“¡Hasta siempre, Celeste!”: Sindy Ramírez se despidió tras 19 años como referente de la selección uruguaya

Sindy Ramírez anunció su salida de la selección uruguaya con una carta emotiva (Instagram: @sindyramirezu)

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Sindy Ramírez dejó la selección uruguaya después de una trayectoria de casi veinte años que atravesó buena parte de la historia reciente del fútbol femenino del país. La mediocampista de la Celeste comunicó una decisión que cierra un vínculo construido durante entrenamientos, viajes, torneos y vestuarios, siempre con la camiseta nacional como referencia. Su despedida pone fin a una etapa extensa en la que representó a Uruguay en distintas competencias.

La futbolista, nacida en Sauce, Canelones, el 28 de enero de 1991, empezó a forjar su camino en 2004, cuando debutó profesionalmente en Sportivo Artigas de Sauce. Con títulos en su recorrido y una carrera que incluyó experiencias en Uruguay y Argentina, Ramírez eligió despedirse de la selección con un mensaje que reflejó el valor personal que tuvo la Celeste. No se trató solo del final de un ciclo deportivo, sino de la despedida de una camiseta que acompañó gran parte de su vida.

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La mediocampista anunció su decisión a través de una publicación en redes sociales, donde repasó el tiempo que permaneció vinculada con el representativo nacional. “HOY ME TOCA DECIR ADIÓS… Después de 19 años, casi 20 vistiendo la camiseta de la selección uruguaya, llegó el momento de cerrar una de las etapas más hermosas e importantes de mi vida”, expuso la referente en una despedida que no parece sencilla después de tantos años de pertenencia.

La mediocampista cerró un ciclo con la Celeste de casi dos décadas (Instagram: @sindyramirezu)

En el mismo texto, Ramírez expresó: “No es fácil poner en palabras tantos años de emociones, sacrificios, alegrías, tristezas, aprendizajes y sueños cumplidos. Fueron 19 años defendiendo estos colores con orgullo, dejando el alma en cada entrenamiento, en cada partido y en cada oportunidad de representar a mi país”.

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El vínculo de Ramírez con Uruguay había comenzado en las categorías juveniles, donde integró la Sub 17 y la Sub 20. En esas selecciones disputó Sudamericanos y Copas América, instancias que marcaron sus primeros pasos en el plano internacional antes de llegar al plantel principal. En 2006 debutó en la Mayor y formó parte del equipo que jugó la Copa América en Mar del Plata, una experiencia que años después volvería a vivir en la edición de 2018, disputada en Chile.

“Me llevo momentos inolvidables, experiencias que voy a guardar para siempre y, sobre todo, personas que hicieron que este camino fuera tan especial”, confesó la mediocampista. El mensaje fue acompañado por un carrusel de imágenes en Instagram que reunió distintas etapas de su vida con la camiseta de las Charrúas. Las fotografías mostraron una carrera sostenida durante años, con cambios de generaciones y procesos deportivos, pero con Ramírez presente en el camino de la Selección.

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La futbolista también dirigió unas palabras a quienes trabajaron junto a ella durante su paso por la Celeste. “Gracias a cada cuerpo técnico, compañeras, médicos, utileros y a todas las personas que fueron parte de estos años. Gracias por acompañarme, enseñarme y ayudarme a crecer, no solo como deportista, sino también como persona”, destacó. “A mi familia, gracias por estar siempre, por el apoyo incondicional, por cada esfuerzo y por acompañarme en cada paso de este camino”, agregó en otro fragmento de la publicación.

Sindy Ramírez puso punto final a una historia que comenzó a sus 14 años (Instagram: @sindyramirezu)

El cierre de la carta resumió el significado que tuvo la selección para Ramírez. “Hoy me toca despedirme de la Selección, pero nunca de todo lo que significa para mí. Porque la celeste, ya son parte de mi historia y de mi corazón. 19 años no se olvidan. Se llevan para toda la vida. Me voy con el corazón lleno, con la tranquilidad de haberlo dado todo y con un orgullo inmenso de haber representado a mi país. Gracias, selección uruguaya, por tanto. ¡Qué privilegio fue vestir esta camiseta! ¡Hasta siempre, Celeste!”, completó.

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La publicación recibió mensajes de aliento de personas cercanas a su carrera, entre ellos apareció un mensaje de su padre, Jorge El Chaja Ramírez, una figura fundamental en los comienzos de la carrera de Sindy. “Bueno, mija, primero agradecerte por hacerme tan feliz y orgulloso de tu camino por la selección desde tus 14 años. Vamo’ arriba, hija”.

La salida de Ramírez ocurre mientras la selección uruguaya atraviesa un panorama deportivo complejo. En la Copa América de 2025, el equipo terminó cuarto después de alcanzar las semifinales y perdió por penales 5-4 ante Argentina en el partido por el tercer puesto. En la Liga de Naciones finalizó octavo entre nueve selecciones, solo por encima de Bolivia, y no consiguió clasificarse al Mundial 2027 ni al repechaje.

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La jugadora nacida en Canelones conquistó campeonatos y defendió los colores nacionales desde las categorías juveniles (REUTERS/Mariana Greif)

La situación también incluye la falta de un rival para la fecha FIFA de noviembre, a diferencia de otras selecciones de la región que sí tendrán compromisos. Argentina es una de ellas, enfrentará a Alemania el 29 de noviembre en el estadio Único Diego Armando Maradona. En ese contexto, Esperanza Pizarro, jugadora uruguaya expresó en redes sociales: “Que bueno que Chile y Perú clasificaron al Mundial… Ah no, pará. ¿Entonces cómo consiguieron jugar con selecciones europeas si según nuestra presidenta a nosotras nos complica la clasificación?”.

La misma futbolista sumó otro cuestionamiento dirigido a la Asociación Uruguaya de Fútbol: “Igual no se preocupen, un día antes de la próxima competencia oficial nos juntamos, charlamos un poquito y salimos campeonas, Si el fútbol es bien fácil”. La salida de Sindy deja una ausencia dentro de un equipo que deberá afrontar una nueva etapa sin una de sus jugadoras de mayor recorrido.

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Sindy continúa su carrera en Racing, club con el que conquistó el Torneo Apertura 2026

A nivel de clubes, la mediocampista también acumuló una carrera extensa y ganadora. Después de Sportivo Artigas de Sauce, jugó en INAU de Uruguay en 2006 y pasó por River Plate de Uruguay entre 2007 y 2008, donde fue campeona del Torneo 2007. En 2009 llegó a San Lorenzo de Almagro, regresó luego a Uruguay para jugar en Nacional y ganó el torneo de 2010. Más tarde integró Montevideo Wanderers entre 2012 y 2013.

Ramírez volvió a San Lorenzo de Almagro entre 2014 y 2022, período en el que levantó títulos de Primera en 2015 y 2021. En julio de 2026, escribió otro capítulo con Racing al vencer a San Luis en el Torneo Apertura, resultado que representó el primer título del club en fútbol femenino. Así, mientras su camino con la Celeste llega a su fin, queda una trayectoria marcada por la constancia, los campeonatos y una despedida que conserva el afecto de quienes compartieron esos años con ella.

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