Subió la inflación en Estados Unidos y la Reserva Federal evalúa una alza de tasas por encima de lo esperado

El precio de la gasolina acumuló un alza interanual superior al 37 % e impactó en el transporte y los alimentos. (REUTERS/Ed Ou)

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La inflación en Estados Unidos volvió a superar las previsiones en octubre y reforzó la presión sobre la Casa Blanca y la Reserva Federal, después de que el encarecimiento del costo de vida se convirtiera en un factor central de las elecciones legislativas de la semana pasada.

El índice de precios al consumidor subió 0,4 % entre septiembre y octubre, por debajo del 0,6 % registrado el mes anterior, informó este martes el Departamento de Trabajo. No se divulgó una tasa interanual debido a que el cierre del Gobierno de 2025 dejó sin datos comparables el mes de octubre de ese año.

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La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,3 % por segundo mes consecutivo. Tanto el índice general como el subyacente quedaron una décima por encima de las proyecciones y, de mantenerse ese ritmo durante un año, superarían con holgura la meta del 2 % de la Reserva Federal.

El gasto sostiene el crecimiento mientras persiste la presión sobre los precios

La economía estadounidense creció a una tasa anualizada de 3,4 % entre julio y septiembre, impulsada principalmente por el consumo. Ese dinamismo, junto con el alza de los combustibles, las disrupciones de suministro asociadas a los aranceles y las tensiones internacionales, alimenta las dudas sobre la duración de las presiones inflacionarias.

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Riccardo Trezzi, fundador de la consultora Underlying Inflation y execonomista de la Reserva Federal, advirtió a AP que el fenómeno parece extendido. “La inflación es amplia, persistente y está presente en muchos sectores”, señaló.

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió 0,4 % en octubre y superó las previsiones del mercado. (REUTERS/Ed Ou)

Con estimaciones elaboradas a partir de los datos disponibles de octubre de 2025, Trezzi calculó que los precios al consumidor aumentaron 4 % en octubre frente al mismo mes del año anterior, desde el 3,7 % de septiembre. Para la inflación subyacente, estimó una aceleración de 2,6 % a 2,8 %.

El malestar por los precios estuvo presente en los comicios legislativos, en los que los demócratas recuperaron mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. Una encuesta de votantes de AP, realizada entre 100.000 personas, indicó que cerca de dos tercios responsabilizaron a las políticas del presidente Donald Trump por el aumento de los costos. Nueve de cada diez consideraron que el costo de vida fue decisivo o importante para definir su voto.

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Trump reconoció el descontento vinculado con la guerra en Irán y el precio de la gasolina, aunque no ha anticipado cambios en su política. Los demócratas, que asumirán el control del Congreso, enfrentarán las mismas exigencias de los votantes frente a la evolución de los precios.

La Reserva Federal evalúa otro aumento de tasas en diciembre

La persistencia de la inflación elevó las expectativas de un nuevo ajuste de la tasa de referencia en la reunión de diciembre. La Reserva Federal mantuvo sin cambios el costo del dinero a finales de octubre, después de haberlo incrementado en septiembre, con el objetivo de moderar el gasto y contener los precios.

La economía estadounidense creció a una tasa anualizada de 3,4 % en el tercer trimestre gracias al impulso del consumo. (REUTERS/Andrew Kelly)

El gobernador Christopher Waller, integrante del comité que define la política monetaria, afirmó que incluso está sobre la mesa un alza de medio punto porcentual, el doble del ajuste habitual de 0,25 puntos. “La actividad económica es sólida, el mercado laboral se mantiene estable, pero la inflación sigue demasiado alta”, dijo.

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Tras la publicación de los datos, las acciones cayeron en las primeras operaciones del martes y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, en un mercado que anticipa tasas más elevadas por más tiempo.

El encarecimiento de la energía se traslada a otros servicios y alimentos

El precio de la gasolina aumentó 1 % de septiembre a octubre y acumula un salto superior a 37 % en comparación con un año antes. Aunque el petróleo cayó en los últimos días ante las expectativas de una desescalada del conflicto con Irán y los combustibles bajaron este mes, el impacto de los costos energéticos ya se percibe en otros rubros.

Las tarifas aéreas, el transporte público y los servicios de reparto registraron subidas. La electricidad se encareció 0,9 % en octubre, el mayor incremento desde abril, mientras que los alimentos para consumo doméstico avanzaron 0,4 %.

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La carne de res subió 0,9 % durante el mes, después de haber acumulado un aumento cercano a 14 % en la primera mitad del año. Los precios de los restaurantes crecieron 0,5 %, su mayor avance desde enero de 2024. Los mayores costos de transporte, vinculados al diésel, presionan las cuentas de supermercados y restaurantes, que pueden trasladar parte de ese gasto a los consumidores.

La inversión en inteligencia artificial también eleva los costos tecnológicos

La inversión en inteligencia artificial contribuyó al incremento de los precios de los chips, la electricidad y los productos electrónicos. El avance de los centros de datos impulsó además campañas electorales de candidatos que prometieron frenar nuevas construcciones de esas instalaciones.

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La tasa de desempleo se mantuvo en 4,1 %, pero el encarecimiento de los servicios básicos deterioró la percepción económica de los hogares. (REUTERS/Henry Romero)

Los precios de las computadoras aumentaron 0,5 % en octubre, luego de haber subido casi 10 % en los 12 meses terminados en septiembre. El encarecimiento de los semiconductores revirtió una tendencia de años de descenso en el costo de esos equipos, asociada a mejoras de eficiencia tecnológica.

También hubo aumentos en servicios que no dependen directamente de la energía ni de la inteligencia artificial. Disney elevó en octubre el precio mensual de su paquete con publicidad de Disney+ y Hulu de $ 11,99 a $ 12,49, mientras que la opción sin publicidad subió $ 2,50, hasta $ 21,49. El paquete de Apple TV y Peacock pasó de $ 14,99 a $ 17,99 mensuales.

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Chris Butler, director ejecutivo de National Tree Company, empresa importadora y mayorista de árboles artificiales con sede en Cranford, Nueva Jersey, dijo que los clientes redujeron el monto destinado a ese tipo de compras. Según explicó a la agencia, la mayoría gasta ahora hasta $ 200 por árbol, frente a los $ 300 o $ 400 que eran habituales durante la pandemia.

La compañía subió entre 10 % y 15 % los precios de productos fabricados en China y Camboya el año pasado, a raíz de los aranceles. Aunque esas cargas disminuyeron, Butler indicó que los mayores costos del diésel siguen afectando a la empresa, que por ahora no prevé otro aumento de precios debido a la menor disposición de los consumidores a gastar.

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El desempleo se mantiene en 4,1 % y la economía continúa creciendo, pero esos indicadores no han disipado la percepción negativa de buena parte de los hogares. Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors, resumió el contraste: para quienes viven de salario en salario, el encarecimiento de la gasolina, los alimentos y el alquiler impide que la economía se perciba como sólida.