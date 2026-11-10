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Los tres gigantes europeos que se disputan al arquero de River Plate Santiago Beltrán: “Gusta y convence”

Tres clubes europeos siguen de cerca al guardameta de 22 años, mientras en Núñez trabajan para extender su contrato y elevar la cláusula de rescisión a 100 millones de dólares

Santiago Beltrán
Tres gigantes europeos se disputan al arquero de River Plate Santiago Beltrán
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River Plate enfrenta el interés de tres poderosos clubes europeos por su arquero Santiago Beltrán, de 22 años, en lo que se perfila como una de las principales novelas del próximo mercado de pases. Según informó el diario español AS, Atlético de Madrid lidera la carrera por el guardameta, al que considera como el futuro reemplazante de Jan Oblak. Fiorentina y Aston Villa también siguen de cerca la situación, mientras el club de Núñez, que pretende 15 millones de dólares por su ficha, todavía no recibió ofertas formales.

La intención del club español es incorporar a Beltrán para empezar a proyectar el recambio de su arquero titular. Jan Oblak, de 33 años, lleva doce temporadas en la institución, ganó seis veces el Trofeo Zamora y su contrato vence en junio de 2028. Según detalló AS, el Atlético busca un portero que pueda convivir una primera temporada bajo la sombra del esloveno para luego ocupar el puesto en soledad, un perfil que Beltrán cumpliría por su edad, su nacionalidad italiana -que le permitiría no ocupar plaza de extracomunitario- y sus condiciones físicas: mide 1,90 metro y se destaca en el juego aéreo y en las definiciones por penales.

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“Gusta y convence... Portero muy físico y dominante por alto, ha destacado en las tandas de penaltis y en situaciones de mucha presión. Es por ello que en Argentina la comparación con el Dibu Martínez ha sido inmediata”, describió Patricia Cazón, periodista del diario español AS.

atlético piensa en santi beltrán
La portada del Diario AS sobre el interés del Atlético de Madrid por Santiago Beltrán

El club rojiblanco envió ojeadores a seguirlo en vivo durante las últimas semanas, de acuerdo con el mismo medio. El actual arquero suplente del Atlético, Juan Musso, atraviesa su tercera temporada en la institución y compite principalmente por la Copa del Rey, mientras Oblak retiene el puesto titular en las demás competencias.

El interés por Beltrán no se limita al club español. El mes pasado, el diario Corriere dello Sport publicó en su edición impresa de Florencia que Fiorentina ve en el arquero argentino a un posible sucesor de David de Gea y ya consultó condiciones por el futbolista.

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A esa disputa se sumó Aston Villa, que monitorea la situación del juvenil pese a haber invertido 30 millones de euros en agosto para incorporar al arquero japonés Zion Suzuki. De acuerdo con información difundida por la agencia Nova, el club inglés prepararía una oferta de entre 10 y 15 millones de dólares para avanzar con la operación durante el mercado de enero de 2027, aunque todavía no existe una propuesta formal confirmada.

En Europa resaltaron el nivel de Santiago Beltrán tras su convocatoria a la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)
En Europa resaltaron el nivel de Santiago Beltrán tras su convocatoria a la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Pese al interés de los tres clubes europeos, en Núñez no ingresó hasta el momento ninguna oferta formal por el arquero. La dirigencia fijó la cotización del pase en 15 millones de dólares, una cifra que los tres pretendientes estarían en condiciones de afrontar.

En paralelo, River avanza en las conversaciones con el entorno de Beltrán para extender su vínculo actual, que finaliza en diciembre de 2027. La intención del club es prolongar el contrato hasta finales de 2030 e incorporar una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, en línea con la política aplicada a otros juveniles de la cantera que renovaron sus vínculos en la gestión actual. River reconoce que el salto de Beltrán al fútbol europeo es una cuestión de tiempo, aunque todavía no existe una fecha definida para su partida.

Beltrán, nacido en Buenos Aires en 2004, forma parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de la selección argentina ante Uruguay y Costa Rica por la fecha FIFA de noviembre. La fractura mandibular que sufrió Emiliano Martínez podría abrirle una oportunidad para sumar minutos con la camiseta albiceleste, aunque deberá competir por el puesto con Musso y con Gerónimo Rulli.

El arquero acumula en la temporada 44 partidos disputados y 3.850 minutos en cancha entre todas las competiciones, con 19 vallas invictas y 32 goles recibidos. La mayor parte de ese rodaje se concentra en la Liga Profesional, donde registra 36 presentaciones, 29 goles en contra y 15 arcos en cero.

Una vez finalizada su participación con la selección, Beltrán regresará a River para afrontar los octavos de final del Torneo Clausura ante Lanús, que se disputarán en el estadio Monumental, con el título y la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como los principales objetivos del equipo que dirige Leonardo Ponzio.

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