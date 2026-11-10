¿Trabajará durante Black Friday o Navidad? Estos son los derechos laborales que deben respetarle en Costa Rica

Los comercios costarricenses pueden contratar personal temporal durante el Black Friday y la Navidad para atender el aumento de clientes y ventas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada del Black Friday y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, numerosos comercios en Costa Rica recurren a contrataciones temporales para atender el incremento de las ventas y la demanda de servicios. Sin embargo, trabajar únicamente durante esta temporada no significa tener menos derechos laborales que una persona contratada de manera permanente.

La abogada laboralista María Marta Salazar explicó, en entrevista con Infobae, que el Código de Trabajo permite establecer contratos por tiempo determinado cuando la naturaleza de las labores lo justifica, como sucede durante los períodos de alta actividad comercial.

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Por ejemplo, un establecimiento puede contratar personal durante tres meses, con una fecha específica de inicio y finalización. Al concluir ese plazo, si se trata de una contratación temporal válida y finaliza en las condiciones acordadas, el patrono debe reconocer las vacaciones y el aguinaldo proporcionales, pero no está obligado a cancelar preaviso ni cesantía.

No obstante, Salazar advirtió que esta modalidad no elimina las responsabilidades del empleador.

“No es que porque yo le ofrezca a un trabajador un contrato para esta temporada de fin y principio de año, entonces le voy a ofrecer un salario menor”, explicó.

Seguro social y horas extra son obligatorios

Entre las principales obligaciones se encuentra el respeto al salario mínimo, según la ocupación desempeñada, así como el aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde el primer día de contratación.

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También debe existir cobertura mediante la póliza de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS), independientemente de que el contrato tenga una duración limitada.

Otro aspecto importante es el pago de las horas extraordinarias. La especialista recordó que las empresas no pueden justificar jornadas superiores a los límites legales únicamente por el aumento de las ventas.

Las horas extra deben remunerarse con un recargo del 50% sobre el valor de la hora ordinaria, es decir, a tiempo y medio.

Además, quienes trabajen el 25 de diciembre o el 1 de enero deben recibir el reconocimiento correspondiente a esos feriados de pago obligatorio. Cuando se labora durante esas fechas, corresponde el pago doble, conforme a las reglas aplicables a la modalidad salarial.

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La abogada laboralista María Marta Salazar explicó que los trabajadores de temporada tienen derecho al salario mínimo, seguro social, vacaciones y aguinaldo proporcional. Cortesía: María Marta Salazar

¿Qué sucede con las vacaciones y las citas médicas?

Salazar explicó que los trabajadores temporales también acumulan vacaciones proporcionales. Como referencia, una persona contratada durante tres meses genera aproximadamente tres días de vacaciones.

Su disfrute durante la contratación puede coordinarse con el empleador, tomando en cuenta las disposiciones legales sobre la fijación del período de descanso.

Respecto a las citas médicas, la especialista señaló que los trabajadores tienen derecho a asistir a sus controles de salud, aunque el tiempo utilizado no necesariamente debe ser remunerado.

También advirtió sobre la importancia de presentar los comprobantes correspondientes y reincorporarse al trabajo cuando la duración de la cita lo permita.

¿Qué pasa si el contrato termina antes de tiempo?

La abogada recomendó formalizar estas contrataciones mediante documentos escritos, en los que se establezcan claramente las condiciones laborales, el salario y las fechas de inicio y finalización.

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En caso de que alguna de las partes termine anticipadamente el contrato sin justa causa, el artículo 31 del Código de Trabajo contempla posibles reclamos por daños y perjuicios demostrables. Cuando es el patrono quien lo finaliza, también pueden corresponder indemnizaciones adicionales establecidas por esa norma.

Si la empresa decide mantener al trabajador después de la temporada, Salazar aconsejó documentar el cambio de modalidad contractual cuando la relación pase a ser por tiempo indefinido.

Los contratos temporales pueden establecer una fecha específica de finalización, pero su terminación anticipada puede generar responsabilidades económicas para el patrono o el trabajador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, recomendó a los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral consultar previamente las condiciones salariales, jornadas, seguros y pagos extraordinarios.

“Estas personas que están contratadas por un par de meses o un tiempo corto no tienen menos derechos que una persona que está contratada por tiempo indefinido”, concluyó Salazar.

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