El ingreso per cápita de los salvadoreños en Estados Unidos creció 54.2% en una década

Un grupo de salvadoreños mayores de 40 años participa en un festival en Estados Unidos con banderas y prendas que incorporan símbolos de El Salvador y de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La población nacida en El Salvador elevó su ingreso anual per cápita en Estados Unidos de USD 21,632 en 2013 a USD 33,351 en 2023, un crecimiento de 54.2%, según el informe Diáspora salvadoreña: vínculos y aportes que trascienden fronteras, incluido en el Cuaderno sobre Desarrollo Humano 2026.

El documento señala que la mejora de los ingresos estuvo acompañada por una alta participación laboral y una expansión del acceso a internet. Aun así, la población salvadoreña mantiene diferencias frente a los residentes nativos y al conjunto de personas extranjeras en variables como pobreza, propiedad de vivienda y concentración en ocupaciones de menor remuneración.

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En 2023, el ingreso per cápita de la población salvadoreña se ubicó por debajo de los USD 42,273 registrados por la población nativa y de los USD 49,552 correspondientes a la población extranjera. La distancia respecto de ambos grupos aumentó durante la última década, de acuerdo con las estimaciones elaboradas a partir de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense.

La construcción concentró a casi una quinta parte de los trabajadores salvadoreños

El informe atribuye parte de esa brecha a la distribución ocupacional de la población salvadoreña. En Estados Unidos, el 18.9% de los trabajadores salvadoreños se desempeñó en la construcción en 2023, un peso tres veces superior al de la población nativa, que registró 6,2% en ese sector.

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El alojamiento y los servicios de alimentación ocuparon el segundo lugar, con 12,8% de los trabajadores salvadoreños. Los servicios de gestión y tratamiento de residuos concentraron 11.6%; la manufactura, 10%; y los servicios de salud y asistencia social, 8.1%.

La tasa de participación económica de la población salvadoreña de 16 años o más alcanzó 73.6% en 2023, por encima del 67.5% de la población inmigrante y del 61.3% de la población nativa.

El documento indica que esta mayor inserción laboral también se vincula con restricciones de acceso a empleos de mayores ingresos y con una concentración en actividades de baja calificación.

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Trabajadores salvadoreños manipulan herramientas en una obra de construcción de Estados Unidos, con edificios urbanos y una bandera estadounidense al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pobreza cayó, pero afectó al 13,3% de las familias salvadoreñas

La proporción de familias salvadoreñas con ingresos por debajo del umbral de pobreza descendió de 19,1% en 2013 a 13,3% en 2023. La reducción fue mayor que la observada entre la población nativa, cuya tasa bajó de 10,4% a 8%.

Pese a esa mejora, la incidencia de pobreza entre los hogares salvadoreños superó la registrada entre las familias extranjeras, que fue de 11,9%, y entre las nativas, con 8%. El informe ubica a la diáspora salvadoreña como la población con el menor nivel de pobreza del norte de Centroamérica, por debajo de las familias guatemaltecas y hondureñas.

La tenencia de vivienda también mostró una distancia relevante. El 47,3% de los hogares salvadoreños ocupaba una vivienda propia o en proceso de compra en 2023, frente al 55,7% de los hogares extranjeros y al 67,1% de los nativos.

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Una infografía de Infobae compara la pobreza y la tenencia de vivienda de los hogares salvadoreños en Estados Unidos con otros grupos en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a internet se acercó a los niveles de la población nativa

La conectividad fue uno de los indicadores con mayor avance. En 2023, el 91,4% de los hogares salvadoreños tenía una suscripción a internet de banda ancha, una cifra cercana al 91,9% de la población nativa y al 93% de la extranjera.

El acceso había partido de un nivel de 63,7% en 2013, por debajo del 72,6% registrado entre los hogares nativos y del 73,5% entre los extranjeros. El informe sostiene que la reducción de esa brecha puede facilitar trámites migratorios, acceso a oportunidades educativas y laborales, así como el mantenimiento de vínculos con El Salvador.