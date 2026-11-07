Increíble: Rosario Central festejó por error el título de campeón de la Tabla Anual

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Lo sucedido en el Gigante de Arroyito será una de las escenas del año. Las caras de incredulidad en un sector de las tribunas contrastaron notablemente con los gritos desaforados en la cancha. Un error de comunicación generó una imagen verdaderamente increíble: jugadores y algunos hinchas que invadieron el campo celebraron el título de Rosario Central por error.

El Canalla ya había vencido 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. El empate de Boca Juniors 0-0 en la Bombonera contar Defensa y Justicia significaba que el título de la Tabla Anual se quedaba en Rosario. Tras el pitazo final de Hernán Mastrángelo, desde todos los sectores del estadio se pusieron a seguir de cerca los seis minutos adicionados en la cancha del Xeneize. Y un error de comunicación se desató: Enner Valencia anotó el 1-0 sobre el final del tiempo de descuento para darle el título de manera agónica al combinado del Vasco Arruabarrena.

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Pero alguien informó mal el resultado a los del Canalla: el estadio explotó en algarabía y los jugadores comenzaron a correr para celebrar una coronación que no era tal. Jáminton Campaz, Elías Verón, Juan Giménez e Ignacio Ovando, incluso, llegaron a treparse al alambrado para festejar con su gente. Mientras tanto, Boca ganaba de manera ajustada para coronarse con el último suspiro, arrebatándole la Copa a los de Jorge Almirón. “¡Somos bicampeones!“, gritaban los hinchas a cámara desaforados. Pero todo era un error.

Lo curioso es que la escena se desarrolló al mismo tiempo que Valencia anotaba a los 50 minutos del segundo tiempo el tanto triunfal de Boca Juniors. Hasta ese momento, con el empate sin goles del Xeneize, la Copa de la Tabla Anual se quedaba en Arroyito: Rosario Central ya había superado 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto con los tantos de Emanuel Coronel y Julián Fernández. El Canalla disputó más de 20 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Gastón Ávila.

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El título de la Tabla Anual —que se le entregó el año pasado por primera vez a Central en medio de una polémica– tuvo este sábado una definición con tres partidos en simultáneo: Boca Juniors llegó como líder y dependía de sí mismo, pero Rosario Central y Argentinos Juniors debían ganar para soñar con arrebatarle la corona. El Bicho perdió su duelo de local 2-0 con Huracán y quedó fuera de esta disputa, pero Central hizo sus deberes y rozó la hazaña.

Finalmente, Boca fue el equipo con más puntos en todo el año (63) entre los 30 que logró en el Apertura y los 33 que firmó en este Clausura. Eso le permitió aventajar por apenas una unidad a Central, que con 62 (28 en el Apertura y 34 en el Clausura) quedó en la puerta de la lucha. El combinado de La Paternal figuró tercero con 60 (29 en el Apertura y 31 en el Clausura). Si bien el Xeneize se adueñó de la flamante Copa, los tres se aseguraron jugar la Copa Libertadores 2027 por intermedio de la Tabla Anual.

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