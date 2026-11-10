“Es algo que nunca habíamos visto antes”: Wembanyama tuvo otra noche histórica en la NBA y despertó los elogios de sus rivales

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Víctor Wembanyama volvió a deslumbrar en la NBA con una actuación sobresaliente en el triunfo de San Antonio Spurs ante Phoenix Suns por 122-96 y volvió a escribir su nombre en los libros de historia. El pivote francés terminó el partido con 40 puntos, 11 rebotes y 9 tapas en apenas 25 minutos, lo que además despertó elogios de los rivales.

La estrella de los Spurs fue el centro de la atención en el Mortgage Matchup Center de Phoenix con otro rendimiento brillante que lo puso por encima de otras leyendas de la NBA. El jugador de 22 años y 2.26 metros de altura alcanzó el registro del Almirante David Robinson y Kareem Abdul-Jabbar (1973-74), con más de 40 tantos, 10 tableros y 8 tapas en una seguidilla de partidos consecutivos. La salvedad es que ninguno de los antes mencionados lo había hecho en el tiempo de Wemby. Además, alcanzó una marca de Stephen Curry: anotar dicha cantidad de puntos por quinto juego seguido en menos de 30 minutos.

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Este nuevo show de Wembanyama llegó apenas cinco días después de que estableciera marcas personales legendarias con 52 puntos y 24 rebotes ante los Dallas Mavericks. En el partido del lunes ante los Suns convirtió 15 de sus 19 intentos de campo, 2 de 3 desde la línea de triples y 8 de 10 en tiros libres, con 3 asistencias y una valoración de +30. Tres de sus cuarenta puntos llegaron antes del descanso, cuando ya acumulaba 22 unidades y cinco tapones.

Víctor Wembanyama anotó 40 puntos, 11 rebotes y 9 tapas en 25 minutos durante la victoria de San Antonio Spurs ante Phoenix Suns por 122-96 (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

En la conferencia de prensa posterior al partido, Wembanyama explicó su nivel actual. “Se siente como el lugar donde quiero estar”, afirmó en la conferencia de prensa. El jugador atribuyó su evolución principalmente a la madurez en la toma de decisiones: “No estoy haciendo nada que físicamente no pudiera hacer hace 12 meses. Es principalmente una cuestión de decisiones”, señaló el joven que buscará su primer título en la NBA. “Debo reservar las jugadas físicamente increíbles para las situaciones más difíciles, no para el día a día”, explicó con una sonrisa luego de que le consultaran sobre sus volcadas y una acción en la que saltó desde la línea de libres para anotar una bandeja: “Los rivales no pueden ponerme realmente en una situación en la que no pueda responder, así que ahora todo lo que tengo que hacer es no sabotearme a mí mismo”.

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Por otra parte, los rivales también se rindieron ante la excelencia de Wembanyama. Devin Booker, líder ofensivo de Phoenix Suns con 32 puntos, incluidos 15 en el primer cuarto, reconoció al pivote de los Spurs. “Es algo que nunca habíamos visto antes”, afirmó en declaraciones publicadas por la agencia AP. “Puede manejar el balón y sus instintos de juego son excepcionales. Si no está tapando tiros, los está alterando, lo que lo convierte en un rival muy difícil de enfrentar”, completó.

Víctor Wembanyama vuelca la pelota ante la mirada de Ryan Dunn (Christian Petersen/Getty Images/AFP)

El entrenador de los Suns, Jordan Ott, también se deshizo en elogios y contó que el equipo llegó con una estrategia diseñada específicamente para contener a Wembanyama, pero que resultó ineficaz. “Puede anotar desde los tres niveles en este momento, y cada vez que hay un bloqueo y continuación, simplemente le lanzan el balón hacia arriba del tablero para una volcada. Cuando eso empieza a suceder, se siente desmoralizante y es difícil recuperarse. Pero lo hace contra todos”, admitió.

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El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, destacó el enfoque inteligente de su estrella. “Creo que está dejando que el juego se desarrolle de forma natural, y está haciendo un gran trabajo al colocarse en posiciones para aprovechar las oportunidades que se le presentan”, señaló. “Sus compañeros también están haciendo un buen trabajo al utilizarlo cuando corresponde”, añadió.

Los Spurs registran un récord de 9-2 en la Conferencia Oeste de la NBA y visitarán el próximo miércoles a Golden State Warriors en el Chase Center de San Francisco para continuar con su racha de nueve victorias consecutivas.