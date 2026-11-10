Fito Páez apareció de sorpresa en un show tributo a La la la, el disco que grabó con Luis Alberto Spinetta

Fito Páez sorprendió en el tributo a La la la en La Fábrica

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Un lunes cualquiera de noviembre se transformó en un viaje al Buenos Aires de 1986. Sin aviso previo ni cartel que lo anunciara, Fito Páez irrumpió en el escenario de La Fábrica para cantar “Dejaste ver tu corazón”, una de las canciones que integra La la la, el álbum que grabó junto a Luis Alberto Spinetta en 1986.

La jornada en la noche porteña y papal de Villa Crespo también contó con la presencia de Machi Rufino, histórico bajista de Invisible y Pappo’s Blues que participó en la grabación original del disco hace cuatro décadas. Rufino subió al escenario para tocar en “Instant-táneas” y luego volvió a acompañar a Páez en “Hay otra canción”, dos de los temas que grabó como músico invitado en el legendario álbum.

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El show forma parte del ciclo encabezado por Alejo Kia, Luca Bocci y Lucas Forna, quienes llevan adelante la propuesta de recuperar en vivo el repertorio completo de La La La con una banda que también integran Fito Bocci, Santi Axis y Sol Emiliano Langue. El proyecto surgió como una manera de volver a poner en circulación un álbum que tuvo escasas presentaciones en vivo en su momento, y que requirió reconstruir y transcribir los arreglos originales para llevarlos a un escenario actual. Antes de esta cuarta función, el ciclo ya había agotado localidades en tres presentaciones previas en La Fábrica y anunció una más para el próximo lunes 16.

Fito Páez canta "Asilo en tu corazón" en el homenaje a La la la

Un disco para la historia

La La La se grabó entre agosto y octubre de 1986 en los Estudios ION de Buenos Aires y se editó en noviembre de ese año a través de EMI. Se trata de un álbum doble de veinte temas: diez compuestos por Spinetta, siete por Páez, uno firmado por ambos (“Hay otra canción”), una versión del tango “Grisel” y una pieza instrumental de Carlos Franzetti para una gema que quedó suspendida en el tiempo.

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La colaboración unió a dos músicos con trayectorias muy distintas: Spinetta llegaba con una extensa carrera que incluía Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade, mientras Páez contaba apenas con dos discos editados, Del 63 y Giros, y venía de integrar la banda con la que Charly García grabó Piano Bar. La barrera entre la devoción de uno hacia otro terminó en un trabajo de pares, que dejaron temas que nutrieron sus respectivos repertorios, como “Tengo un mono” y “Todos estos años de gente” de Luis o “Instant-táneas” y “Parte del aire”, de Fito.

Páez fue quien impulsó el proyecto: compuso “Dejaste ver tu corazón” pensando en Spinetta y lo produjo junto a él. El disco debió sortear además la resistencia de EMI, la discográfica que tenía contrato con Páez y que, según contó Spinetta, buscó privilegiar la carrera solista del rosarino por sobre la colaboración conjunta. “Nosotros nos opusimos a todo eso y contra viento y marea pudimos grabar”, declaró tiempo después. La foto de Eduardo Martí buscó sintetizar ambos universos y quedó como una de las más destacadas del rock argentino.

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Spinetta - Páez: La la la según Eduardo Martí

La presentación del álbum, realizada en el estadio Obras a fines de 1986, incluyó más de 30 canciones, combinando temas propios de cada artista en ese momento (como cortes de los disco Privé de Spinetta y Giros de Páez) junto con las canciones del álbum. Además, se estrenó Ciudad de pobres corazón, el himno urgente escupido por Páez luego del asesinato de sus abuelas en Rosario.

La Fábrica, testigo y guardián del rock argentino

La Fábrica funcionó durante décadas como estudio de grabación de Charly García, donde el músico grabó discos como Filosofía barata y zapatos de goma, Say No More, La hija de la lágrima, El Aguante, Influencia y Rock and Roll Yo. El espacio, retomado por García como base de operaciones en los últimos años, fue además el lugar donde presentó “In the city that never sleeps”, su colaboración con Sting.

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El 23 de octubre pasado, el estudio fue escenario del festejo por los 75 años de García, con la presencia de Fito Páez, Graciela Borges, Ricardo Mollo y Carlos Vives, entre otros músicos y figuras ligadas a su historia artística. Convertido en sala de conciertos, el predio sostiene así un vínculo directo con distintas generaciones del rock nacional, desde los discos que allí se grabaron hasta los homenajes que hoy reconstruyen el repertorio de dos de sus figuras centrales.