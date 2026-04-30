Desde insomnio hasta cáncer: los efectos de la luz artificial nocturna sobre la salud, según la ciencia

La expansión de bombillas LED de luz azul intensifica la contaminación lumínica en ciudades y zonas rurales de todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, cerca del 80% de la población mundial hoy está expuesta a elevados niveles de luz nocturna artificial, proveniente tanto del alumbrado exterior como de la iluminación interior y las pantallas domésticas. Los cielos estrellados cada vez son menos visibles en grandes ciudades y los estímulos brillantes se vuelven más habituales con el correr de los años. En paralelo con este aumento, investigadores estudiaron este fenómeno y han hallado efectos inmediatos en la salud general.

Este fenómeno, denominado contaminación lumínica, ha crecido a un ritmo acelerado, con zonas bien iluminadas aumentando en más del 2% anual. La generalización de bombillas LED de luz azul, mucho más intensas y penetrantes, ha contribuido a la expansión del problema en ambientes urbanos y rurales. En consecuencia, el cielo nocturno natural se ha vuelto invisible para la mayoría de habitantes de ciudades, lo que representa una transformación profunda y reciente de la relación humana con la noche.

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El reconocimiento científico sobre los riesgos asociados a esta sobreexposición es relativamente reciente, pero ya existen datos claros sobre el alcance global del fenómeno. Estudios estiman que en países como Estados Unidos y Europa, más del 99% de la población vive bajo cielos contaminados por luz artificial. Estudios han documentado cómo este cambio ambiental modifica tanto los paisajes urbanos como los patrones de vida y salud de las personas.

El 80% de la población mundial está expuesta a altos niveles de contaminación lumínica debido a la luz artificial nocturna (Freepik)

Mecanismos biológicos y metabólicos afectados

La exposición nocturna a la luz artificial desencadena procesos que perturban el equilibrio biológico humano. Cuando la luz llega a la retina, activa células ganglionares fotosensibles que influyen en el núcleo supraquiasmático del cerebro, el centro del ritmo circadiano, explica un estudio publicado en Science Direct.

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Este reloj interno regula la secreción de melatonina, hormona clave para el sueño y la protección contra la inflamación y ciertos tumores. La luz azul logra suprimir la melatonina con mucha mayor eficacia que la luz roja, como resalta el cardiólogo Mario Motta en diálogo con National Geographic: “La luz azul produce diez veces más supresión de melatonina que la luz roja”.

Al reducir la hormona, la luz artificial nocturna genera cronodisrupción, es decir, una desalineación entre el ciclo biológico interno y el ambiente externo, que afecta los ritmos hormonales y metabólicos. Esto se traduce en alteraciones del sueño, incrementa el riesgo de insomnio y trastornos metabólicos como obesidad y diabetes tipo 2, indica la investigación. Además, la cronodisrupción interfiere en la regulación de hormonas como la leptina y la grelina, responsables de la saciedad y el hambre; al mismo tiempo, afecta la microbiota intestinal, lo que puede incrementar la inflamación sistémica.

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El impacto no se limita a la noche: la falta de exposición a la luz solar durante el día, habitual en quienes trabajan en ambientes cerrados, intensifica la desregulación circadiana y agrava los efectos negativos de la luz artificial por la noche, explica una revisión de Health Physics. Así, el desequilibrio lumínico se convierte en un factor ambiental que puede modificar desde el metabolismo hasta la función neuropsiquiátrica.

La contaminación lumínica aumenta el riesgo de insomnio, obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión debido a la desregulación circadiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura científica, como demuestra el ensayo exploratorio en Science Direct, sostiene que la interacción entre la composición espectral de la luz artificial nocturna y los sistemas endocrino y nervioso autónomo es determinante en la aparición de múltiples enfermedades crónicas, subrayando la urgencia de considerar la contaminación lumínica como un factor de riesgo para la salud pública.

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Impactos en la salud física y mental

Asimismo, esta problemática se ha vinculado con una variedad de problemas médicos que afectan tanto al cuerpo como a la mente. Los autores del estudio de Science Direct enfatizan que la exposición prolongada a la luz artificial durante la noche altera el sueño, aumenta el riesgo de obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2, y favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

En cuanto a enfermedades cardiovasculares y metabólicas, la revisión científica documenta asociaciones entre la exposición a la contaminación lumínica y un mayor riesgo de hipertensión, progresión de la aterosclerosis carotídea, y aumento del índice de masa corporal (IMC). Los estudios más recientes en China y España confirman que tanto la presión arterial sistólica como el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico aumentan en quienes están expuestos a mayores niveles de luz artificial nocturna.

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La exposición a la luz artificial nocturna perturba el ritmo circadiano y reduce la secreción de melatonina, clave para el sueño y la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la salud mental, la evidencia resume que la luz artificial nocturna se asocia con una mayor incidencia de síntomas depresivos y trastornos del estado de ánimo. En Japón, un estudio de cohorte halló que quienes dormían en habitaciones con más de 10 lux de intensidad lumínica tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar depresión. Investigaciones realizadas en Corea del Sur y Reino Unido también han identificado una relación dosis-respuesta: a mayor exposición a la luz nocturna, mayor la probabilidad de experimentar síntomas depresivos y conductas suicidas.

También tiene efectos en la fertilidad. Una revisión señala que los hombres residentes en zonas especialmente iluminadas tienen peor calidad de esperma, mientras que las mujeres embarazadas pueden presentar mayores tasas de parto prematuro. Además, la exposición excesiva a la luz artificial nocturna se ha relacionado con un mayor riesgo de cánceres sensibles a las hormonas, como el de mama, colon y próstata.

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La University of Denver coincide en que la interrupción de los ritmos circadianos por contaminación lumínica genera aumento del estrés, alteración en la producción hormonal y dificultades para conciliar el sueño, lo cual puede desencadenar o agravar enfermedades mentales y metabólicas.

Cómo contrarrestar los efectos de la contaminación lumínica

Frente a los riesgos demostrados de la contaminación lumínica sobre la salud, diversos especialistas y organismos han delineado recomendaciones prácticas para reducir la exposición nociva tanto en espacios públicos como en el hogar. Estas medidas buscan restablecer el equilibrio natural entre luz y oscuridad y minimizar los efectos adversos sobre los ritmos biológicos y el bienestar general.

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Especialistas recomiendan reducir la intensidad y temperatura de la luz artificial y aumentar la exposición solar diurna para proteger la salud circadiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitar la luz azul y la intensidad nocturna: Utilizar focos LED de temperatura de color más baja (ámbar o cálida), reducir la potencia de las luminarias y evitar la luz azulada, ya que suprime la melatonina con mayor eficacia, explica Mario Motta en declaraciones recogidas por National Geographic .

Reducir la luz exterior: instalar pantallas o difusores para que luminarias públicas dirijan la luz solo hacia donde es necesario, evitando el deslumbramiento y la dispersión al entorno.

Atenuar y apagar luces en el hogar durante la noche resulta efectivo.

Usar cortinas opacas: contribuyen a un ambiente oscuro propicio para el descanso.

Ajustar dispositivos electrónicos: configurar teléfonos, tablets y computadoras en “modo nocturno” para reducir la emisión de luz azul durante la noche, o utilizar aplicaciones específicas para este fin.

Aumentar la exposición a la luz solar durante el día: favorecer actividades al aire libre y aprovechar la luz natural para reforzar los ritmos circadianos y contrarrestar los efectos negativos del desequilibrio lumínico.