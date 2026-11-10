Con show de drones y música, 200 mil fieles realizaron una vigilia a la espera de la misa del Papa en Córdoba

Una religiosa bailó cuarteto junto a los jóvenes durante la celebración previa a la llegada del papa

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La llegada del papa León XIV a Córdoba tuvo su antesala en una vigilia multitudinaria en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de peregrinos pasaron la noche entre música, oración, propuestas pastorales y un espectáculo de drones que dejó en el cielo un mensaje central: “Nadie sobra”.

El predio abrió sus puertas el lunes a las 17:40 y, desde entonces, recibió un flujo constante de asistentes. Pasadas las 23, las autoridades informaron a Cadena 3 que había más de 200.000 personas dentro de FAdeA, a la espera de la misa que el pontífice celebrará este martes a las 10.

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La espera nocturna reunió a fieles de distintas provincias, que se instalaron en FAdeA (Foto: Mario Sar)

La convocatoria reunió a jóvenes, familias, grupos parroquiales y delegaciones llegadas desde diferentes provincias. Varios asistentes eligieron permanecer en el lugar durante toda la madrugada para asegurar su presencia en la ceremonia central de la visita papal a la provincia.

La vigilia combinó actividades religiosas con una programación musical que incluyó folclore, cuarteto, música popular y expresiones corales. Entre los artistas anunciados estuvieron Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, además de Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el Grupo de Baile BAfolse.

El show de drones iluminó el cielo sobre FAdeA durante uno de los momentos centrales de la vigilia (X: @TeChai1sMate)

Las pantallas gigantes instaladas en el predio también mostraron conexiones con comunidades juveniles de distintos puntos del país, que celebraron vigilias en simultáneo. El encuentro tuvo, además, espacios de escucha pastoral y sacerdotes disponibles para administrar el sacramento de la reconciliación.

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Miles de personas siguieron la programación de la vigilia a través de las pantallas instaladas en el predio de FAdeA (Foto: Mario Sar)

La organización permitió el ingreso con mochilas de hasta 15 litros, bolsas de dormir, aislantes, reposeras, agua, alimentos y abrigo. Las carpas, en cambio, quedaron excluidas de los elementos habilitados dentro del predio.

La organización permitió el ingreso con mochilas, bolsas de dormir, aislantes, reposeras, agua, alimentos y abrigo (Foto: Mario Sar)

El momento de mayor impacto visual llegó con el show de drones que iluminó el cielo cordobés. La puesta representó una torre que reunía símbolos asociados a las redes sociales, la exigencia de rendimiento, la codicia, la violencia y la idea de un “yo” individual situado en lo más alto.

Luego de un estallido simbólico, las figuras se desarmaron mientras una narración planteó otro mensaje: “Dios no vive en lo alto de una torre fría. Él bajó, bajó en la cruz. Eligió otro lugar, tu corazón”, expresó la voz en off.

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El espectáculo continuó: “En tu corazón Dios te mira y te dice: vos sos mi hijo, mi hija y te quiero así como sos. La Iglesia tiene que ser un hogar de puertas abiertas con lugar para todos. Todos acá, nadie queda afuera”. Mientras tanto, el cielo se iluminó la frase “Nadie sobra”.

En publicaciones de asistentes que circularon en redes sociales también se replicaron otros mensajes de la vigilia, entre ellos “El Papa nos convoca, Jesús nos une” y “El papa León nos pide que seamos constructores de comunión, no arquitectos de Babel”.

Los drones proyectaron la frase “Nadie sobra” ante la multitud reunida en la Fábrica Argentina de Aviones (Fuente: ElDoce.tv)

La vigilia fue la antesala de una jornada para la que los organizadores proyectaban una convocatoria de al menos 800.000 personas. El predio fue dividido en cuadrantes con capacidad para entre 10.000 y 13.000 asistentes, bajo la coordinación de cientos de voluntarios identificados con remeras amarillas y rojas.

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Durante la noche, las inmediaciones de la fábrica aeronáutica recibieron peregrinos provenientes de Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y distintas localidades del interior cordobés. La concentración también impactó en la actividad de la ciudad, con taxis, remises, motos de aplicaciones y vendedores ambulantes que se movilizaron alrededor de la llegada de fieles por la avenida Fuerza Aérea.

Peregrinos llegados desde distintas provincias se instalaron en FAdeA (Foto: Mario Sar)

La agenda del Papa en Córdoba contempla su llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella a las 9. Una hora después está prevista la misa en FAdeA, frente a quienes participaron de la vigilia y a los fieles que ingresen durante la mañana.

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Después de la misa, León XIV tiene previsto recorrer el centro en papamóvil y saludar desde el balcón del Arzobispado de Córdoba. Por la tarde, participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Su salida desde Córdoba está programada para las 16:55, con destino a Buenos Aires.

La noche en FAdeA se produjo después de otras concentraciones de fieles durante los primeros días de la visita de León XIV a la Argentina. En Palermo y Claypole, grupos de creyentes también pasaron la madrugada a la intemperie para acompañar las actividades del Pontífice.

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