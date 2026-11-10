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Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri tras ser diagnosticada con COVID-19

Teleshow habló con el abogado de la conductora, quien también atraviesa una infección urinaria lo que derivó en su internación

Primer plano de Carmen Barbieri con cabello rubio corto, anteojos de marco fino y prenda naranja sobre un fondo con luces desenfocadas
Antes de abandonar la clínica, Barbieri deberá realizarse una ecografía y otros estudios de control
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Carmen Barbieri permanece internada desde el fin de semana pasado y su situación generó preocupación tanto en el ambiente del espectáculo como entre sus seguidores. La actriz ingresó a la clínica por una infección urinaria y luego fue diagnosticada con COVID-19, lo que generó gran preocupación entre sus seguidors y allegados.

En ese panorama, llegó una noticia que trajo alivio y la conductora recibirá el alta este martes por la tarde, tras el incoveniente que le provocó inflamación en los riñones y fuertes dolores en la zona lumbar. Así lo informó a Teleshow, Juan Curubeto, abogado y representante de la conductora, quien señaló que antes de dejar la clínica le realizarán estudios de control, entre ellos una ecografía.

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De acuerdo con el testimonio de Curubeto, la salida de Barbieri está prevista después de las 16, aunque quedará sujeta a los resultados de los últimos chequeos médicos. El entorno de la artista decidió que retome sus compromisos laborales recién el lunes próximo, con el objetivo de que complete la recuperación en su casa y reduzca el riesgo de una recaída luego de varios días bajo observación.

El abogado detalló que el cuadro principal fue una infección urinaria importante, que derivó en inflamación renal y dolor intenso. Además, informó que durante la internación, Barbieri recibió medicación por vía intravenosa.

Ecografía y controles previos al alta

Carmen Barbieri vuelve a la TV
Barbieri volverá a sus actividades el lunes próximo, luego de varios días de recuperación

Según relató Curubeto a Teleshow, el equipo médico evaluó modificar el tratamiento luego de que la conductora tuviera un episodio de fiebre durante la noche. Sin embargo, la evolución posterior llevó a los profesionales a sostener la misma medicación, aunque el esquema continuará de forma oral una vez que regrese a su domicilio.

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“El tratamiento por vía venosa fue el adecuado”, sostuvo el representante al dar cuenta de la respuesta de Barbieri a la medicación. La decisión de mantenerla internada hasta la tarde se vincula con la necesidad de completar los controles clínicos y verificar que la inflamación haya cedido.

La internación se produjo en medio de semanas complejas para la salud de la figura televisiva. El sábado, su hijo Federico Bal había confirmado a Teleshow, que su madre se encontraba internada en la clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, por una infección urinaria. En aquel momento, señaló que los médicos la mantenían bajo control y estimaban que podría recibir el alta en pocos días.

La información publicada entonces indicó que Barbieri ya había atravesado un contagio de coronavirus durante el fin de semana anterior. Horas más tarde, el propio Bal confirmó que un nuevo análisis había arrojado resultado positivo de COVID-19.

A Solas, de Federico Bal
La figura televisiva atravesó semanas de problemas de salud y permanecerá bajo seguimiento médico

Juan Curubeto se refirió también al diagnóstico de COVID-19 y afirmó que, de acuerdo con la información médica que recibió, la infección no comprometió la parte pulmonar. El abogado explicó que la persistencia de ciertos rastros en los estudios estaría relacionada, según le comunicaron, con el cuadro gripal que Barbieri había sufrido previamente. La conductora había faltado a sus actividades televisivas por fiebre y síntomas respiratorios antes de esta nueva internación.

La evolución será seguida en los próximos días. El alta le permitirá continuar el tratamiento fuera de la clínica. La recomendación de postergar la vuelta al trabajo responde al tiempo de recuperación que requiere luego de la internación y de los problemas de salud acumulados durante las últimas semanas.

El actual episodio se suma a antecedentes recientes. A fines de octubre, Barbieri relató que había enfrentado al mismo tiempo un cuadro de meningitis, broncoespasmo y gripe, con picos de fiebre de hasta 40 °C. En esa oportunidad permaneció en reposo domiciliario y bajo controles de su médico de cabecera.

La conductora contó que los profesionales habían considerado una internación, aunque inicialmente se inclinaban por evitarla para reducir la posibilidad de que contrajera otro virus en un centro de salud.

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