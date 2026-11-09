Acostarse cada día a una hora distinta: cuál es el efecto en la salud del corazón

Un equipo de la Universidad de Harvard analizó más de un millón de noches de sueño en 10.362 adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un horario cambiante para acostarse puede tener consecuencias que superan el cansancio al día siguiente. Un análisis de más de un millón de noches de descanso halló que acostarse y despertarse a horas muy distintas se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca.

La investigación, presentada durante las Sesiones Científicas 2026 de la American Heart Association (AHA), asociación médica estadounidense especializada en salud cardiovascular, siguió a 10.362 adultos sin enfermedad cardíaca ni metabólica al comienzo del estudio. El trabajo estuvo liderado por Nguyen Minh Tuan Viet, neurocientífico e investigador posdoctoral del Boston Children’s Hospital, hospital pediátrico afiliado a la Universidad de Harvard, y la Facultad de Medicina de Harvard.

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Variaciones nocturnas de horario, asociadas con hasta 23% más de riesgo cardiovascular

Los horarios irregulares de descanso elevan el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante cerca de seis meses, los participantes llevaron dispositivos que registraron la hora de acostarse, la de levantarse, la duración y las fases del descanso. Después, los investigadores siguieron a los participantes durante una mediana de 3,7 años para detectar problemas cardíacos y cerebrovasculares.

El análisis mostró que las variaciones de una noche a otra en el horario de sueño se asociaron con un riesgo entre 20% y 23% mayor de sufrir infarto, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. La relación se mantuvo tras considerar variables como edad, sexo, nivel educativo, ingresos, tabaquismo, alcohol, cáncer y problemas de salud mental.

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El estudio centra la atención en un aspecto que suele quedar en segundo plano frente a la cantidad de horas. Dormir siete u ocho horas puede resultar insuficiente como único indicador si ese descanso ocurre cada día en franjas muy diferentes.

Variación de 29 minutos en la duración del sueño, asociada con 24% más de riesgo

Las variaciones diarias en la hora de acostarse aumentan hasta 23% la probabilidad de padecer complicaciones cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duración irregular del descanso apareció como otro factor asociado a los eventos cardiovasculares. Por cada aumento de 29 minutos en la variación del tiempo dormido entre una noche y otra, el riesgo de un resultado cardiovascular combinado aumentó 24%.

Esa diferencia se vinculó, además, con 29% más de riesgo de enfermedad del músculo cardíaco y con 20% más de probabilidad de insuficiencia cardíaca. La enfermedad del músculo cardíaco, o miocardiopatía, puede impedir que el corazón bombee suficiente sangre al resto del cuerpo.

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Los datos no indican que una noche de poco sueño o una salida ocasional durante el fin de semana provoquen por sí mismas un problema cardíaco. El análisis observó patrones de irregularidad durante meses y describió una asociación estadística, no una relación directa de causa y efecto.

Más ciclos completos de sueño, asociados con 28% menos riesgo de arritmia

Completar más ciclos de sueño por noche reduce 28% el riesgo de desarrollar arritmia auricular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también evaluaron los ciclos de sueño, que comprenden las distintas fases de descanso, entre ellas el sueño ligero, el profundo y el REM. Una mayor cantidad de ciclos completos por noche se relacionó con 28% menos riesgo de arritmia auricular, un trastorno caracterizado por latidos irregulares.

En sentido contrario, un ciclo inusualmente largo se asoció con 55% más riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. El hallazgo suma evidencia sobre la arquitectura del descanso, aunque el estudio no permite determinar por qué estos patrones se relacionan con afecciones cardiovasculares.

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La información surgió de más de un millón de noches de sueño registradas en participantes del programa All of Us, programa de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. La edad promedio de la muestra fue de 53 años y el 69% de las personas eran mujeres.

Fines de semana y trabajo por turnos, principales factores de irregularidad

El investigador Nguyen Minh Tuan Viet señaló que las alteraciones de rutina suelen concentrarse en los fines de semana y en los turnos laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viet señaló que los cambios de horario suelen concentrarse en los fines de semana, cuando algunas personas se acuestan más tarde y compensan con horas extra de sueño a la mañana siguiente. El trabajo por turnos también puede dificultar una rutina estable.

“A veces, la calidad del sueño es algo que no podemos controlar. Pero la regularidad, acostarse a la misma hora todos los días y levantarse a la misma hora cada mañana, es algo que algunas personas sí pueden controlar”, afirmó el investigador en un comunicado de la AHA.

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La recomendación práctica no implica una rigidez absoluta, sino evitar diferencias pronunciadas y sostenidas entre los días laborales y los de descanso. Fijar una hora de despertar relativamente constante puede ayudar a ordenar el resto de la rutina nocturna.

Estudio preliminar, sin prueba de causalidad entre sueño irregular y enfermedad cardíaca

La especialista Marie-Pierre St-Onge advirtió que la investigación posee carácter observacional y carece de pruebas de causalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marie-Pierre St-Onge, profesora de medicina nutricional y directora del Centro de Excelencia para la Investigación del Sueño y los Ritmos Circadianos de la Universidad de Columbia, advirtió que los resultados requieren cautela. La especialista no participó en la investigación.

St-Onge destacó que ya existe un amplio cuerpo de estudios sobre los efectos de dormir poco, pero sostuvo que aún faltan datos para confirmar un efecto causal e independiente de la regularidad del sueño sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular.

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Además, la investigación es observacional y los ciclos de sueño fueron estimados mediante dispositivos portátiles en los hogares de los participantes, no con equipos de monitoreo cerebral en un laboratorio. El trabajo fue divulgado como resumen científico en una reunión de la AHA y todavía no fue publicado como artículo completo con revisión por pares.