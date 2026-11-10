El Salvador

El primer ministro de Haití viajará a El Salvador para definir el futuro de 2,500 efectivos, dice agencia

La cita está prevista para la próxima semana, mientras las autoridades salvadoreñas atribuyen a los límites de la ONU la falta de resultados frente a las pandillas en Haití.

Soldados salvadoreños montan guardia ante la llegada de un convoy de vehículos blindados que transportan personal militar en el vecindario de Tabarre, el viernes 30 de octubre de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)
Soldados salvadoreños montan guardia ante la llegada de un convoy de vehículos blindados que transportan personal militar en el vecindario de Tabarre, el viernes 30 de octubre de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)
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El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, viajará la próxima semana a El Salvador para reunirse con funcionarios del Gobierno y discutir el futuro de los 2,500 efectivos salvadoreños desplegados en su país, confirmó a The Associated Press, agencia de noticias estadounidense, un funcionario salvadoreño.

De acuerdo con la agencia, la visita ocurre mientras persisten dudas sobre la legalidad y la duración de la operación, así como sobre el riesgo de que aumente la violencia. Fils-Aimé dijo la semana pasada que las fuerzas salvadoreñas están en Haití para apoyar al Gobierno en la lucha contra las pandillas.

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La noche del domingo, policías haitianos y soldados salvadoreños destruyeron la vivienda de Wilson Joseph, líder de 400 Mawozo, una de las pandillas más poderosas del país. The Miami Herald, diario estadounidense, informó primero sobre el operativo, que después confirmó Damian Merlo, un cabildero que trabaja para el Gobierno de El Salvador.

Joseph, conocido también como Lanmò San Jou, no fue abatido durante la redada. Los jefes de pandillas suelen alternar entre varias residencias, según ese reporte.

Dos días antes, el presidente salvadoreño, Nayib Armando Bukele, publicó un mensaje en criollo haitiano en el que pidió la ubicación de la casa de Joseph: “Dénos la dirección exacta y la destruiremos”. Varias cuentas respondieron con lo que parecían ser coordenadas del inmueble.

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La operación salvadoreña comenzó el mes pasado, después de que desaparecieran cuatro técnicos de aviación salvadoreños tras un ataque de pandillas. Joseph dijo a la agencia que los cuatro estaban muertos, mientras que el Gobierno salvadoreño sostiene que siguen con vida.

Merlo afirmó que las tropas operan bajo un acuerdo firmado entre ambos gobiernos. No detalló los derechos otorgados a los soldados, pero señaló que el despliegue se rige por un acuerdo sobre el estatus de las fuerzas o por un memorando de entendimiento sobre cooperación militar.

El Gobierno de Haití no respondió a una solicitud de comentarios sobre lo obtenido por la agencia de prensa. Bukele ha defendido la ofensiva mientras intenta proyectarse como una figura capaz de derrotar a las pandillas haitianas, que controlan partes del territorio y mantienen vínculos con sectores de la élite política del país.

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador habla con un ciudadano en una estación de combustibles este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois
AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador habla con un ciudadano en una estación de combustibles este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

El Salvador atribuye a los límites de la ONU la falta de resultados contra las pandillas en Haití

Félix Ulloa, vicepresidente salvadoreño, cuestionó las restricciones operativas de las misiones de las Naciones Unidas en Haití y sostuvo que esos límites explican parte de las críticas por su actuación frente a la violencia de las pandillas.

Durante una entrevista otorgada en Madrid, Ulloa relató que trabajó ocho años en el país caribeño en el marco de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), desplegada desde 2004. Según señaló, la fuerza contó en sus inicios con unos 10 mil integrantes de distintos países y un presupuesto de USD 500 millones.

El funcionario comparó esos recursos con la operación que, según afirmó, desarrolla El Salvador con fondos propios. “Es el dinero del pueblo salvadoreño que lo estamos usando para rescatar a los soldados salvadoreños”, expresó, al defender el despliegue de su país.

A su juicio, el problema central estaba en las reglas de actuación de los cascos azules. “Las operaciones de los cascos azules tienen un mandato específico”, afirmó. Según explicó, las tropas podían responder si recibían un ataque, pero no tenían autorización para iniciar operaciones militares.

El funcionario señaló que esa restricción generó cuestionamientos entre la población haitiana. “Habían quejas de los haitianos de que estaban asesinando personas en frente de las fuerzas de la ONU y no hacían nada”, dijo. Luego aclaró que, en su interpretación, la inacción no obedecía a una decisión de los militares, sino a las limitaciones del mandato.

Félix Ulloa cuestionó los límites de la ONU ante la violencia de las pandillas en Haití (Captura de video)
Félix Ulloa cuestionó los límites de la ONU ante la violencia de las pandillas en Haití (Captura de video)

La comparación con la actual intervención salvadoreña

Ulloa sostuvo que la diferencia entre los recursos internacionales destinados a Haití y los resultados que atribuyó a la intervención de El Salvador debe evaluarse a partir de esas condiciones operativas.

Todos los cientos de millones de dólares invertidos durante este tiempo, con los poquitos recursos que nosotros estamos haciendo, y los resultados hablan por sí mismos”, declaró.

También afirmó que los mandatos de Naciones Unidas han cambiado en las misiones más recientes, con mayores facultades para actuar contra las estructuras criminales. No precisó a qué operación se refería ni detalló el alcance de esas nuevas autorizaciones.

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