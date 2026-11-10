Costa Rica

¿Trabajará durante Black Friday o Navidad? Estos son los derechos laborales que deben respetarle en Costa Rica

Las contrataciones temporales aumentan durante la temporada comercial de fin de año. La abogada laboralista María Marta Salazar explica las obligaciones de los patronos y los pagos que deben recibir los trabajadores, aunque sean contratados por pocas semanas o meses.

Persona de espaldas con delantal rojo arregla adornos en un árbol de Navidad junto a una cesta con figuras de Papá Noel y un reno.
Los comercios costarricenses pueden contratar personal temporal durante el Black Friday y la Navidad para atender el aumento de clientes y ventas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Con la llegada del Black Friday y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, numerosos comercios en Costa Rica recurren a contrataciones temporales para atender el incremento de las ventas y la demanda de servicios. Sin embargo, trabajar únicamente durante esta temporada no significa tener menos derechos laborales que una persona contratada de manera permanente.

La abogada laboralista María Marta Salazar explicó, en entrevista con Infobae, que el Código de Trabajo permite establecer contratos por tiempo determinado cuando la naturaleza de las labores lo justifica, como sucede durante los períodos de alta actividad comercial.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, un establecimiento puede contratar personal durante tres meses, con una fecha específica de inicio y finalización. Al concluir ese plazo, si se trata de una contratación temporal válida y finaliza en las condiciones acordadas, el patrono debe reconocer las vacaciones y el aguinaldo proporcionales, pero no está obligado a cancelar preaviso ni cesantía.

No obstante, Salazar advirtió que esta modalidad no elimina las responsabilidades del empleador.

“No es que porque yo le ofrezca a un trabajador un contrato para esta temporada de fin y principio de año, entonces le voy a ofrecer un salario menor”, explicó.

Seguro social y horas extra son obligatorios

Entre las principales obligaciones se encuentra el respeto al salario mínimo, según la ocupación desempeñada, así como el aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde el primer día de contratación.

PUBLICIDAD

También debe existir cobertura mediante la póliza de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS), independientemente de que el contrato tenga una duración limitada.

Otro aspecto importante es el pago de las horas extraordinarias. La especialista recordó que las empresas no pueden justificar jornadas superiores a los límites legales únicamente por el aumento de las ventas.

Las horas extra deben remunerarse con un recargo del 50% sobre el valor de la hora ordinaria, es decir, a tiempo y medio.

Además, quienes trabajen el 25 de diciembre o el 1 de enero deben recibir el reconocimiento correspondiente a esos feriados de pago obligatorio. Cuando se labora durante esas fechas, corresponde el pago doble, conforme a las reglas aplicables a la modalidad salarial.

La abogada laboralista María Marta Salazar explicó que los trabajadores de temporada tienen derecho al salario mínimo, seguro social, vacaciones y aguinaldo proporcional. Cortesía: María Marta Salazar
La abogada laboralista María Marta Salazar explicó que los trabajadores de temporada tienen derecho al salario mínimo, seguro social, vacaciones y aguinaldo proporcional. Cortesía: María Marta Salazar

¿Qué sucede con las vacaciones y las citas médicas?

Salazar explicó que los trabajadores temporales también acumulan vacaciones proporcionales. Como referencia, una persona contratada durante tres meses genera aproximadamente tres días de vacaciones.

Su disfrute durante la contratación puede coordinarse con el empleador, tomando en cuenta las disposiciones legales sobre la fijación del período de descanso.

Respecto a las citas médicas, la especialista señaló que los trabajadores tienen derecho a asistir a sus controles de salud, aunque el tiempo utilizado no necesariamente debe ser remunerado.

También advirtió sobre la importancia de presentar los comprobantes correspondientes y reincorporarse al trabajo cuando la duración de la cita lo permita.

¿Qué pasa si el contrato termina antes de tiempo?

La abogada recomendó formalizar estas contrataciones mediante documentos escritos, en los que se establezcan claramente las condiciones laborales, el salario y las fechas de inicio y finalización.

En caso de que alguna de las partes termine anticipadamente el contrato sin justa causa, el artículo 31 del Código de Trabajo contempla posibles reclamos por daños y perjuicios demostrables. Cuando es el patrono quien lo finaliza, también pueden corresponder indemnizaciones adicionales establecidas por esa norma.

Si la empresa decide mantener al trabajador después de la temporada, Salazar aconsejó documentar el cambio de modalidad contractual cuando la relación pase a ser por tiempo indefinido.

Manos de una persona con uniforme médico azul sobre un contrato de trabajo junto a un reloj de pulsera y una credencial.
Los contratos temporales pueden establecer una fecha específica de finalización, pero su terminación anticipada puede generar responsabilidades económicas para el patrono o el trabajador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, recomendó a los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral consultar previamente las condiciones salariales, jornadas, seguros y pagos extraordinarios.

“Estas personas que están contratadas por un par de meses o un tiempo corto no tienen menos derechos que una persona que está contratada por tiempo indefinido”, concluyó Salazar.

Temas Relacionados

Costa RicaBlack FridayNavidadtrabajo temporalderechos laboralesMaría Marta Salazar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica busca reforzar cooperación con Noruega en lucha contra el crimen organizado, ciberseguridad e inteligencia artificial

Ambos países analizaron nuevas oportunidades de colaboración ante los cambios que enfrentará Costa Rica para acceder a recursos internacionales a partir de 2028. La candidatura de Rebeca Grynspan a la ONU también formó parte de las conversaciones.

Costa Rica busca reforzar cooperación con Noruega en lucha contra el crimen organizado, ciberseguridad e inteligencia artificial

Laura Fernández acepta revisar restricciones al presupuesto judicial y acuerda reforzar lucha contra el crimen organizado

La presidenta de la República y la jerarca de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, anunciaron una mesa técnica para analizar las limitaciones presupuestarias de 2027. También acordaron fortalecer la coordinación en seguridad y consultar al Poder Judicial sobre nuevos proyectos de ley.

Laura Fernández acepta revisar restricciones al presupuesto judicial y acuerda reforzar lucha contra el crimen organizado

Detienen a dos colombianos y un ecuatoriano con aparente cargamento de droga en Costa Rica: el capitán tenía antecedentes por narcotráfico

La embarcación fue interceptada en aguas del Pacífico Sur durante un operativo conjunto con Estados Unidos. Uno de los sospechosos ya había sido detenido en Ecuador en 2016 mientras viajaba en otra lancha que transportaba drogas

Detienen a dos colombianos y un ecuatoriano con aparente cargamento de droga en Costa Rica: el capitán tenía antecedentes por narcotráfico

Costa Rica felicita al nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por escándalo financiero

El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense expresó sus buenos deseos a Pedro Alliana, quien asumió el poder en medio de una crisis política y bancaria que provocó la salida de su antecesor

Costa Rica felicita al nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por escándalo financiero

El sicariato concentró el 70.6% de los homicidios registrados en Costa Rica durante 2025, detalla informe

Un estudio de Expediente Abierto atribuye la violencia letal a la competencia entre redes narcotraficantes por rutas, puntos de venta, cobros extorsivos y control interno de las bandas en el país centroamericano

El sicariato concentró el 70.6% de los homicidios registrados en Costa Rica durante 2025, detalla informe

TECNO

“Get ready with me” oculta riesgos para niños y adolescentes: perfiles falsos y suplantación de identidad

“Get ready with me” oculta riesgos para niños y adolescentes: perfiles falsos y suplantación de identidad

Amazon llevará al mercado el dron de Ring para vigilar una casa cuando suene una alarma

Reiniciar el router cada semana: qué beneficios puede tener para la conexión a internet

Lanzamientos previos al Salón del Automóvil 2026: híbridos con más de 100 km de autonomía, triple pantalla y monitoreo de fatiga

Atención con los accesos VIP a GTA 6: prometen entregar el juego anticipadamente, pero roban contraseñas

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Johnny Depp en 'Ebenezer' divide a la crítica: estas son las primeras reacciones

El regreso de Johnny Depp en 'Ebenezer' divide a la crítica: estas son las primeras reacciones

Olivia Cooke habló del lado oscuro del fandom de ‘House of the Dragon’ y por qué dejó de estar en redes sociales: “Hay mucha fealdad”

Cara Delevingne comparte una lección de su lucha contra las adicciones: “La culpa y la vergüenza te mantienen enfermo”

Declaraciones de Katy Perry sobre su matrimonio con Russell Brand resurgen tras la condena del actor: "Muy controlador"

Murió Toukie Smith, la exnovia de Robert De Niro que fue pionera en las pasarelas estadounidenses

MUNDO

En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

Terminó la primera jornada de reuniones en Abu Dhabi: EEUU planteó ante Rusia un nuevo marco de seguridad para Europa

Encuentran tronos tallados en roca y una jarra casi intacta durante un operativo de emergencia en una necrópolis etrusca de Italia

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

El grupo terrorista Hamas confiscó refugios y bloqueó obras para proteger de las tormentas a las familias desplazadas en Gaza