Cuba acumula más de 15,800 casos de dengue en medio de apagones y falta de fumigación

Una caricatura editorial presenta a un mosquito de gran tamaño que se posa y perfora la tela deshilachada de la bandera de Cuba en un mástil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuba atraviesa una compleja crisis epidemiológica marcada por un repunte de dengue que supera en más de diez veces los niveles habituales, en medio de un pronunciado apagón informativo gubernamental. De acuerdo con las estimaciones consolidadas por el Observatorio Global del Dengue, la isla acumula 15,859 casos en lo que va del año, una cifra que representa 10.6 veces el promedio esperado de acuerdo con los registros del último quinquenio.

Los números confirman una aceleración sostenida en la curva de transmisión. Durante octubre, históricamente el mes con mayor incidencia de la enfermedad en el país caribeño, se notificaron 4,624 contagios estimados.

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Ese registro consolida la tendencia ascendente iniciada a mediados de año, luego de que en septiembre se contabilizaran 4,102 casos y en agosto otros 3,214, lo que ubica a la nación entre los territorios con mayor afectación relativa de la región.

El análisis del Observatorio Global del Dengue expone que el último reporte oficial emitido por las autoridades sanitarias cubanas corresponde a junio. Ante la ausencia de boletines periódicos, la entidad internacional debió acudir a modelos predictivos calibrados con intervalos de validación del 95% para calcular la propagación de la dolencia durante el segundo semestre.

Estimaciones del Observatorio Global del Dengue sitúan la incidencia de la enfermedad en Cuba muy por encima de los patrones históricos de la región (Cortesía: Observatorio Global del Dengue).

Además, la falta de registros públicos impide conocer con exactitud la cantidad de ingresos hospitalarios y fallecimientos asociados al virus. El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reconoció la circulación simultánea de los cuatro serotipos del patógeno, con predominio del tipo dos, pero evitó actualizar los balances epidemiológicos.

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Con anterioridad, funcionarios del área técnica admitieron la existencia de un amplio subregistro, dado que numerosos pacientes optan por transitar los cuadros febriles en sus viviendas sin acudir a policlínicos ni hospitales.

El colapso en los servicios básicos y la basura en las calles multiplican los criaderos

La propagación de la enfermedad se intensifica por el colapso de los servicios básicos en Cuba. Los prolongados cortes de electricidad, que en distintas provincias superan las 20 horas continuas, obligan a la población a mantener puertas y ventanas abiertas durante las noches para tolerar las temperaturas elevadas, circunstancia que facilita las picaduras del mosquito Aedes aegypti.

A la par, las fallas crónicas en el suministro de agua corriente empujan a miles de familias a almacenar el líquido en:

Tanques

Bidones

Cubos sin la protección adecuada ni pastillas de abate.

También la escasez crítica de combustible provoca una parálisis de las cuadrillas de control vectorial en los municipios más afectados, al no haber reservas para movilizar los vehículos ni accionar las máquinas de termonebulización. El panorama se agrava por la acumulación de toneladas de basura en zonas urbanas, derivada de la falta de camiones de recolección en servicio.

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Bolsas de residuos, neumáticos y bidones con agua estancada favorecen la presencia de mosquitos en una calle colonial deteriorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema sanitario de la isla enfrenta el alza de contagios con una infraestructura desprovista de recursos elementales. Las farmacias comunitarias carecen de antipiréticos y analgésicos básicos, entre ellos el paracetamol, por lo que las personas afectadas deben recurrir al mercado informal o a remedios caseros para paliar el dolor y la fiebre.

En los centros de salud, el déficit de reactivos de laboratorio impide procesar pruebas serológicas de confirmación o realizar análisis indispensables, como el recuento de plaquetas que permite vigilar la evolución hacia cuadros graves o hemorrágicos. Ante esta limitación de insumos, los médicos asumen los diagnósticos por criterio clínico mientras atienden, en paralelo, cuadros sospechosos de otras enfermedades que circulan en el país, como el virus del Oropouche, la influenza y el chikunguña.

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