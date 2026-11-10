ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 9

Los haberes previsionales de ANSES registran un incremento del 1,93% en noviembre bajo la fórmula de actualización mensual

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Con el penúltimo mes del año en curso, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene establecido el cronograma completo de pagos para cada una de sus prestaciones. Los beneficiarios con el último dígito del DNI en 9 cuentan con fechas propias que varían según el tipo de beneficio que perciban, con acreditaciones escalonadas a lo largo de noviembre.

Los haberes de este mes incorporan una suba del 1,93%, equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, según lo dispuesto por el Decreto 274/2024. Esa norma establece un esquema de ajuste mensual con un rezago de dos meses respecto del dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo y tengan el último dígito del DNI en 9 recibirán el depósito el 20 de noviembre. El haber mínimo jubilatorio para este período queda fijado en $444.158,46. A ese importe se suma un bono extraordinario de $70.000, con lo que el total acreditado asciende a $514.158,46.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Para los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo y DNI terminado en 9 —junto con quienes tienen terminación en 8—, la fecha de acreditación es el 30 de noviembre. El tope máximo del haber previsional se establece en $2.988.765,82.

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Ese grupo queda excluido del bono extraordinario de $70.000, ya que el refuerzo no alcanza a quienes cobran $514.158,46 brutos o más. Los beneficiarios con haberes de entre $444.158,46 y $514.158,46, en cambio, sí reciben un bono proporcional calculado hasta completar ese piso.

Los jubilados que perciben el haber mínimo con documento terminado en 9 cobran el 20 de noviembre un total de $514.158,46 con el bono incluido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9 percibirán el depósito el 25 de noviembre.

Tras la actualización del 1,93%, el monto bruto de la AUH se fija en $159.611. El organismo deposita directamente el 80% mensual ($127.688,80 netos por hijo) y retiene el 20% restante ($31.922,20), que se libera una vez que el beneficiario acredite los controles de salud y escolaridad correspondientes.

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La Asignación Familiar por Hijo, destinada a trabajadores en relación de dependencia, se liquida en tramos que varían según el ingreso del grupo familiar, conforme a la Resolución 303/2026:

Familias con ingresos de hasta $1.235.699: cobran $79.816 por hijo.

De $1.235.699,01 a $1.812.272: cobran $53.841 por hijo.

De $1.812.272,01 a $2.092.326: cobran $32.566 por hijo.

De $2.092.326,01 a $6.543.628: cobran $16.806 por hijo.

Si un integrante del grupo familiar percibe individualmente más de $3.271.814, el hogar queda excluido del beneficio aunque el ingreso total no supere el tope general.

Asignación Por Embarazo

La Asignación por Embarazo (AUE) sigue el mismo esquema de pago que la AUH. Las beneficiarias con DNI terminado en 9 recibirán el depósito el 25 de noviembre.

El monto bruto oficial es de $159.611, del cual ANSES acredita directamente el 80% ($127.688,80) y retiene el 20% ($31.922,20) hasta la presentación de los controles médicos del embarazo.

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El pago de la Asignación por Maternidad abarca desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre sin distinción por DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para los DNI terminados en 8 y 9, la Asignación por Prenatal se paga el 18 de noviembre. Los montos siguen la misma escala de ingresos familiares que rige para la Asignación Familiar por Hijo.

La Asignación por Maternidad puede cobrarse entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación de documento. Su valor no es fijo: equivale a la remuneración bruta que percibía la trabajadora al inicio de la licencia por maternidad, por lo que el importe varía en cada caso.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único —por Matrimonio, Nacimiento y Adopción— se abonan entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, independientemente del último dígito del DNI. Los montos actualizados por la Resolución 303/2026 quedaron fijados de la siguiente manera:

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Nacimiento: $93.035

Matrimonio: $139.300

Adopción: $556.217

La prestación por matrimonio puede ser solicitada por ambos cónyuges de forma individual, siempre que cada uno cumpla con los requisitos establecidos.

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonan a todas las terminaciones de documento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 9 —junto con quienes tienen terminación en 8— recibirán el depósito el 13 de noviembre. Los montos de noviembre, con el bono extraordinario de $70.000 ya incorporado, quedaron fijados de la siguiente manera según el tipo de prestación:

PNC por Invalidez y Vejez : haber de $310.910,91 + bono de $70.000 = $380.910,91

PNC para Madres de Siete Hijos : haber de $444.158,46 + bono de $70.000 = $514.158,46

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber de $355.326,76 + bono de $70.000 = $425.326,76

Los importes netos finales pueden ser menores en los casos en que se aplique el descuento del 3% destinado al Programa Federal Incluir Salud.

Prestación por Desempleo

Los trabajadores que perciben la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 9 —junto con quienes tienen terminación en 8— recibirán el cobro el 1° de diciembre (Plan 1). Quienes cobren el Plan 2 lo harán entre el 2 y el 10 de ese mes para todas las terminaciones de documento.

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El monto mensual equivale al 75% del mejor sueldo neto habitual del último semestre trabajado. Para noviembre, el piso mínimo garantizado es de $199.400 (50% del salario mínimo) y el tope máximo, de $398.800 (100% del salario mínimo). A partir del quinto mes de cobro, el importe se reduce de manera escalonada según la cantidad de cuotas asignadas.