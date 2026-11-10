Los bonos argentinos operan con una leve suba y el riesgo país vuelve a ceder

Fotografía de archivo en la que se registró una vista general de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Manhattan (NY, EE.UU). EFE/Ángel Colmenares

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Con la plaza local sin actividad por la visita del Papa León XIV, los bonos argentinos mantienen la tendencia al alza del lunes, que permitió una caída de 66 puntos básicos en el riesgo país que cerró a 873 unidades. Sobre el mediodía del martes, los títulos de la deuda en dólares crecían un 0,7% en promedio, lo que llevó a una nueva baja del indicador de JP Morgan a 859 puntos.

La actividad financiera recuperará su funcionamiento normal recién el jueves, ya que mañana reabrirán los bancos en la Argentina y volverá a operar el mercado local pero será feriado en Estados Unidos. Por celebrarse el Día del Veterano, muchas operaciones se verán limitadas.

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Expectativas de una suba mayor de tasas de la Fed

Las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) acelere el ritmo de las subas de tasas en diciembre cobraron fuerza este martes, luego de que la inflación de octubre superara las previsiones del mercado.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos aumentó 0,4% mensual en octubre, por debajo del 0,6% registrado en septiembre, principalmente por una desaceleración en los precios de la energía. Sin embargo, la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— avanzó 0,3% por tercer mes consecutivo, una señal de que las presiones inflacionarias continúan extendiéndose en la economía.

El dato quedó en línea con el umbral que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, había señalado como determinante para evaluar una suba más agresiva. Antes de la publicación, Waller sostuvo que una lectura de 0,3% o superior en la inflación subyacente podría justificar un incremento de 50 puntos básicos en la reunión del 8 y 9 de diciembre.

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Aunque el mercado aún considera prácticamente descontada una suba de 25 puntos básicos, las apuestas por un aumento de medio punto porcentual treparon hasta cerca del 15%, en medio de una marcada venta de bonos del Tesoro estadounidense.

Archivo.- EFE/SARAH YENESEL

“Podría ser necesaria una medida de política monetaria más contundente”, afirmó Waller durante una conferencia organizada por King’s Business School y la Money Macro & Finance Society. El funcionario advirtió que mantener un ajuste moderado podría afectar la credibilidad de la Fed en su lucha contra una inflación que, dijo, sigue siendo demasiado elevada y muestra señales de generalización.

Los economistas esperaban una desaceleración de la inflación subyacente mensual al 0,2%. Tras conocerse el dato y las declaraciones de Waller, los bonos del Tesoro sufrieron una fuerte caída y el rendimiento de las notas a dos años —un indicador clave de las expectativas sobre la política monetaria— registró su mayor alza desde comienzos de abril de 2025. El real brasileño lideraba las pérdidas en la región, con una depreciación de 1,62% frente al dólar, mientras las monedas de México, Chile, Colombia y Perú también retrocedían. Las principales bolsas de la región acompañaban la tendencia, con caídas en Brasil, México, Chile, Colombia y Lima.

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El petróleo cae por debajo de USD 90

El petróleo profundizaba las caídas el martes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizara la necesidad de nuevas acciones militares contra Irán. Sus declaraciones redujeron los temores a interrupciones prolongadas del suministro en Oriente Medio, mientras el mercado también seguía de cerca la perspectiva de una mayor oferta.

Los futuros del Brent cedían USD 2,39, o 2,58%, hasta USD 90,18 por barril, tras caer por debajo de ese nivel por primera vez desde el 31 de agosto. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaba USD 2,11, o 2,43%, a USD 84,74. El Brent acumulaba una caída de cerca del 23% desde el máximo de seis meses de USD 118 alcanzado el 30 de octubre, en un contexto de menor preocupación por una escalada del conflicto, aunque persistían los riesgos para el transporte marítimo en la región.

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En paralelo, funcionarios de Rusia y Ucrania tenían previsto retomar conversaciones mediadas por Washington, las primeras desde febrero. Trump había señalado la semana pasada que veía posible un acuerdo de paz amplio después de cuatro años y medio de guerra.

Con información de Reuters