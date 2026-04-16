Salud

Cómo la IA podría anticipar el desarrollo de melanoma hasta cinco años antes

Investigadores de Suecia muestran que, al analizar datos de salud rutinarios, la inteligencia artificial logra distinguir mejor a quienes presentan mayor riesgo ante este tipo de cáncer de piel y facilitar intervenciones tempranas

Guardar
Melanoma
Demostraron que la IA eleva la precisión para anticipar qué individuos desarrollarán este agresivo cáncer de piel durante un período de cinco años de seguimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Gotemburgo, la universidad pública de investigación de Suecia, demostraron que modelos avanzados de inteligencia artificial predicen el riesgo de melanoma utilizando datos rutinarios de salud.

El estudio con más de 6.000.000 de personas mostró que la tecnología permite anticipar qué individuos tienen mayor probabilidad de desarrollar este cáncer de piel en los próximos cinco años. La investigación proporciona herramientas para avanzar en la detección temprana y optimizar la prevención en el sistema sanitario.

Según información difundida por la Universidad de Gotemburgo, los modelos de inteligencia artificial evaluados superaron ampliamente a los métodos tradicionales basados exclusivamente en edad y sexo. El análisis incorporó variables como diagnósticos previos, uso de medicamentos y nivel socioeconómico. De acuerdo con los autores del estudio, el modelo más avanzado logró distinguir correctamente entre personas con y sin riesgo futuro de melanoma en el 73 % de los casos, mientras que los métodos básicos alcanzaron solo el 64 %.

Modelos predictivos de IA y ventajas frente a métodos tradicionales

El estadístico Martin Gillstedt, de la Academia Sahlgrenska, institución académica de referencia, y del Hospital Universitario Sahlgrenska, el principal centro hospitalario del oeste de Suecia, declaró: “Los datos sanitarios ya disponibles permiten identificar a quienes presentan factores de riesgo elevados”. Especialistas de la Academia Sahlgrenska remarcaron que, aunque la herramienta aún no se implementa en la práctica clínica diaria, los resultados exhiben la utilidad de los registros poblacionales para anticipar escenarios en salud pública.

Primer plano de piel clara con múltiples lunares y pequeñas protuberancias de diferentes tamaños y colores, incluyendo un lunar más grande y oscuro
Los modelos predictivos emplean variables clínicas y socioeconómicas para perfilar grupos de alto riesgo (Oncosalud)

El estudio, desarrollado junto a la Universidad Tecnológica de Chalmers, otra universidad pública de investigación en Suecia, combinó fuentes de datos poblacionales para aumentar la precisión de los modelos. Los hallazgos mostraron que, al sumar datos sociodemográficos, diagnósticos y tratamientos previos, los sistemas de inteligencia artificial podían identificar segmentos de población con hasta un 33 % de probabilidad de desarrollar melanoma en cinco años. Este salto sobre la predicción tradicional facilita el desarrollo de herramientas para estratificar el riesgo.

La investigación abarcó a 6.036.186 personas en Suecia. Se documentó que 38.582 individuos desarrollaron melanoma durante un período de cinco años de seguimiento, lo que proporciona evidencia cuantitativa sólida sobre la eficacia del enfoque basado en IA en la interpretación de datos rutinarios y la predicción de enfermedades complejas.

Medicina personalizada y estratificación de riesgo

El equipo de investigación sueco señaló que el uso de inteligencia artificial permite definir grupos de alto riesgo para implementar controles médicos dirigidos y frecuentes. El objetivo es optimizar los recursos sanitarios y generar estrategias de prevención más precisas y focalizadas. El profesor asociado Sam Polesie, dermatólogo y codirector del estudio, sostuvo que el uso de datos poblacionales junto con algoritmos avanzados puede complementar la evaluación clínica convencional y mejorar la toma de decisiones en salud pública.

El informe conjunto de la Universidad de Gotemburgo y la Universidad Tecnológica de Chalmers detalló que, al incorporar información variada, la IA mejora sustancialmente la identificación de riesgos en poblaciones grandes. Los datos también muestran que el modelo fue capaz de perfilar patrones que los sistemas tradicionales no logran distinguir.

Médicos aseguran que será necesario desarrollar nuevas investigaciones, validar los modelos y adaptarlos al marco legal
Médicos aseguran que será necesario desarrollar nuevas investigaciones, validar los modelos y adaptarlos al marco legal

La integración de sistemas de IA en el análisis de grandes bases de datos sanitarios es vista por los autores del estudio como un avance para la medicina basada en datos, permitiendo acciones preventivas más precisas en grupos que requieren un seguimiento particular.

Implementación, desafíos y próximos pasos

Según los investigadores, antes de introducir la tecnología de inteligencia artificial en la atención médica de rutina, será necesario desarrollar nuevas investigaciones, validar los modelos y adaptarlos al marco legal. Además, los expertos afirman: “La incorporación de IA en el sistema sanitario requiere consensos políticos, validaciones reglamentarias y capacitación para el personal de salud”.

La Universidad de Gotemburgo resalta que estos hallazgos permiten desarrollar pruebas de detección que podrían aplicarse antes de que el melanoma muestre síntomas visibles, lo que cambiaría las prácticas actuales de monitoreo. Los autores describen que, dentro del seguimiento de cinco años, los actuales algoritmos pueden priorizar la atención de quienes más lo necesitan.

El equipo científico considera que futuras líneas de investigación deberán perfeccionar los algoritmos para validar su aplicabilidad en otros países y sistemas de salud. Los resultados sugieren que la estrategia de detección selectiva basada en inteligencia artificial podría tener un impacto importante en la reducción de la incidencia y mortalidad por melanoma, uno de los cánceres de piel más agresivos.

El estudio enfatiza el rol que las herramientas de IA y el análisis de datos masivos tienen para afrontar los desafíos actuales en medicina y salud pública, especialmente en la detección anticipada y el diseño de intervenciones para enfermedades de alto impacto en la población.

Temas Relacionados

Cáncer de pielIASueciaNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Sirven realmente los suplementos de magnesio para controlar el insomnio? Qué dice la ciencia?

Investigadores y médicos recomiendan consultar a un profesional antes de tomar esta clase de productos, ya que una alimentación balanceada suele aportar suficiente de este nutriente para la mayoría de las personas sanas

¿Sirven realmente los suplementos de magnesio para controlar el insomnio? Qué dice la ciencia?

Consumir 3 porciones semanales de pescado y marisco ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Integrar estos alimentos en la dieta cotidiana disminuye la mortalidad general y de enfermedades crónicas, gracias a sus beneficios nutricionales y su efecto protector en el sistema inmunitario y el desarrollo neurológico, según organismos internacionales

Consumir 3 porciones semanales de pescado y marisco ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Desde el corazón hasta la salud mental: cuáles son los beneficios comprobados del senderismo

Realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada a la semana disminuye la incidencia de patologías cardiovasculares y promueve el bienestar integral en personas de todas las edades. Claves para una práctica segura

Desde el corazón hasta la salud mental: cuáles son los beneficios comprobados del senderismo

El tamaño de las pupilas revela más de lo imaginado: así delatan las emociones humanas

Una investigación reciente analizó cómo los ojos responden ante distintos estímulos afectivos y cuáles son las diferencias en las reacciones fisiológicas según el tipo de sentimiento. El hallazgo aporta nuevas pistas sobre el vínculo entre las respuestas corporales y la vida emocional

El tamaño de las pupilas revela más de lo imaginado: así delatan las emociones humanas

Descubren cómo el virus del resfriado se refugia en el cuerpo de los niños

Un equipo de la Universidad de San Pablo en Brasil analizó muestras de amígdalas, adenoides y secreciones nasales de casi 300 niños para rastrear la presencia del virus. Por qué los resultados importan en el control de las infecciones respiratorias en la infancia

Descubren cómo el virus del resfriado se refugia en el cuerpo de los niños
DEPORTES
A la espera de San Lorenzo, Tigre recibe a Macará de Ecuador en busca de su primera victoria por la Copa Sudamericana

A la espera de San Lorenzo, Tigre recibe a Macará de Ecuador en busca de su primera victoria por la Copa Sudamericana

Lanús intenta hacerse fuerte como local ante Always Ready por la Copa Libertadores

Las dos atajadas vitales del Dibu Martínez para la clasificación del Aston Villa a semifinales de la Europa League

Murió Hugo Nelson Lacava Schell, ex futbolista campeón con Boca Juniors y emblema de Temperley

El ranking de los 20 candidatos y el favorito a ganar el Balón de Oro 2026: los tres argentinos de la lista

TELESHOW
Así fue la visita de Ricky Martin al MALBA: la muestra que le llamó la atención

Así fue la visita de Ricky Martin al MALBA: la muestra que le llamó la atención

Escándalo en Gran Hermano: operativo policial y notificación judicial a una participante en Telefe

Moria Casán volvió a arremeter contra Betiana Blum: "Cognitivamente estoy mejor que ella"

Cami Mayan celebró su cumpleaños número 27: globos, amigos y vino

El apoyo de Dalma Maradona a su hermana Gianinna luego de que cancelaron su declaración en el juicio: “Siempre con vos”

INFOBAE AMÉRICA

Descubrieron restos fósiles de carpinchos en Chile de más de 4,5 millones de años

Descubrieron restos fósiles de carpinchos en Chile de más de 4,5 millones de años

Por qué el misterioso brillo azul del casuario desafía lo conocido sobre las aves gigantes

Líder opositor de Nicaragua solicitará a la OEA declarar ilegítimo al gobierno de Ortega

Tyga revela su relación con plataforma de apuestas y recibe experiencia exclusiva con jet privado y obsequio de lujo

Quién es Peter Thiel, el magnate de Silicon Valley que impulsa la vigilancia global y propone reemplazar la democracia por empresas