Quesos Del Vecchio ratifica su sello de Empresa B en medio del crecimiento del mercado de snacks

Quesos Del Vecchio conservó su certificación como Empresa B tras la auditoría de su desempeño social, ambiental y corporativo. (Del Vecchio)

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Elegir un snack ya no depende de forma exclusiva del sabor o del precio. Para parte de los consumidores, la lista de ingredientes, la procedencia de los insumos y la conducta de los fabricantes influyen en la decisión final. Ante ese cambio de hábitos, Quesos Del Vecchio mantuvo su certificación como Empresa B, un reconocimiento internacional que audita el desempeño social, ambiental y las normas de transparencia corporativa.

La marca, perteneciente a Alquería, compite en un sector de alta demanda: el mercado de snacks en Colombia supera los $ 15 billones y crece cerca del 5% anual, impulsado por formatos prácticos, porciones individuales y nuevas ocasiones de consumo. En esa categoría de rotación constante, los compradores también sopesan los compromisos laborales y ecológicos de las empresas antes de pagar por un producto.

La distinción, otorgada por B Lab, evalúa aspectos como las condiciones de trabajo, el impacto en las comunidades, los derechos humanos y la gestión de residuos en las operaciones fabriles. El sello analiza de manera estricta el modelo organizativo de la compañía y no constituye una certificación sobre la calidad, la inocuidad ni el aporte nutricional de los alimentos.

Adriana Velásquez señaló que la distinción integra el desarrollo del campo y el bienestar de las comunidades con la protección ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa ser una Empresa B?

La certificación Empresa B busca reconocer a organizaciones que integran objetivos sociales y ambientales en su modelo de negocio, además de sus resultados económicos. Para obtenerla, las compañías deben someterse a una evaluación que revisa diferentes dimensiones de su operación y exige demostrar avances en sus prácticas empresariales.

De acuerdo con el Reporte de Impacto Colectivo 2026 de Sistema B Colombia, más de 10.800 compañías cuentan con esta certificación en más de 100 países y 160 industrias. En Colombia, 133 empresas hacen parte de esta comunidad.

Para Quesos Del Vecchio, mantener el reconocimiento está relacionado con las prácticas de sostenibilidad que desarrolla Alquería a lo largo de su cadena de valor, desde el acompañamiento a los productores de leche hasta sus procesos de producción.

El mercado de snacks en Colombia supera los 15 billones de pesos y registra un incremento anual cercano al 5 %. (Del Vecchio)

Al respecto, Adriana Velásquez, directora de Sostenibilidad y Sociedad de Alquería, señaló que la certificación refleja una gestión que busca integrar el desarrollo del campo y el bienestar de las comunidades con el cuidado ambiental.

La directiva también destacó que, durante 2025, la compañía acompañó a más de 6.400 productores lácteos y acopió 355 millones de litros de leche, materia prima utilizada en la elaboración de sus productos.

La certificación se extiende a otras marcas de Alquería

El reconocimiento de Quesos Del Vecchio se suma al camino que Alquería inició en 2021, cuando obtuvo por primera vez la certificación como Empresa B. En 2025, la compañía renovó esta distinción con 116,4 puntos, un resultado 34 % superior al de su evaluación anterior.

Colombia suma 133 compañías certificadas dentro de una red internacional de más de 10.800 organizaciones sostenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia también involucra otras marcas de su portafolio, entre ellas Freskaleche y Vitad, como parte de una apuesta por incorporar criterios sociales y ambientales en diferentes áreas de su operación.

De esta manera, la certificación de Quesos Del Vecchio se integra a los compromisos de sostenibilidad que Alquería busca desarrollar en su cadena de valor.