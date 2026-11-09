Dos "químicos eternos" se asociaron con una mayor incidencia de un tipo agresivo de cáncer de mama

Un estudio de los Institutos Nacionales de la Salud vinculó la exposición a químicos PFAS con una mayor incidencia de cáncer de mama ER-negativo (Archivo)

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Un estudio de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH) encontró una asociación entre los niveles elevados de dos sustancias químicas de uso extendido y una mayor incidencia de cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos, un subtipo que suele presentar un comportamiento más agresivo.

Las sustancias analizadas pertenecen al grupo de los compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados, conocidos como PFAS y denominados habitualmente “químicos eternos” por su resistencia a la degradación. Se utilizan desde hace décadas en productos de consumo, como utensilios de cocina antiadherentes, envases de alimentos, alfombras y prendas resistentes a las manchas, además de espumas utilizadas para combatir incendios. Por sus propiedades químicas, pueden permanecer durante largos períodos tanto en el ambiente como en el organismo humano.

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La investigación, publicada en la revista Journal of Clinical Oncology, detectó una relación entre el cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos y dos compuestos específicos: el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS). Los dos pertenecen a la familia de los PFAS y fueron ampliamente utilizados en aplicaciones industriales y productos cotidianos.

Para llegar a estos resultados, el equipo midió la presencia de 17 tipos de PFAS en muestras de sangre recolectadas años antes de que las participantes recibieran un diagnóstico de cáncer. Las mujeres con las concentraciones más altas de PFOA presentaron una incidencia de tumores ER-negativos un 67% superior a la de aquellas con los niveles más bajos. En el caso del PFOS, la diferencia alcanzó el 93%.

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Estos porcentajes expresan diferencias relativas entre los grupos analizados y no representan un aumento equivalente en la probabilidad individual de desarrollar la enfermedad. Tampoco demuestran que los compuestos químicos sean la causa de esos tumores.

El trabajo publicado en Journal of Clinical Oncology constató una asociación estadística pero no determinó una relación causal con la enfermedad (EFE/Quique Garcí/Archivo)

El análisis se concentró en el cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos (ER-negativo), un subtipo cuyos tumores no presentan las proteínas que permiten que la hormona estrógeno estimule el crecimiento de las células cancerosas. A diferencia de otros cánceres de mama que sí responden a esa hormona, estos tumores suelen ser más agresivos y se asocian con resultados clínicos menos favorables. Sus factores de riesgo todavía no están bien establecidos.

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“Nuestros hallazgos, que confirmamos mediante un metaanálisis de investigaciones previas, indican que ciertos PFAS persistentes, como el PFOA y el PFOS, se asocian con un mayor riesgo de cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos, un tipo de tumor más agresivo con pocos factores de riesgo conocidos”, explicó Alexandra White, investigadora del NIH y responsable del estudio.

Los investigadores plantearon que la asociación podría estar relacionada con mecanismos biológicos distintos de la actividad hormonal. Entre las hipótesis mencionaron posibles alteraciones en la expresión de los genes o en el funcionamiento del sistema inmunitario. Sin embargo, el trabajo no examinó esos mecanismos y, por lo tanto, no permite establecer cómo podrían intervenir los PFAS en el desarrollo de estos tumores.

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“Estos hallazgos son importantes para la salud de la mujer en general”, señaló Che-Jung Chang, primera autora del trabajo y exinvestigadora de los NIH, que actualmente trabaja en la organización de investigación científica DLH. La investigadora destacó que, aunque estos compuestos pueden permanecer durante años en el ambiente y en el cuerpo, la exposición a ellos todavía puede reducirse. Por eso, consideró que los resultados podrían contribuir a identificar nuevas oportunidades de prevención.

Cómo se realizó la investigación

El equipo utilizó información del Sister Study (Estudio de las Hermanas), una investigación prospectiva coordinada por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS), que forma parte de los NIH. El proyecto sigue desde hace años a mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama para identificar factores ambientales y genéticos que podrían influir en el desarrollo de la enfermedad.

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La cohorte original reunió a 50.884 mujeres de entre 35 y 74 años que vivían en Estados Unidos o Puerto Rico. Todas tenían al menos una hermana, biológica o media hermana, que había recibido un diagnóstico de cáncer de mama. Ninguna de las participantes tenía la enfermedad al incorporarse al estudio, cuyo reclutamiento se desarrolló entre 2003 y 2009.

Los investigadores evaluaron muestras de sangre tomadas antes del diagnóstico a partir de los registros del Sister Study (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el análisis sobre PFAS, los investigadores seleccionaron a 1.609 mujeres que desarrollaron cáncer de mama y a otras 2.269 que integraron el grupo de comparación. Las muestras biológicas permitieron evaluar las concentraciones de los compuestos antes del diagnóstico, una característica importante del diseño: al medir la exposición con anterioridad a la aparición de la enfermedad, se reduce la posibilidad de que el propio cáncer o sus tratamientos hayan modificado los niveles detectados.

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El Sister Study también recopila información sobre antecedentes médicos, hábitos y exposiciones ambientales mediante entrevistas, cuestionarios periódicos y muestras biológicas. Su seguimiento a largo plazo permite estudiar la evolución de la salud de las participantes y comparar distintos factores de riesgo.

Qué se sabe sobre los PFAS y qué falta investigar

Los PFAS conforman una familia extensa de sustancias químicas sintéticas que se utilizan en productos industriales y de consumo desde la década de 1950. Su principal característica es la presencia de enlaces entre átomos de carbono y flúor, una unión química particularmente resistente que dificulta su degradación natural.

La exposición puede producirse a través del agua, los alimentos, el polvo y distintos productos de uso cotidiano. Además, muchos de estos compuestos permanecen durante años en el organismo. Aunque la mayoría de las personas presenta concentraciones detectables de PFOA y PFOS, su utilización se redujo progresivamente y, en numerosas aplicaciones, fueron reemplazados por otros integrantes de la misma familia química.

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El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., consideró que los resultados justifican profundizar la investigación sobre los posibles efectos de estas sustancias en la salud de las mujeres. En un comunicado, sostuvo que el estudio aporta evidencia sobre la asociación entre dos PFAS y una forma más agresiva de cáncer de mama, aunque todavía se necesitan nuevas investigaciones para comprender su alcance.

Los autores también señalaron la importancia de estudiar a poblaciones con mayores niveles de exposición y a grupos en los que el cáncer de mama ER-negativo tenga una incidencia más elevada. Alexandra White advirtió, además, que será necesario investigar los posibles efectos de los nuevos compuestos que reemplazaron al PFOA y al PFOS.

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Por ahora, los resultados muestran una asociación estadística entre la exposición a dos sustancias persistentes y una mayor incidencia de un subtipo específico de cáncer de mama. No prueban una relación causal ni permiten afirmar que reducir la exposición a esos compuestos evite la enfermedad.