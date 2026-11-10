Fuerza Armada de El Salvador solicita $314,5 millones para 2027: el 85 % se concentrará en salarios y bonos militares

Fuerza Armada proyecta presupuesto de $314,6 millones para 2027 con prioridad en remuneraciones y alimentación (Foto cortesía Ministerio de Defensa)

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El ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, defendió este lunes, 9 de noviembre, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa la asignación de USD 314.596.852 para la Fuerza Armada en 2027, que estará destinada en su mayor parte al pago de salarios, bonos y prestaciones del personal militar.

Durante su exposición, el funcionario afirmó que los recursos asignados permitieron cumplir las misiones de defensa territorial y de apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC).

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El ministro sostuvo que El Salvador pasó de una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes a una de 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes al cierre del año pasado. Presentó esa reducción como resultado de la política de seguridad del Ejecutivo y de las partidas destinadas a las instituciones responsables de esas tareas.

El 85% de los fondos irá a remuneraciones y bonos del personal

Según el desglose presentado ante los diputados, el 85% del presupuesto se concentrará en remuneraciones. La partida incluye salarios, el bono trimestral para quienes participan en tareas de seguridad pública y el bono alimenticio para personal de la Fuerza Armada y de la PNC.

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El titular de Defensa afirmó que estas prestaciones buscan mejorar las condiciones económicas de soldados y policías. Señaló que, antes de la actual administración, parte del personal recibía ingresos de USD 256 y debía asumir gastos de alimentación y uniformes.

La partida principal cubrirá pagos al personal militar y policial, incluidos incentivos trimestrales por tareas de seguridad pública y apoyo alimenticio, según el desglose presentado por el ministro ante los diputados (Foto cortesía Ministerio de Defensa)

El funcionario aseguró que la priorización del recurso humano responde a la necesidad de mantener la moral del personal y garantizar su disponibilidad para operativos de seguridad, protección civil, lucha contra el narcotráfico y atención de emergencias.

Bienes, servicios y equipamiento concentrarán más de USD 39 millones

La propuesta contempla USD 39.027.191 para bienes y servicios, equivalentes al 12,4% del total. En esa área figuran la compra de uniformes y botas, combustible, lubricantes, repuestos, mantenimiento de instalaciones, atención hospitalaria, servicios básicos, alquileres y equipo de protección.

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El ministro indicó que la institución destinará cerca de USD 4 millones a uniformes y botas. También defendió la compra de cascos, chalecos y otros implementos de seguridad para los militares que participan en operaciones contra estructuras criminales.

Dentro de esta partida aparecen recursos para el funcionamiento del Hospital Militar, que atiende a personal activo, retirados y veteranos lesionados durante el conflicto interno. Se incluyen fondos circulantes para reparaciones menores en las unidades militares y cerca de USD 7 millones para servicios básicos, entre ellos electricidad, agua y arrendamientos.

El funcionario explicó que parte de los alquileres corresponde a instalaciones utilizadas para desplegar tropas en lugares alejados de los cuarteles, dentro de las acciones asociadas al Plan Control Territorial. También señaló que el cuartel general del Ejército funciona en una sede arrendada, mientras concluye la construcción de una instalación propia.

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Salarios, bonos y uniformes absorben el grueso de los $314,5 millones pedidos por Defensa para 2027 (Foto cortesía Gabinete de Seguridad )

Defensa prevé USD 3.7 millones para comunicaciones, infraestructura y tecnología

La asignación también contempla recursos para gastos financieros, transferencias y una partida de inversión equivalente al 1,18% del presupuesto. Esa última suma ronda los USD 3.7 millones y se destinará a comunicaciones estratégicas, infraestructura, bienes inmuebles y equipos informáticos.

El Ministerio de Defensa transferirá además USD 2 millones al Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada para programas de rehabilitación dirigidos a miembros de la institución. La propuesta incorpora fondos para gastos funerarios en caso de fallecimiento de integrantes de la Fuerza Armada y USD 35.000 para la membresía anual en la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas.

El titular de la cartera sostuvo que la inversión busca recuperar y ampliar capacidades operativas, en particular en transporte, asistencia ante desastres, búsqueda y rescate y uso de tecnología.

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Despliegue militar continuará como apoyo a la Policía

Durante la sesión, el funcionario afirmó que la Fuerza Armada mantiene un papel de apoyo a la PNC en la búsqueda de presuntos pandilleros y en la vigilancia de zonas rurales y fronterizas. Señaló que esa participación se ajusta, según su interpretación, a las disposiciones constitucionales que permiten la colaboración militar en tareas de seguridad pública.

También aseguró que la localización de integrantes de pandillas se volvió más compleja porque algunos habrían modificado sus tatuajes o intentado ocultar sus vínculos con esas estructuras. Por ese motivo, dijo, las operaciones requieren más labores de inteligencia.

Unos treinta y nueve millones de dólares financiarán uniformes, calzado resistente, repuestos mecánicos y atención sanitaria en centros hospitalarios propios, complementando los arrendamientos de recintos destinados a albergar destacamentos en puntos estratégicos (Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia)

El ministro sostuvo que la institución seguirá desplegada en zonas donde la Policía no cuenta con presencia suficiente y que su labor permite a los agentes concentrarse en investigaciones y delitos que requieren capacidades especializadas.

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