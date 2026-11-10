Sociedad

Qué es una gira apostólica y qué funciones cumple el Papa como jefe de Estado

La visita de León XIV a la Argentina combinó celebraciones religiosas, encuentros con comunidades y una agenda diplomática como máxima autoridad de la Santa Sede

El papa León XIV viajó a Sudamerica como parte de una gira apostólica que incluye Uruguay, Argentina y Perú (REUTERS/Remo Casilli)
El papa León XIV viajó a Sudamerica como parte de una gira apostólica que incluye Uruguay, Argentina y Perú (REUTERS/Remo Casilli)
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La llegada de León XIV a la Argentina marcó la primera visita de un Papa al país desde 1987. La agenda, que incluyó reuniones con el presidente Javier Milei, misas y recorridas por instituciones sociales, tuvo una doble dimensión: una gira apostólica dirigida a la comunidad católica y una misión con alcances diplomáticos, encabezada por el jefe de la Santa Sede.

El Pontífice aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery después de tres días de actividades en Uruguay. Milei lo recibió junto a integrantes de su gabinete y de la jerarquía eclesiástica argentina. Luego de un homenaje al general José de San Martín, ambos mantuvieron una audiencia privada en la Casa Rosada. La primera jornada concluyó con un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

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La escala argentina integra un recorrido de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. Entre el domingo y este martes, el programa incluyó una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde residen más de 400 personas con discapacidad; encuentros con referentes del mundo laboral y de otros credos, y celebraciones en Buenos Aires y Córdoba.

Para este miércoles aún están previstas una actividad en el Complejo Penitenciario Federal y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de la partida hacia Perú.

Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
León XIV recorrió Palermo durante su visita oficial a la Ciudad de Buenos Aires, que combinó actividades pastorales y encuentros institucionales (REUTERS/Agustin Marcarian)

Qué es una gira apostólica y cuáles son las funciones del Papa

Una gira apostólica es el viaje oficial que realiza el Papa fuera de Roma como obispo de Roma y máxima autoridad de la Iglesia católica. Su función principal es pastoral: celebrar misas, visitar diócesis, escuchar a sacerdotes, religiosos y laicos, y participar de actividades vinculadas con escuelas, parroquias, organizaciones sociales y comunidades locales.

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La denominación “apostólica” alude a la continuidad de la misión que, según la tradición católica, fue encomendada a los apóstoles. Por eso, las ceremonias litúrgicas ocupan un lugar central en cada itinerario. Durante su paso por la Argentina, León XIV presidió celebraciones públicas, mantuvo encuentros con obispos y agentes pastorales y participó de una vigilia con jóvenes. Esas actividades lo vinculan de forma directa con distintos sectores de la Iglesia local.

El viaje, sin embargo, excede la dimensión religiosa. El Papa es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y representa a la Santa Sede, el sujeto de derecho internacional que mantiene relaciones diplomáticas con gobiernos de todo el mundo. Esa condición explica la presencia de autoridades nacionales, embajadores y representantes de otras religiones, además de las reuniones formales con presidentes y ministros.

La Santa Sede dispone de una red diplomática propia, con nunciaturas en distintos países y participación en organismos internacionales. Su objetivo declarado es promover el diálogo, la paz y la cooperación entre los Estados. En esta gira sudamericana, el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, la definió como una oportunidad para alentar el diálogo y la reconciliación en sociedades atravesadas por diferencias políticas.

Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
La agenda de León XIV combinó celebraciones religiosas, reuniones con autoridades y visitas a instituciones sociales (REUTERS/Yara Nardi)

Qué actividades realizó el papa León XIV en Argentina y qué le queda por hacer

La recepción oficial del domingo tuvo carácter histórico por tratarse del primer viaje papal a la Argentina en 39 años. La Presidencia informó que el mandatario y el Pontífice conversaron de manera bilateral en el despacho presidencial luego de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

La visita al Cottolengo Don Orione ilustró la dimensión social de una gira papal. El establecimiento de Claypole brinda atención cotidiana a personas con discapacidad y se desarrolla mientras el Congreso debate pensiones y coberturas de salud vinculadas con ese tipo de asistencia.

La secuencia de encuentros también reflejó la diversidad de interlocutores con los que dialoga el Pontífice. Tras la reunión con Milei, León XIV se dirigió a la sociedad civil y al cuerpo diplomático. El lunes mantuvo actividades con representantes del mundo laboral, líderes de comunidades cristianas y referentes de otras tradiciones religiosas. Además, presidió una misa frente al Monumento de los Españoles y viajó a Córdoba para encabezar una celebración religiosa y reunirse con integrantes del clero.

La visita al Complejo Penitenciario Federal constituye una de las actividades pendientes para este miércoles 11 de noviembre. Después, el Papa celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. La agenda argentina concluirá tras esa ceremonia, según el cronograma difundido por Vatican News.

Tras su paso por Argentina, León XIV continuará la gira hacia Perú. Allí desarrollará nuevos encuentros pastorales, entre ellos una actividad con representantes indígenas de la Amazonía en Pucallpa.

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