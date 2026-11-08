Relaciones con diferencia de edad: los factores que atraviesan los vínculos con brechas amplias

La diferencia de edad promedio en los matrimonios de distinto sexo en Estados Unidos se situó en 2,2 años según datos censales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las relaciones con diferencia de edad suelen despertar preguntas sobre la estabilidad de pareja, las expectativas compartidas y las consecuencias de atravesar etapas de vida distintas. La investigación disponible no permite anticipar el destino de un vínculo individual, aunque sí identifica patrones demográficos, límites metodológicos y factores que pueden incidir en la convivencia.

En Estados Unidos, la distancia de edad entre cónyuges se redujo durante las últimas décadas. Un análisis de Pew Research Center, elaborado con datos de la Oficina del Censo del país mencionado, ubicó en 2,2 años la diferencia promedio en matrimonios de distinto sexo que convivían en 2022. El dato describe un patrón poblacional y no una regla sobre la calidad de las relaciones.

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La misma investigación informó que el 51% de los matrimonios analizados reunía a cónyuges con una diferencia de hasta dos años. El 40% correspondía a parejas en las que el marido tenía tres años o más que su esposa, y el 10% a casos en los que la mujer era tres años o más mayor. Pew Research Center delimitó su análisis a matrimonios de distinto sexo con ambos integrantes en el mismo hogar.

La edad de los integrantes no alcanza para explicar la calidad de una relación

Un estudio longitudinal en Australia vinculó la brecha de edad con una disminución más rápida de la satisfacción conyugal con el paso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La satisfacción de pareja depende de múltiples factores, entre ellos la edad de sus integrantes. Un estudio de Wang-Sheng Lee y Terra McKinnish, publicado en Journal of Population Economics, examinó datos de hogares de Australia y observó que los matrimonios con diferencias generacionales experimentaban una disminución más rápida del bienestar conyugal a medida que transcurrían los años, en comparación con aquellos cuyos integrantes tenían edades similares.

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La investigación señaló que la satisfacción inicial podía ser más alta cuando hombres y mujeres tenían una pareja más joven. Sin embargo, los autores indicaron que esa ventaja se diluía entre los seis y diez años de matrimonio. El estudio se basa en datos australianos, por lo que sus resultados no deben trasladarse de forma automática a todos los países ni a vínculos no matrimoniales.

Las etapas de vida pueden introducir asuntos específicos, como la planificación familiar, la organización económica o el cuidado ante problemas de salud. Estos elementos no son exclusivos de las parejas con distancia generacional, pero pueden adquirir un peso particular cuando las edades implican expectativas distintas sobre jubilación, hijos o responsabilidades de cuidado.

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Un estudio de citas a ciegas midió atracción inicial, no duración del vínculo

Una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences analizó 4.542 citas a ciegas gestionadas por una empresa de búsqueda de pareja de Estados Unidos. El trabajo reunió respuestas de 6.262 participantes y evaluó la atracción, la valoración general de la cita y la decisión de volver a encontrarse.

El estudio encontró una leve preferencia promedio por parejas más jóvenes entre hombres y mujeres, sin diferencias relevantes por género. Sus resultados se refieren a la atracción inicial en personas que buscaban una relación de largo plazo y no permiten establecer qué tipo de pareja tendrá mayor estabilidad o satisfacción con el paso del tiempo.

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Las parejas con mayor disparidad etaria presentan menor resiliencia frente a crisis económicas según la investigación demográfica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres con parejas diez años menores reportaron mayor satisfacción y compromiso

Un estudio de Justin J. Lehmiller y Christopher R. Agnew, publicado en Psychology of Women Quarterly, comparó a cerca de 200 mujeres heterosexuales en relaciones con distinta brecha de edad. Las participantes que tenían una pareja masculina más de diez años menor informaron niveles más altos de satisfacción y compromiso que quienes tenían parejas de edades similares o eran más jóvenes que sus compañeros.

La recepción social puede ser menos homogénea. Una encuesta de Ipsos, realizada en 2022 por encargo de la plataforma comercial Cougar Life, indicó que el 60% de los adultos estadounidenses consideraba aceptable que una mujer saliera con alguien diez años menor. El sondeo, que incluyó a 1.005 personas mayores de 18 años, también registró que el 39% había tenido una relación con una diferencia de edad de diez años o más.

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