Ciencia

Los últimos avances en biotecnología: expertos analizan su impacto en la salud y el desarrollo productivo

Referentes del ámbito científico y corporativo examinan mecanismos que permiten convertir investigaciones de laboratorio hacia soluciones concretas para bienestar humano, bienestar animal y cultivos agrícolas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los avances biotecnológicos permiten extender los años de vida saludable y disminuir el impacto de las enfermedades en la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La biotecnología se basa en el uso de procesos, organismos o sistemas biológicos para crear productos y tecnologías. Sus aplicaciones abarcan, en particular, la medicina, la agricultura y la manufactura, ámbitos en los que puede aportar al desarrollo sostenible y a la elaboración de soluciones médicas, de acuerdo con un estudio publicado por ScienceDirect.

El mismo trabajo indicó que la disciplina incorporó en su desarrollo moderno la modificación genética de organismos vivos mediante la tecnología del ADN recombinante. Esta última utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés. Las secuencias se pueden colocar en unos vehículos llamados vectores que transportan el ADN hacia el lugar adecuado de la célula huésped donde puede ser copiado o expresado.

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La innovación biotecnológica impacta en la salud y en la calidad de vida

La biotecnología figura entre las áreas con mayor dinamismo innovador a escala global. Los avances científicos de vanguardia asociados a este campo han transformado la vida de millones de personas al contribuir a mejorar la salud, extender los años de vida saludable y disminuir la incidencia de las enfermedades sobre la calidad de vida de los pacientes.

En ese marco, el vínculo entre la producción de conocimiento y su aplicación concreta será el eje de BioArgentina 2026, la convocatoria de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) que tendrá lugar el 11 de noviembre en Bariloche.

Científica con bata y guantes opera un dispositivo robótico de pipeteo junto a placas de muestras y un monitor
La biotecnología emplea procesos biológicos y tecnología de ADN recombinante para elaborar productos en medicina, agricultura y manufactura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BioArgentina 2026 llegará por primera vez a la Patagonia

Bajo el lema “Conocimiento que crea valor”, la 13.ª edición reunirá a representantes de la ciencia, la tecnología y la industria biotecnológica. La elección de Bariloche marcará la primera vez que el encuentro se desarrolle en la Patagonia.

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La actividad tendrá participación gratuita, aunque requerirá inscripción previa y estará sujeta a cupos limitados. La convocatoria prevé la asistencia de investigadores, emprendedores, estudiantes, empresas, inversores y otros integrantes del ecosistema biotecnológico.

A lo largo de la jornada habrá conferencias, paneles y espacios de vinculación. La programación abordará experiencias de transferencia tecnológica, llegada de desarrollos al mercado y creación de productos de alto valor agregado.

Las acreditaciones comenzarán a las 8:30 y la apertura oficial está prevista para las 9:00. El programa incluye el panel “Patagonia Biotech”, que presentará capacidades científicas y desarrollos biotecnológicos de la región.

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Especialistas y directivos de empresas debatirán sobre el camino que transitan los desarrollos biotecnológicos desde el laboratorio hacia el mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participarán Diego Libkind, de IPATEC; Tamara Rubilar, de Promarine Antioxidants; y Ana Clara Mignaqui, de Amplicon Bricks. La moderación estará a cargo de Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la CAB.

Luego, el doctor Elik Chapnik, CEO de Yeda, la organización de transferencia tecnológica del Weizmann Institute of Science de Israel, ofrecerá una conferencia internacional centrada en el desafío de convertir el conocimiento científico en innovación y oportunidades de mercado.

Tres paneles pondrán el foco en el paso del laboratorio al mercado

La agenda continuará con “El salto: cuando una startup llega al mercado”, un panel con Matías Viel, de Beeflow; Joaquín Fisch, de NAT4BIO; y Stefano Valdesolo, de Antarka. Matías Peire, de GRIDX, moderará la conversación sobre las experiencias y los desafíos que afrontan los desarrollos biotecnológicos hasta llegar al mercado.

Por otra parte, el panel “Conocimiento que crea valor” contará con Fernando Lobos, de Sinergium Biotech; Leonardo Marraffini, de Keclon; Guillermo Rojkin, de Wiener lab.; y Jorge Winokur, de Vetanco. El espacio será moderado por Christian Lisi, de Biogénesis Bagó, y tratará la relación entre conocimiento científico, innovación y desarrollo productivo.

Un tubo de ensayo con líquido rojo y una hélice de ADN brillante en un soporte metálico dentro de un laboratorio.
Especialistas expondrán capacidades científicas y desarrollos productivos originados en el sur del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la tarde, de 14:30 a 17:30, las BioRondas de Negocios reunirán, en encuentros breves, individuales y coordinados con antelación, a empresas, startups, inversores, emprendedores e investigadores. La instancia apunta a facilitar contactos para considerar alianzas, conectar capacidades científicas con necesidades productivas y generar posibilidades de transferencia tecnológica, inversión y desarrollo de proyectos.

“Llevar BioArgentina por primera vez a la Patagonia es también una manera de federalizar la innovación y poner en valor el enorme potencial científico y tecnológico que existe en las distintas regiones del país”, señaló Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la CAB.

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