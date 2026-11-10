Cómo es la terapia experimental que reactivó la regeneración del corazón después de un infarto

Una terapia con ARN mensajero desarrollada por la Universidad de Cambridge mejoró el bombeo cardíaco en ratones tras un infarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una terapia basada en ARN mensajero logró que el músculo cardíaco dañado tras un infarto volviera a regenerarse en ratones, con una mejora aproximada del 10 % en la sangre expulsada por el corazón en cada latido.

El avance fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Cambridge y todavía requiere pruebas en animales de mayor tamaño y ensayos en humanos.

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El tratamiento busca resolver una de las principales limitaciones de la cardiología: el corazón adulto tiene una capacidad muy reducida para reemplazar las células musculares que pierde después de un infarto. Esa pérdida debilita el bombeo de sangre y puede derivar en cicatrices permanentes e insuficiencia cardíaca.

Los resultados fueron publicados en Nature Cardiovascular Research, revista científica especializada en cardiología. El equipo informó que la terapia no constituye una cura definitiva, aunque los efectos observados abren la posibilidad de reparar parte del tejido que hoy no puede recuperarse con los tratamientos disponibles.

Un infarto puede destruir hasta mil millones de células del corazón

La obstrucción de una arteria coronaria durante un infarto provoca la pérdida de hasta mil millones de cardiomiocitos en adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una arteria coronaria se obstruye, el músculo cardíaco deja de recibir el oxígeno necesario y sus células comienzan a morir. En un adulto, un infarto puede provocar la pérdida de hasta mil millones de cardiomiocitos, las células responsables de la contracción del corazón.

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A diferencia de otros tejidos, el corazón humano apenas renueva esas células después de la infancia. Hacia los 25 años, la tasa de renovación anual ronda el 1%, mientras que a los 75 años baja a cerca de 0,45%. Como consecuencia, el tejido destruido suele ser sustituido por una cicatriz, que no se contrae ni participa en el bombeo.

Los medicamentos, dispositivos implantables y procedimientos actuales pueden aliviar síntomas, disminuir riesgos y retrasar la evolución de la insuficiencia cardíaca, pero no reconstruyen el músculo perdido. Esa es la barrera que la nueva terapia intenta superar.

El ARNm activa dos proteínas para que las células vuelvan a dividirse

Una infografía detalla el mecanismo por el cual una terapia con ARNm reactiva la división celular y mejora el bombeo cardíaco en ratones con daño coronario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia utiliza instrucciones temporales de ARN mensajero, una tecnología conocida por su uso en algunas vacunas contra la COVID-19. En este caso, el objetivo no es entrenar al sistema inmunitario, sino entregar a las células cardíacas instrucciones para producir dos proteínas: Myc y ciclina T1.

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Ambas intervienen en los mecanismos de proliferación celular. En los experimentos, su activación permitió que los cardiomiocitos de animales adultos reanudaran la división y contribuyeran a reparar el área lesionada tras el infarto.

La investigación señala que la activación debe ser limitada en el tiempo. El ARNm se degrada de manera natural después de transmitir su instrucción, lo que reduce el riesgo de que las células permanezcan en un proceso de multiplicación prolongado. Los autores no detectaron crecimiento celular excesivo ni efectos adversos en los ratones tratados.

Los animales tratados mejoraron su función cardíaca durante meses

Los ratones tratados expulsaron un 10 % más de sangre en cada latido durante un periodo de cuatro meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ratones recibieron la terapia luego de una lesión cardíaca y fueron comparados con un grupo que recibió un tratamiento simulado. A los 28 días, los animales tratados mostraron una recuperación de la capacidad de bombeo.

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En concreto, el corazón expulsó con cada latido alrededor de un 10 % más de sangre que el de los ratones del grupo de control. La mejoría se mantuvo durante al menos cuatro meses, según los datos difundidos por la Universidad de Cambridge.

La doctora Catherine Wilson, profesora asociada del Departamento de Farmacología y del Instituto Gurdon de Cambridge, sostuvo que el trabajo apunta a una necesidad sin respuesta terapéutica. “No existe cura para la insuficiencia cardíaca, y nuestro tratamiento podría tener un impacto considerable en la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo”, afirmó.

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Wilson añadió que la intención va más allá de controlar las consecuencias del daño. “Este enfoque podría ayudar al corazón a repararse a sí mismo”, señaló la investigadora.

Una mejora moderada podría tener impacto en pacientes con insuficiencia cardíaca

El ARN mensajero se degrada de forma natural tras emitir su instrucción para evitar una multiplicación celular prolongada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón pierde fuerza o se vuelve demasiado rígido para bombear sangre de forma eficiente. En el Reino Unido, se diagnostican cerca de 200.000 casos cada año, de acuerdo con la información difundida junto al estudio.

Aunque el efecto observado en ratones no equivale a una recuperación total del órgano, pequeños aumentos de la función cardíaca se han asociado con menor mortalidad y mayor autonomía en las actividades diarias de los pacientes. Esa relación explica el interés que despierta una terapia capaz de regenerar incluso una parte del músculo afectado.

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Bryan Williams, director científico y médico de la British Heart Foundation, calificó el hallazgo como un paso relevante hacia ese objetivo. “Lograr que el corazón humano se repare a sí mismo es el Santo Grial para los cardiólogos”, afirmó al comentar el estudio.

El especialista recordó que el corazón puede regenerarse con facilidad durante la etapa fetal, pero pierde esa propiedad poco después del nacimiento. Por eso, consideró que reactivar de forma controlada la capacidad de división de las células musculares representa una posibilidad para abordar el daño posterior a un infarto.

La terapia aún debe superar pruebas en animales grandes y humanos

El equipo científico realizará pruebas de seguridad y dosis en animales de mayor tamaño antes de iniciar ensayos en humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados corresponden a un modelo experimental en ratones y no permiten anticipar que el mismo efecto ocurrirá en personas. Antes de una posible aplicación clínica, la terapia tendrá que demostrar su seguridad, dosis adecuada y eficacia en mamíferos de mayor tamaño.

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También será necesario determinar cómo administrar las instrucciones genéticas en un corazón humano lesionado, cuánto tiempo debe mantenerse su acción y qué pacientes podrían obtener un beneficio. La activación de proteínas ligadas a la proliferación celular exige controles estrictos para evitar efectos no deseados.

El equipo de Cambridge recibió financiación de la British Heart Foundation para perfeccionar el tratamiento. Los próximos estudios evaluarán si esta combinación de ARNm, Myc y ciclina T1 puede trasladarse de forma segura desde el laboratorio a la atención de pacientes con daño cardíaco.