Costa Rica

Sala Constitucional frena aprobación del presupuesto 2027 en Costa Rica y prohíbe a diputados votarlo antes del 29 de noviembre

La medida fue dictada tras una solicitud urgente de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, quien advirtió que las restricciones presupuestarias podrían afectar miles de puestos y el funcionamiento de los servicios judiciales.

La Sala Constitucional ordenó suspender la votación definitiva del Presupuesto Nacional de 2027 antes del 29 de noviembre, tras una solicitud de la Corte Suprema de Justicia. (Foto cortesía Sala Constitucional de Costa Rica)
La Sala Constitucional ordenó suspender la votación definitiva del Presupuesto Nacional de 2027 antes del 29 de noviembre, tras una solicitud de la Corte Suprema de Justicia. (Foto cortesía Sala Constitucional de Costa Rica)
Guardar

La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó este lunes 9 de noviembre a la Asamblea Legislativa suspender la aprobación definitiva del Presupuesto Nacional de 2027, luego de acoger una medida cautelar urgente presentada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, ante el posible impacto de varias disposiciones sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

La resolución fue emitida por el magistrado Fernando Cruz Castro, en su condición de presidente interino de la Sala Constitucional, quien ordenó al Congreso abstenerse de votar el proyecto en segundo debate antes del 29 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

La decisión afecta al expediente legislativo 25.754, correspondiente al presupuesto nacional para el próximo año, que asciende a aproximadamente ₡12.4 billones (USD 27 mil millones) y había sido aprobado en primer debate el 5 de noviembre, con 31 votos a favor y 23 en contra.

La medida no constituye una declaratoria de inconstitucionalidad del presupuesto, sino una orden provisional destinada a permitir que el tribunal examine los cuestionamientos presentados por la Corte antes de que el proyecto se convierta en ley.

¿Por qué la Sala Constitucional detuvo la votación?

La controversia se concentra en cuatro normas de ejecución presupuestaria, identificadas con los números 9, 10, 11 y 12, que establecen restricciones sobre la utilización de recursos judiciales.

PUBLICIDAD

Entre ellas figura el condicionamiento de aproximadamente ₡29.843,8 millones (USD 65 millones), equivalentes al 5,6% del presupuesto del Poder Judicial, al cumplimiento de determinados requisitos administrativos y de fiscalización.

Otra disposición limita los movimientos de dinero entre partidas presupuestarias, mientras que las restantes establecen condiciones para compensaciones salariales y la ocupación de plazas vacantes.

Según los argumentos presentados por la presidenta de la Corte, estas restricciones podrían afectar alrededor de 2,463 puestos, incluidos 810 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El Poder Judicial también advirtió sobre posibles consecuencias para las sedes regionales de Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez, así como limitaciones para adquirir equipo necesario para las investigaciones policiales.

Estas consecuencias corresponden a los riesgos señalados por la Corte, no a cierres o despidos que ya se hayan ejecutado.

El magistrado Fernando Cruz Castro, presidente interino de la Sala Constitucional, dictó la medida cautelar urgente que frena temporalmente el trámite legislativo. Cortesía: Semanario Universidad
El magistrado Fernando Cruz Castro, presidente interino de la Sala Constitucional, dictó la medida cautelar urgente que frena temporalmente el trámite legislativo. Cortesía: Semanario Universidad

Cuestionan falta de consulta al Poder Judicial

Otro de los puntos centrales es el procedimiento utilizado por los diputados durante la tramitación del presupuesto.

La Corte sostiene que las disposiciones que afectan su organización y funcionamiento debieron someterse a consulta conforme al artículo 167 de la Constitución Política.

Esa norma establece que, cuando la Asamblea Legislativa pretenda apartarse del criterio de la Corte en proyectos relacionados con el Poder Judicial, deberá contar con una mayoría calificada de 38 diputados.

Sin embargo, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, defendió que el presupuesto debía tramitarse bajo las reglas especiales aplicables a esta materia y que no correspondía exigir dicha mayoría.

La Sala Constitucional deberá analizar estos cuestionamientos antes de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, advirtió sobre los posibles efectos de las restricciones presupuestarias en los servicios judiciales.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, advirtió sobre los posibles efectos de las restricciones presupuestarias en los servicios judiciales.

¿Qué sucederá ahora con el presupuesto?

La orden obliga a los diputados a esperar hasta la fecha indicada para realizar la votación definitiva, mientras continúa el estudio de la consulta constitucional.

El magistrado Cruz tomó en consideración el plazo establecido en el artículo 178 de la Constitución Política, que exige aprobar definitivamente el presupuesto ordinario antes del 30 de noviembre.

Por esa razón, la resolución busca permitir el control constitucional sin impedir que el Congreso complete el procedimiento dentro del período correspondiente.

La decisión se conoció el mismo día en que Patricia Vargas se reunió con la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en Casa Presidencial.

Durante ese encuentro, Fernández manifestó su disposición a conformar una mesa técnica para revisar las normas cuestionadas y evitar que las restricciones afecten los servicios judiciales.

Ambas jerarcas aclararon que el Poder Judicial no solicitaba un aumento presupuestario, sino condiciones para utilizar los recursos ya asignados.

Por ahora, el presupuesto permanece pendiente de segundo debate y la Sala Constitucional deberá pronunciarse sobre los cuestionamientos antes de que concluya el trámite legislativo.

Temas Relacionados

Costa RicaSala Constitucionalpresupuesto 2027Asamblea LegislativadiputadosPatricia Vargas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sicariato concentró el 70.6% de los homicidios registrados en Costa Rica durante 2025, detalla informe

Un estudio de Expediente Abierto atribuye la violencia letal a la competencia entre redes narcotraficantes por rutas, puntos de venta, cobros extorsivos y control interno de las bandas en el país centroamericano

El sicariato concentró el 70.6% de los homicidios registrados en Costa Rica durante 2025, detalla informe

Costa Rica pone a prueba su respuesta ante un hongo que amenaza las plantaciones de banano

Un simulacro desarrollado en Sixaola, Limón, evaluó los protocolos de detección, diagnóstico y contención ante el Fusarium oxysporum Raza 4 Tropical, plaga que las autoridades aseguran aún no está presente en el país

Costa Rica pone a prueba su respuesta ante un hongo que amenaza las plantaciones de banano

Costa Rica alcanza cifra récord de mamografías en la seguridad social: más de 151 mil estudios realizados en ocho meses, pero 53 mil citas siguen pendientes

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó un aumento del 8,1% en su producción mensual respecto a 2025. Aunque las listas de espera disminuyeron, miles de mujeres todavía aguardan por este examen utilizado para detectar posibles señales de cáncer de mama.

Costa Rica alcanza cifra récord de mamografías en la seguridad social: más de 151 mil estudios realizados en ocho meses, pero 53 mil citas siguen pendientes

Los grupos del narco crecieron diez veces en una década en Costa Rica según informe

Un informe revela que las estructuras delictivas pasaron de treinta y cinco a trescientas cuarenta organizaciones activas durante una década, mientras los investigadores judiciales sufren severas limitaciones técnicas y presupuestarias para combatirlas

Los grupos del narco crecieron diez veces en una década en Costa Rica según informe

Costa Rica: El Concejo de Desamparados rechaza la moción contra la inscripción de una agrupación musulmana

La solicitud de Tawfiq Al Islam para integrarse al Comité Cantonal de la Persona Joven sigue en trámite y requiere un dictamen municipal sobre su reconocimiento como entidad religiosa antes de definir su participación

Costa Rica: El Concejo de Desamparados rechaza la moción contra la inscripción de una agrupación musulmana

TECNO

Accionistas demandaron a Nvidia y a Jensen Huang por ocultar su relación con una presunta espía china

Accionistas demandaron a Nvidia y a Jensen Huang por ocultar su relación con una presunta espía china

Disney entrenará con Adobe modelos de IA propios basados en sus personajes y parques

YouTube volverá a las listas de Billboard tras un cambio que da más peso a las escuchas gratuitas

Bancos e inversores frenan los préstamos para centros de datos de IA tras la caída de las acciones tecnológicas

La escasez eléctrica arrastra a Anthropic al gas natural con una compra récord de 3.400 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Una película producida por Anne Hathaway enfrenta controversia por denuncias de malas condiciones laborales durante el rodaje

Una película producida por Anne Hathaway enfrenta controversia por denuncias de malas condiciones laborales durante el rodaje

Robbie Williams responde a las acusaciones de plagio contra Olivia Rodrigo por su canción navideña

Por esta razón Daniel Radcliffe no está seguro de ver la nueva serie de ‘Harry Potter’

Oasis rechaza asistir a la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll

Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

MUNDO

Netanyahu volvió a presionar para encabezar el próximo gobierno de Israel pese al avance de Eisenkot

Netanyahu volvió a presionar para encabezar el próximo gobierno de Israel pese al avance de Eisenkot

Marco Rubio pidió una reforma de la ONU y cuestionó el gasto excesivo y la burocracia del organismo

Al menos 16 trabajadores murieron por una explosión en una planta metalúrgica del oeste de Turquía

Un petrolero se incendió en el estrecho de Ormuz tras un ataque de la Guardia Revolucionaria de Irán

Francia responsabilizó al régimen de Irán por un sabotaje informático que afectó a casi 700 supermercados