El doloroso momento de Tamara Báez en medio de su nuevo embarazo: “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”

El dolor de Tamara Báez tras la muerte de su padrino (Instagram)

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Tamara Báez eligió las redes sociales para atravesar públicamente uno de los dolores más hondos de su vida. Con una serie de historias en Instagram, la expareja de L-Gante despidió a su padrino, a quien llamaba con cariño “Chelito”, y lo hizo como se despide la gente cuando el dolor no cabe en un solo mensaje: poco a poco, buscando palabras que nunca terminan de alcanzar.

Todo comenzó con una fotografía de archivo, de esas que se atesoran durante años sin saber que algún día dolerán de otra manera. En la imagen, borrosa y familiar, se ve a Báez de niña junto a varios integrantes de su entorno más cercano, entre ellos el hombre que hoy despide. Sobre esa foto escribió, con el peso de quien repasa toda una vida compartida: “Padrino, me quedo con los mejores recuerdos con vos porque fuiste el mejor del mundo con cada uno de tus sobrinos y ahijados”.

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No fue una frase aislada. Báez necesitó enumerar, como quien no quiere que se le escape nada, cada pequeño ritual que compartían. “Esos días y noches mirando pelis, comiendo tus comidas, siempre me cuidaste como si fuera tu hija”, escribió en una oración que condensa años de cotidianeidad compartida. Y hubo algo más, algo que parece haberla sostenido en las últimas semanas con una fuerza particular: la certeza de que alcanzó a despedirse sin saberlo, de a poco, en cada palabra que él repitió antes de irse.

"Te amamos para siempre", escribió Tamara

“Este último tiempo que estuvimos más juntos no dejaste de decirme lo mucho que me amabas”, dejó escrito Báez, como si ese detalle fuera ahora el consuelo más grande que le queda. Y cerró ese primer mensaje con una frase simple y definitiva: “Te amo con todo mi corazón. Gracias por tanto amor, Chelito”.

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Pero el duelo de Báez no se quedó solo en el recuerdo. En medio de la despedida apareció un pedido, casi un ruego, dirigido a quien ya no puede responder: cuidar a la mujer que él dejó atrás. “Solo pido que cuides mucho a la madrina, que siempre fue tu fiel compañera en todo”, escribió en una frase que deja ver cuánto pesa, también, la pérdida de quien queda viva y sola.

Ese compromiso no se diluyó con el correr de las horas. Al contrario, se transformó en una promesa concreta, acompañada de la imagen de un camino arbolado, casi como si cada fotografía fuera un intento de encontrar algo de calma en medio del dolor. “Voy a ayudar a la madrina en todo lo que pueda”, escribió Báez, con la determinación de quien convierte el duelo en un acto de amor hacia adelante.

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Báez eligió recordarlo con una tierna foto junto a Jamaica, la hija que tuvo con L-Gante

Este doloroso momento llega en medio de la recta final de su segundo embarazo

Hubo, además, un momento en que necesitó explicar de dónde viene tanta tristeza y por qué esta pérdida pesa de un modo tan particular. Para eso volvió a un dolor antiguo, uno que creía ya instalado en el pasado. “Después de la pérdida de mi papá cuando yo tenía 10 años nunca más se me fue un ser querido”, escribió, en una frase que permite entender la dimensión de lo que siente: hasta ahora, la muerte parecía que no iba a volver a tocarla de esa manera.

El contraste entre la tristeza y la necesidad de encontrar paz aparece en la misma publicación, casi en la misma respiración. “Hoy siento demasiada tristeza pero también sé que mi padrino se fue al cielo y va a descansar en paz”, escribió, como si necesitara ponerle un límite al propio dolor para poder seguir. Y completó: “Aguantó lo más que pudo. Fue el mejor del mundo, siempre nos brindó mucho amor a todos”.

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La última historia de la serie trasladó el dolor del recuerdo íntimo a un espacio físico y cotidiano: el barrio donde vivía su padrino, ese lugar que ahora se siente distinto. La imagen, tomada de noche, muestra una calle arbolada, vacía, silenciosa. “En el barrio se siente tu ausencia”, escribió Báez, antes de agregar algo parecido a la resignación: “Pero estoy tranquila que pude ser parte de tu tranquilidad para que descanses en paz”.

La influencer se mostró afectada y prometió cuidar a la pareja de su padrino en este duro momento (Instagram)

Y guardó para el final el recuerdo más íntimo de todos, uno que ninguna fotografía de archivo podría reemplazar. “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”, cerró Tamara Báez, en la última de las publicaciones que dedicó a la memoria de su padrino.

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