Cómo la IA podría anticipar el desarrollo de melanoma hasta cinco años antes

Demostraron que la IA eleva la precisión para anticipar qué individuos desarrollarán este agresivo cáncer de piel durante un período de cinco años de seguimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Gotemburgo, la universidad pública de investigación de Suecia, demostraron que modelos avanzados de inteligencia artificial predicen el riesgo de melanoma utilizando datos rutinarios de salud.

El estudio con más de 6.000.000 de personas mostró que la tecnología permite anticipar qué individuos tienen mayor probabilidad de desarrollar este cáncer de piel en los próximos cinco años. La investigación proporciona herramientas para avanzar en la detección temprana y optimizar la prevención en el sistema sanitario.

Según información difundida por la Universidad de Gotemburgo, los modelos de inteligencia artificial evaluados superaron ampliamente a los métodos tradicionales basados exclusivamente en edad y sexo. El análisis incorporó variables como diagnósticos previos, uso de medicamentos y nivel socioeconómico. De acuerdo con los autores del estudio, el modelo más avanzado logró distinguir correctamente entre personas con y sin riesgo futuro de melanoma en el 73 % de los casos, mientras que los métodos básicos alcanzaron solo el 64 %.

Modelos predictivos de IA y ventajas frente a métodos tradicionales

El estadístico Martin Gillstedt, de la Academia Sahlgrenska, institución académica de referencia, y del Hospital Universitario Sahlgrenska, el principal centro hospitalario del oeste de Suecia, declaró: “Los datos sanitarios ya disponibles permiten identificar a quienes presentan factores de riesgo elevados”. Especialistas de la Academia Sahlgrenska remarcaron que, aunque la herramienta aún no se implementa en la práctica clínica diaria, los resultados exhiben la utilidad de los registros poblacionales para anticipar escenarios en salud pública.

Los modelos predictivos emplean variables clínicas y socioeconómicas para perfilar grupos de alto riesgo (Oncosalud)

El estudio, desarrollado junto a la Universidad Tecnológica de Chalmers, otra universidad pública de investigación en Suecia, combinó fuentes de datos poblacionales para aumentar la precisión de los modelos. Los hallazgos mostraron que, al sumar datos sociodemográficos, diagnósticos y tratamientos previos, los sistemas de inteligencia artificial podían identificar segmentos de población con hasta un 33 % de probabilidad de desarrollar melanoma en cinco años. Este salto sobre la predicción tradicional facilita el desarrollo de herramientas para estratificar el riesgo.

La investigación abarcó a 6.036.186 personas en Suecia. Se documentó que 38.582 individuos desarrollaron melanoma durante un período de cinco años de seguimiento, lo que proporciona evidencia cuantitativa sólida sobre la eficacia del enfoque basado en IA en la interpretación de datos rutinarios y la predicción de enfermedades complejas.

Medicina personalizada y estratificación de riesgo

El equipo de investigación sueco señaló que el uso de inteligencia artificial permite definir grupos de alto riesgo para implementar controles médicos dirigidos y frecuentes. El objetivo es optimizar los recursos sanitarios y generar estrategias de prevención más precisas y focalizadas. El profesor asociado Sam Polesie, dermatólogo y codirector del estudio, sostuvo que el uso de datos poblacionales junto con algoritmos avanzados puede complementar la evaluación clínica convencional y mejorar la toma de decisiones en salud pública.

El informe conjunto de la Universidad de Gotemburgo y la Universidad Tecnológica de Chalmers detalló que, al incorporar información variada, la IA mejora sustancialmente la identificación de riesgos en poblaciones grandes. Los datos también muestran que el modelo fue capaz de perfilar patrones que los sistemas tradicionales no logran distinguir.

Médicos aseguran que será necesario desarrollar nuevas investigaciones, validar los modelos y adaptarlos al marco legal

La integración de sistemas de IA en el análisis de grandes bases de datos sanitarios es vista por los autores del estudio como un avance para la medicina basada en datos, permitiendo acciones preventivas más precisas en grupos que requieren un seguimiento particular.

Implementación, desafíos y próximos pasos

Según los investigadores, antes de introducir la tecnología de inteligencia artificial en la atención médica de rutina, será necesario desarrollar nuevas investigaciones, validar los modelos y adaptarlos al marco legal. Además, los expertos afirman: “La incorporación de IA en el sistema sanitario requiere consensos políticos, validaciones reglamentarias y capacitación para el personal de salud”.

La Universidad de Gotemburgo resalta que estos hallazgos permiten desarrollar pruebas de detección que podrían aplicarse antes de que el melanoma muestre síntomas visibles, lo que cambiaría las prácticas actuales de monitoreo. Los autores describen que, dentro del seguimiento de cinco años, los actuales algoritmos pueden priorizar la atención de quienes más lo necesitan.

El equipo científico considera que futuras líneas de investigación deberán perfeccionar los algoritmos para validar su aplicabilidad en otros países y sistemas de salud. Los resultados sugieren que la estrategia de detección selectiva basada en inteligencia artificial podría tener un impacto importante en la reducción de la incidencia y mortalidad por melanoma, uno de los cánceres de piel más agresivos.

El estudio enfatiza el rol que las herramientas de IA y el análisis de datos masivos tienen para afrontar los desafíos actuales en medicina y salud pública, especialmente en la detección anticipada y el diseño de intervenciones para enfermedades de alto impacto en la población.