medidas preventivas como reducir el tiempo total de uso, realizar pausas breves y frecuentes, alternar las manos y considerar funciones de voz a texto. Esas alternativas fueron presentadas como estrategias que podrían contribuir a disminuir la exposición repetitiva, no como una solución única para todas las molestias.

La flexión sostenida del cuello concentra la tensión en la espalda y los hombros

El teléfono suele ubicarse por debajo de la línea de visión. Esa posición lleva a inclinar la cabeza hacia adelante y puede mantener al cuello en flexión durante el tiempo de lectura, escritura o navegación. El llamado síndrome de cuello tecnológico describe síntomas como dolor cervical, rigidez, disminución del rango de movimiento, tensión en los laterales del cuello y dolores de cabeza.

PUBLICIDAD

La fisioterapeuta ergonómica Kelly Robinson explicó a CNN que incluso cambios de 10 o 20 grados en el ángulo del cuello aumentan la carga sobre las articulaciones de la parte baja de esa región. Según indicó, una inclinación de 30 grados puede triplicar la carga sobre las estructuras cervicales, hasta situarla aproximadamente entre 15 y 20 kilos.

Un estudio publicado en Scientific Reports halló una asociación entre puntuaciones más altas en una escala de uso problemático del teléfono y una mayor frecuencia de dolor de cuello y de muñeca o mano. En esa muestra, el 64,9% informó problemas de cuello durante los 12 meses previos, mientras que el 44,4% manifestó molestias en muñecas o manos.

PUBLICIDAD

Un estudio halló que casi el 65% de los usuarios evaluados registró dolor cervical durante el último año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra investigación, publicada en Cureus, identificó dolor de cuello, cefaleas y dolor de hombro entre los síntomas más comunicados por los participantes. Más del 42% declaró usar el teléfono durante más de cinco horas diarias y el 39,4% indicó mantener el cuello en una inclinación de 30 grados.

La revisión remarcó que los datos fueron autoinformados y que el diseño transversal impide establecer causalidad. Aun así, planteó la relevancia de las prácticas ergonómicas, como sostener el dispositivo a una altura que reduzca la inclinación de la cabeza, usar apoyos para espalda y brazos y evitar posiciones sostenidas.

PUBLICIDAD

El uso problemático también se relaciona con el sueño, la ansiedad y el estado de ánimo

La dependencia del teléfono inteligente no se expresa únicamente a través del tiempo de pantalla. Una revisión publicada en Frontiers in Psychiatry examinó estudios sobre los efectos físicos y mentales del uso excesivo y señaló asociaciones con soledad, ansiedad, depresión y alteraciones del sueño.

Los investigadores vinculan la dependencia a los teléfonos inteligentes con trastornos de ansiedad, cuadros depresivos y aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores de esa revisión explicaron que el uso nocturno puede prolongar la exposición a estímulos digitales y dificultar el descanso. También mencionaron que la luz emitida por las pantallas puede interferir con la producción de melatonina, una hormona vinculada a la regulación del sueño, de acuerdo con los trabajos analizados.

La publicación advirtió que las relaciones entre el uso problemático del teléfono y la salud mental son complejas. En el caso de la depresión, describió una posible influencia en ambas direcciones: el uso excesivo puede contribuir al aislamiento, las comparaciones negativas o la pérdida de sueño, mientras que las personas con síntomas depresivos pueden recurrir al dispositivo como una forma de evasión.

PUBLICIDAD

Según los autores, las estrategias abordadas incluyen registrar el uso, establecer objetivos concretos para las actividades en el teléfono, fortalecer el autocontrol y sostener actividad física. El análisis subrayó que las intervenciones y los tratamientos deben adecuarse a cada situación, sobre todo cuando el uso del dispositivo se vincula con malestar emocional persistente o con dificultades para realizar actividades cotidianas.