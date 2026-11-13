Cuál es el impacto de la iluminación fluorescente en el organismo, según un estudio

Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan asoció la luz fluorescente de oficina con alteraciones en el metabolismo y la fertilidad de roedores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan identificó que la iluminación fluorescente de oficina se asoció con ritmos circadianos —los ciclos biológicos diarios— más débiles, glucosa en sangre en rango diabético y menor movilidad espermática que la luz equivalente a la diurna, en modelos murinos. Los resultados plantean interrogantes sobre cómo los entornos interiores pueden influir en procesos biológicos vinculados con el metabolismo y la reproducción, informó Medical Xpress, portal especializado en ciencia y salud.

Los animales expuestos a una hora de luz diurna al mediodía recuperaron parcialmente la regularidad de sus ciclos diarios. El efecto se observó incluso cuando el resto de la jornada transcurría bajo iluminación de oficina.

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El trabajo fue publicado en la revista científica Journal of Biological Rhythms y utilizó ratas de hierba del Nilo, una especie activa durante el día, como los seres humanos. La mayoría de los roedores empleados habitualmente en laboratorios son nocturnos, lo que los vuelve poco útiles para estudiar cómo la luz diurna afecta la biología humana; de ahí la elección de la especie.

Principales hallazgos de la investigación

El estudio se estructuró en dos experimentos con distintos objetivos y duraciones. En el primero, ocho machos pasaron dos semanas bajo cuatro condiciones: luz constante equivalente a la diurna, luz que aumentaba al amanecer y descendía al anochecer, iluminación fluorescente estándar de oficina y esa misma iluminación complementada con una hora de luz diurna al mediodía.

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Los científicos emplearon ratas de hierba del Nilo debido a su actividad diurna, un rasgo compartido con los seres humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los animales bajo luz equivalente a la diurna mostraron los ritmos circadianos más marcados. En cambio, los expuestos a iluminación de oficina tuvieron los ritmos más débiles, aunque el refuerzo de luz al mediodía compensó parcialmente esa alteración.

La condición de luz que imitaba la dinámica natural —con ascenso al amanecer y descenso al anochecer— no produjo resultados comparables a los de la luz constante equivalente a la diurna, pese a compartir el mismo pico de intensidad; describe el trabajo. El hallazgo sugiere que lo que incide en la fortaleza del ritmo circadiano no es la intensidad máxima de la luz, sino la cantidad total de fotones —partículas que componen la luz— acumulados a lo largo del día.

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El segundo ensayo incluyó a 20 machos que vivieron durante seis semanas bajo luz equivalente a la diurna o bajo iluminación fluorescente. Los investigadores controlaron el peso corporal, la glucosa en sangre, el recuento de espermatozoides y su movilidad.

En el grupo expuesto a fluorescentes, 4 de 10 animales desarrollaron glucosa sanguínea en rango diabético, frente a 1 de 10 entre los que recibieron luz equivalente a la diurna. La movilidad de los espermatozoides fue de menos de la mitad en el primer grupo, aunque el número total de células reproductivas no cambió.

"La luz fluorescente de oficina debilitó los ritmos circadianos y se asoció con alteraciones metabólicas y reproductivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias del estudio y próximos pasos

La profesora Lily Yan, coautora del estudio e integrante del Departamento de Psicología de la universidad, sostuvo: “La luz no es solo algo que nos ayuda a ver. Es una señal biológica que influye en la organización circadiana y, potencialmente, en una variedad de resultados de salud posteriores”.

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En la misma línea, Antony Bum Kim, autor principal del estudio e investigador del Departamento de Arquitectura de la Universidad de California en Berkeley, afirmó: “Los entornos lumínicos que creamos en nuestros hogares, escuelas y lugares de trabajo también son exposiciones biológicas”, y agregó: “Comprender su efecto podría ayudar a diseñar espacios interiores más saludables e identificar enfoques prácticos y no farmacológicos para apoyar la salud circadiana y metabólica”.

El equipo reunió a arquitectos, psicólogos y fisiólogos, y consideró los resultados como indicios iniciales que requieren nuevas investigaciones con ratas de hierba u otros animales diurnos. El objetivo es determinar si efectos similares también ocurren en seres humanos.

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