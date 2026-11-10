Nicaragua

Más de la mitad de los jóvenes en Nicaragua no estudia ni trabaja

El indicador creció 4,39 puntos porcentuales desde 2011, según el análisis de Manuel Orozco, mientras la matrícula universitaria cayó de 234.000 estudiantes en 2017 a 82.000 en 2026 en Nicaragua

Ilustración de varios jóvenes sentados y de pie junto a la bandera de Nicaragua, con una iglesia y un volcán al fondo.
Varios jóvenes reunidos en una calle representan la situación de quienes no estudian ni trabajan en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En 2025, Nicaragua registró que el 52,16 % de sus jóvenes no estudiaba ni trabajaba, una proporción que creció desde 2011 y que amenaza el aprovechamiento de una población mayoritariamente en edad laboral. El dato surge de un análisis citado por Divergentes, en un contexto de caída de la matrícula universitaria, restricciones académicas y menor empleo industrial.

La proporción equivale a más de 52 de cada 100 jóvenes fuera de las aulas y del mercado laboral, frente a casi 48 de cada 100 en 2011. El indicador incluye a quienes buscan empleo sin conseguirlo, realizan tareas domésticas no remuneradas o interrumpieron su formación por distintas razones.

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El economista Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, organización de análisis de políticas con sede en Washington, examinó la evolución de esta población en su estudio Nicaragua en Cifras 2026, elaborado a partir del Índice de Progreso Social. El aumento fue de 4,39 puntos porcentuales en 14 años.

Nicaragua, segunda entre cuatro países centroamericanos

La comparación regional ubicó a El Salvador como el país con la mayor proporción de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban en 2025, con 54,50 %. Nicaragua quedó en segundo lugar, seguida por Guatemala, con 49,69 %, y Honduras, con 36,32 %.

Entre 2011 y 2025, el indicador aumentó en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, mientras que Honduras registró una baja. El mayor incremento correspondió a El Salvador, con nueve puntos porcentuales.

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En Costa Rica, la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos contabilizó al cierre de 2025 a 139.920 personas de entre 15 y 24 años que no estudiaban ni trabajaban. Representaban el 20,3 % de ese grupo etario e incluían tanto a quienes buscaban empleo como a quienes estaban fuera de la fuerza laboral.

Orozco advirtió que en Nicaragua “no hay mucho empleo accesible ni buenas oportunidades de estudio”. Esa limitación condiciona la posibilidad de continuar una formación profesional y de incorporarse al mercado laboral.

Cinco jóvenes en un camino dividido entre un local con candado y una valla que bloquea el paso hacia un edificio, con volcanes al fondo.
Un grupo de jóvenes en Nicaragua afronta las dificultades de inserción laboral y el acceso restringido a un centro educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Mundial había alertado en 2020 que los estudiantes nicaragüenses aprendían menos de lo previsto para los años que permanecían en las aulas. El problema combina dificultades para sostener la permanencia educativa con deficiencias en la calidad de la enseñanza.

La matrícula universitaria pasó de 234.000 estudiantes en 2017 a 82.000 en 2026. En nueve años, las universidades perdieron 152.000 alumnos, una reducción aproximada del 65 %.

El descenso coincidió con los cambios impuestos al sistema de educación superior, entre ellos las confiscaciones de universidades y las restricciones a la libertad académica. La Universidad Centroamericana, donde Sofía inició sus estudios de Derecho después de que la institución pasara a manos estatales, es uno de los casos más conocidos.

El régimen sandinista promueve la gratuidad de las universidades públicas como una política de ampliación del acceso, aunque esa medida convive con denuncias de adoctrinamiento político y limitaciones académicas. En mayo de 2026, Divergentes documentó una nueva asignatura obligatoria en universidades bajo control estatal.

Ilustración con jóvenes entrando a un edificio luminoso y otros sentados en un aula oscura, con libros y cadenas sostenidos en primer plano.
Una ilustración aborda la gratuidad en las universidades públicas de Nicaragua frente a los señalamientos de adoctrinamiento político y restricciones académicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudiantes deben realizar trabajos sobre “héroes y mártires” sandinistas siguiendo lineamientos políticos, incluso cuando los contenidos no se vinculan con sus carreras.

Menos empleo industrial y expectativas de emigración

El Banco Central de Nicaragua reconoció una disminución del empleo industrial asociada al comportamiento de las zonas francas. También informó que las exportaciones del sector cayeron 10,1 % entre enero y mayo de 2026 frente al mismo período del año anterior.

La reducción del empleo en zonas francas no implica que todos los puestos perdidos correspondieran a jóvenes ni permite establecer una relación causal directa con el aumento de quienes no estudian ni trabajan. Sí refleja una disminución de oportunidades laborales en uno de los sectores relevantes de la economía nicaragüense.

El país cuenta con una estructura demográfica que podría favorecer el crecimiento económico si la población accediera a educación de calidad y empleo. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 66 % de los habitantes tenía entre 15 y 64 años en 2025, mientras que el 28 % tenía entre 10 y 24 años.

La pérdida de oportunidades educativas y laborales limita la formación de capital humano, entendido como los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar y contribuir a la actividad económica. También expone a Nicaragua al riesgo de desaprovechar su bono demográfico, la etapa en que la población en edad de trabajar representa una elevada proporción del total.

Dibujo a lápiz de varios jóvenes sentados y de pie frente al contorno del mapa de Nicaragua con su bandera, casas y un lago de fondo.
Un grupo de jóvenes frente al mapa y la bandera de Nicaragua ilustra la situación de desempleo y deserción académica en el país centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las encuestas incluidas en el análisis de Orozco, realizadas desde 2019, muestran que emigrar aparece como una alternativa para parte de los hogares. En 2026, el 12,9 % de las personas consultadas indicó que ellas o algún familiar planeaban salir del país durante los 12 meses siguientes.

Esa medición no corresponde solo a jóvenes, ya que consultó a personas de distintas edades y contempló tanto a los entrevistados como a sus familiares. En la misma encuesta, el 44,6 % afirmó que su situación económica había empeorado respecto de los seis meses previos y el 43,2 % identificó la inflación y los precios elevados como el problema más urgente del país.

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