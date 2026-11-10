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Polémica en el tenis por la foto presentación del WTA Finals: la teoría detrás el escándalo contra una figura y el video que dio que hablar

Versiones indican que la ucraniana Elina Svitolina no quiso compartir espacios con rusas y bielorrusas

Sabalenka, Gauff y Rybakina grabaron un video que llamó la atención

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Un escándalo impensado se generó en la antesala del comienzo del WTA Finals cuando la organización a cargo del circuito femenino reemplazó la tradicional foto grupal de las ocho clasificadas al último certamen de la temporada por retratos individuales antes del torneo en Indian Wells. La decisión coincide con la presencia en el grupo de las ocho clasificadas de la ucraniana Elina Svitolina, la rusa Mirra Andreeva y la bielorrusa Aryna Sabalenka, después de que trascendiera que la ahora ex pareja de Gael Monfils no quería posar junto a sus dos rivales.

La versión fue publicada por el medio ruso Championat y recogida por varios medios y periodistas especialistas del tenis mundial. Según esa información, la negativa de la tenista ucraniana motivó el abandono de una imagen que, durante años, reunió a las ocho jugadoras clasificadas alrededor del trofeo.

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La WTA no confirmó que existiera un desacuerdo entre las deportistas ni aludió a esa posibilidad en su comunicado público. La organización presentó el cambio como una forma de destacar la identidad, el estilo y la historia personal de cada participante. Así lo anunció en un comunicado que publicó en su sitio oficial: “Regresan los retratos de las Finales de la WTA: una de las tradiciones más esperadas de las Finales de la WTA regresa el viernes 6 de noviembre, con la presentación de los retratos oficiales de las jugadoras de este año. Con un enfoque renovado y centrado en la personalidad, los retratos de 2026 celebrarán la individualidad, el estilo personal y la historia única de cada clasificada, ofreciendo a los aficionados una nueva perspectiva de las estrellas del tenis femenino. La colección completa de retratos debutará el viernes en los canales digitales y de redes sociales de la WTA”, indicó la entidad.

La fotografía colectiva formaba parte de la presentación previa de las Finales WTA. Las clasificadas solían aparecer con vestimenta formal, junto al trofeo y en escenarios vinculados con la ciudad anfitriona. Las ediciones celebradas en Singapur, Shenzhen y Riad dejaron imágenes de ese ritual previo al inicio de la competencia. Los retratos individuales marcaron una ruptura visible con esa tradición, aunque la WTA no relacionó públicamente el cambio con las tensiones entre Svitolina, Andreeva y Sabalenka.

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Composición de cuatro fotografías con cuatro tenistas vestidas con atuendos urbanos frente a cortinas de fondo blanco
Sabalenka, Svitolina, Andreeva y Gauff

En medio de los rumores, tres protagonistas subieron un particular video que llamó la atención por el contenido. En esos clásicos de TikTok que se repiten frases de series o películas, Aryna Sabalenka, Coco Gauff y Elena Rybakina reprodujeron un texto que dio que hablar en el circuito. “¿Deberíamos tomarnos una foto de grupo? No tenemos tiempo. ¿Para qué? Para preguntas estúpidas”, citan las tres jugadoras en las imágenes.

La ucraniana mantiene desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, entonces su decisión de no estrechar la mano de tenistas rusas y bielorrusas. Otras jugadoras de Ucrania también adoptaron esa postura como rechazo a la guerra y respaldo a quienes defienden al país.

El cierre de la temporada femenina en el Indian Wells Tennis Garden de California comenzó con las victorias de Gauff, Linda Noskova, Sabalenka y Mirra Andreeva en la jornada inaugural de la fase de grupos. La competencia del torneo de maestras que organiza la WTA tuvo una modificación central antes del inicio de los partidos: la kazaja Rybakina, primera preclasificada del cuadro y defensora de la corona, fue baja debido a un cuadro viral, por lo que la ucraniana Marta Kostyuk ocupó su lugar en la zona como suplente.

La foto grupal del WTA Finals 2025
La foto grupal del WTA Finals 2025

En la primera jornada del certamen en Indian Wells, la checa Linda Noskova resolvió con solidez su debut ante Kostyuk con un marcador de 6-2 y 6-4, tras quebrar el saque de su adversaria en cuatro oportunidades. En el otro compromiso de la misma zona, Gauff necesitó tres mangas para superar a su compatriota Jessica Pegula por 6-4, 6-7 (5) y 6-2.

La actividad del segundo grupo en suelo californiano dejó una muestra más de la actitud de la jugadora que acaba de anunciar su separación de Monfils. Mirra Andreeva quedó en la cima de la tabla tras vencer a la ucraniana por 6-4 y 6-0. La tenista de 19 años neutralizó las seis oportunidades de quiebre que enfrentó y ganó los últimos siete juegos del encuentro para cerrar el compromiso en una hora y 10 minutos. Una vez que terminó el juego, Svitolina saludó directamente al juez de silla, sin estrechar la mano de la rusa.

El antecedente más reciente hasta este partido entre Svitolina y Andreeva ocurrió en la cuarta ronda del Abierto de Australia de este año, cuando la ucraniana ganó por 6-2 y 6-4. Tras el partido, Andreeva se dirigió directamente a su banco en lugar de acercarse a la red, donde no habría recibido el saludo de su adversaria.

Elina Svitolina no saludó a Mirra Andreeva tras perder en el debut del WTA Finals (REUTERS/Daniel Cole)
Elina Svitolina no saludó a Mirra Andreeva tras perder en el debut del WTA Finals (REUTERS/Daniel Cole)

En 2023, después de vencer a la bielorrusa Victoria Azarenka en Washington, Svitolina explicó que había pedido a la WTA que respetara la determinación de las jugadoras ucranianas. La organización colocó entonces un mensaje en el marcador para advertir al público sobre la ausencia del habitual apretón de manos.

Por su parte, Sabalenka superó un duelo parejo frente a la checa Karolina Muchova por 7-6 (2) y 7-5. El resultado posicionó a la jugadora bielorrusa en el segundo escalón del grupo, mientras que Muchova y Svitolina quedaron en las últimas dos colocaciones tras caer en dos sets. La segunda jornada de la fase de todos contra todos enfrentará a Gauff frente a Noskova y a Pegula ante Kostyuk por la Zona 1, mientras que Andreeva se medirá contra Sabalenka y Muchova chocará con Svitolina en los cruces correspondientes a la Zona 2.

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