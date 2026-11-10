Dirigentes sociales celebraron el mensaje de León XIV sobre el trabajo, los humildes y los excluidos en Argentina

El papa León XIV en la UCA

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Dirigentes de movimientos populares y centrales sindicales coincidieron en que el discurso de León XIV ante el mundo del trabajo marcó una reivindicación directa de los sectores más postergados de la economía argentina. El encuentro se celebró ayer en la Universidad Católica Argentina (UCA). “El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas”, expresó Su Santidad.

Horas después de la multitudinaria Santa Misa celebrada en Palermo, León XIV habló en la UCA ante referentes gremiales, de los movimientos sociales y empresariales. Antes de su discurso hubo cinco testimonios, y el de Verónica San Martín, recicladora de una cooperativa de La Plata, lo emocionó tanto que se levantó a abrazarla.

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La gira del Papa, que inició el domingo en la Argentina, comenzó con un mensaje contundente y fuerte que desnuda al poder. Muchos analistas anticiparon que la visita de León XIV sería un momento incómodo para el Gobierno nacional y desde su primer discurso en el Palacio Libertad, así lo fue.

Ante la atenta mirada de todo el arco político el sumo pontífice habló y pidió “reconocer al que piensa distinto” y reclamó una “economía al servicio de las personas”, entre tantas cosas.

El Papa reclamó políticas centradas en la dignidad humana, advirtió sobre prácticas ilícitas y propuso acuerdos para resolver las diferencias públicas.

Verónica San Martín, la recicladora de una cooperativa de La Plata, que emocionó tanto al Papa que se levantó a abrazarla

La reacción de trabajadores formales e informales

Ayer, ante empresarios y sindicalistas, Su Santidad reivindicó uno de los pilares del papado de Francisco: “Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social”, dijo. Ese ese uno de los reclamos históricos de los movimientos sociales enrolados, por ejemplo, en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezada por su secretario general, Alejandro “Peluca” Gramajo.

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Ante una consulta de este medio, desde la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) sostuvieron que las palabras del Pontífice pusieron “en el centro la dignidad del trabajo, el derecho a la organización sindical y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, frente a una política del descarte que condena a millones de personas a la exclusión”. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, fue más allá y leyó el mensaje como una respuesta directa al rumbo económico del Gobierno: “Son mensajes muy claros y que son todo lo contrario a lo que plantea el gobierno de Javier Milei”, afirmó.

La carta de una cartonera resultó el testimonio más aplaudido de la jornada

El momento de mayor impacto en el auditorio fue protagonizado por Verónica San Martín, cartonera de 45 años, madre de cuatro hijas y presidenta de la Cooperativa de Trabajo Recicladores Unidos, que nuclea a más de 200 recolectores urbanos de La Plata, Berisso y Ensenada. San Martín también integra la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y mantiene vínculo pastoral con la Arquidiócesis de La Plata.

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Desde la CTA Autónoma destacaron el profundo significado del discurso del papa León XIV en la UCA, que puso en el centro la dignidad del trabajo, el derecho a la organización sindical y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia (X: @CTAAutonoma)

En su carta, leída ante el pontífice, relató el origen de su actividad: “Yo antes trabajaba limpiando una clínica y cuidando niños. Perdí mi trabajo y, después de atravesar una situación de violencia de parte de mi pareja, tuve que irme de mi casa con mis hijas. Ahí empecé a cartonear, buscando en la basura algo para vender y llevar un plato de comida a casa”. También describió la persecución que sufren los cartoneros en la vía pública: “Por ser cartoneros muchas veces nos trataron como delincuentes, nos corrían, nos sacaban los carros. Pero también en la calle nos encontramos y nos organizamos”.

San Martín resumió el proceso de organización colectiva del sector con una frase que, según los presentes, generó el aplauso más prolongado del encuentro: “Quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros descartaban una forma de subsistir. Después nos organizamos y pudimos transformar esa necesidad en trabajo, dignidad y derechos”. Agregó que la cooperativa hoy también acompaña a personas en recuperación de adicciones y a quienes egresan del sistema penal, y cerró su intervención con un pedido explícito: “Santo Padre, quisiera poner en sus manos la vida de tantos compañeros y compañeras que, incluso en situaciones muy difíciles, todos los días salen a trabajar, se organizan y sostienen a otros. Nosotros no queremos volver atrás”.

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Por su parte Saravia destacó ese pasaje ante Infobae: “Queda clarísimo en ese mensaje que lo que muchos descartan, otros lo recuperan y lo convierten en oportunidad y en dignidad, pero que no debemos acostumbrarnos a eso”.

Durante su discurso, León XIV sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, y remarcó que el ser humano debe ser “el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”.

El papa León saluda a unas monjas al llegar para reunirse con el personal y los residentes del centro asistencial «Pequeño Cottolengo Don Orione», antes de mantener el encuentro en la UCA REUTERS/Yara Nardi

Las declaraciones del pontífice fueron especialmente valoradas por los representantes de la UTEP, que destacaron la continuidad de la agenda social promovida por Francisco y el reconocimiento a las distintas formas de trabajo que se desarrollan en la economía popular.

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La secretaria gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Johanna Duarte, señaló que “el trabajo de millones de compatriotas se ve reivindicado cuando el León XIV asume la defensa de nuestro sector”.

Por su parte, el secretario general de la organización, Alejandro Gramajo, destacó la importancia de que el mensaje se pronunciara frente a representantes del sindicalismo y del empresariado.

“Escuchar al Papa compartir nuestra misma preocupación sobre las nuevas formas de trabajo y reivindicar la tarea de nuestro sector frente a todo el arco sindical y empresario nos llena de fuerza para seguir organizando la esperanza para construir el país con justicia social que nos merecemos”, expresó.

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Silvia Saravia, por su parte, enfatizó que: “Esta visita de León ha dejado muchas menciones a los movimientos sociales, populares, y su tarea en los territorios. Reivindicó al trabajo comunitario que da de comer y revuelve la olla y el mate cocido. También reivindicó la lucha por la tierra, techo y trabajo. Le dio un lugar muy importante al trabajo que hacen los movimientos para sostener a la comunidad”.

En el Cottolengo Don Orione León XIV volvió a hablar de la dignidad humana y denunció el descarte de las personas

“Un auténtico drama”

El líder de la Iglesia Católica calificó el desempleo como “un auténtico drama” para quienes lo padecen. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”, afirmó. También cuestionó la concentración del poder económico: “Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral. A los trabajadores solo se les valora por su eficiencia”.

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Respecto de los empresarios, reconoció su aporte a la creación de riqueza y empleo, pero les pidió que eviten que la búsqueda de beneficios se convierta en el único criterio de éxito empresarial.

“Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, sostuvo, y citó como ejemplo al empresario argentino Enrique Shaw, vinculado a la fundación de la UCA, quien defendía una industria concebida como “una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”.

El líder de la Iglesia Católica calificó el desempleo como “un auténtico drama” para quienes lo padecen EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

El histórico encuentro del papa León XIV sobre el “Mundo del Trabajo” en el Auditorio San Juan Pablo II de la UCA congregó a unas 600 personas. El cónclave funcionó como un espacio de diálogo estratégico integrado por los siguientes sectores y protagonistas destacados:

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UIA y gremiales: delegación encabezada por Martín Cabrales junto a representantes de Arcor y Ledesma. Asistieron también Gustavo Weiss (Construcción), Mario Grinman (Comercio), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio) y Víctor Valle (ACDE).

Del sector agropecuario, representado por la Mesa de Enlace participaron los máximos referentes de las cuatro entidades del campo: Nicolás Pino (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Carlos Castagnani (CRA) y Lucas Magnano (Coninagro).

Entre los principales sindicalistas estuvieron presentes, entre otros, los cotitulares de la CGT Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio), Julio Piumato (Judiciales), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Sergio Palazzo (La Bancaria), Víctor Santa María (SUTERH) y Omar Suárez (SOMU).

La agenda del Papa continuará hoy en Córdoba (EFE)

La inteligencia artificial fue señalada como una amenaza para el empleo

En el discurso de ayer en la UCA, León XIV dedicó un tramo de ponencia a los riesgos de la automatización. Advirtió que “la inteligencia artificial y la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo” y pidió que la tecnología permanezca subordinada a criterios éticos: “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”.

En ese contexto, reclamó la intervención de los poderes públicos para que los avances tecnológicos no generen nuevas formas de exclusión y llamó a promover políticas estables “que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades”.

El Papa definió a los sindicatos como “instituciones indispensables cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”, pero les reclamó extender su acción más allá del empleo formal: “El sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal”.

El Papa definió a los sindicatos como “instituciones indispensables cuando defiende a los que no tienen voz"

La CTA-A valoró especialmente ese pasaje en su comunicado institucional, al señalar que el Papa “reivindicara el derecho de los trabajadores a organizarse y resistir las injusticias, y señalara que la tarea de los sindicatos debe contemplar también a los desocupados y subocupados” representa “un reconocimiento a la concepción de sindicalismo que venimos construyendo desde hace treinta años”. La central también destacó las definiciones papales sobre la responsabilidad social de la propiedad privada y su cuestionamiento al enriquecimiento sin límites, y concluyó: “En un contexto de profundo deterioro de las condiciones de vida del pueblo argentino, sus palabras representan un aliento para seguir luchando por una sociedad más justa, frente a un capitalismo del descarte que pone en riesgo a la propia humanidad”.

Al cierre de su intervención, León XIV llamó a la sociedad argentina a superar las divisiones internas. “Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro”, afirmó, y defendió la necesidad de promover una “amistad social” capaz de superar la polarización y sentar las bases de una paz fundada en la justicia.