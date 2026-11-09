El Salvador

El ingreso per cápita de los salvadoreños en Estados Unidos creció 54.2% en una década

El peso de la construcción entre los empleados originarios de El Salvador triplica al de la población nativa. Esa concentración en oficios de baja calificación es uno de los factores que se vincula con las desigualdades de ingreso

Seis personas adultas posan con banderas de El Salvador y de Estados Unidos; algunas llevan prendas con ambos símbolos.
Un grupo de salvadoreños mayores de 40 años participa en un festival en Estados Unidos con banderas y prendas que incorporan símbolos de El Salvador y de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La población nacida en El Salvador elevó su ingreso anual per cápita en Estados Unidos de USD 21,632 en 2013 a USD 33,351 en 2023, un crecimiento de 54.2%, según el informe Diáspora salvadoreña: vínculos y aportes que trascienden fronteras, incluido en el Cuaderno sobre Desarrollo Humano 2026.

El documento señala que la mejora de los ingresos estuvo acompañada por una alta participación laboral y una expansión del acceso a internet. Aun así, la población salvadoreña mantiene diferencias frente a los residentes nativos y al conjunto de personas extranjeras en variables como pobreza, propiedad de vivienda y concentración en ocupaciones de menor remuneración.

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En 2023, el ingreso per cápita de la población salvadoreña se ubicó por debajo de los USD 42,273 registrados por la población nativa y de los USD 49,552 correspondientes a la población extranjera. La distancia respecto de ambos grupos aumentó durante la última década, de acuerdo con las estimaciones elaboradas a partir de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense.

La construcción concentró a casi una quinta parte de los trabajadores salvadoreños

El informe atribuye parte de esa brecha a la distribución ocupacional de la población salvadoreña. En Estados Unidos, el 18.9% de los trabajadores salvadoreños se desempeñó en la construcción en 2023, un peso tres veces superior al de la población nativa, que registró 6,2% en ese sector.

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El alojamiento y los servicios de alimentación ocuparon el segundo lugar, con 12,8% de los trabajadores salvadoreños. Los servicios de gestión y tratamiento de residuos concentraron 11.6%; la manufactura, 10%; y los servicios de salud y asistencia social, 8.1%.

La tasa de participación económica de la población salvadoreña de 16 años o más alcanzó 73.6% en 2023, por encima del 67.5% de la población inmigrante y del 61.3% de la población nativa.

El documento indica que esta mayor inserción laboral también se vincula con restricciones de acceso a empleos de mayores ingresos y con una concentración en actividades de baja calificación.

Seis trabajadores con cascos y chalecos de seguridad manipulan herramientas en una obra, con una bandera de Estados Unidos y edificios al fondo.
Trabajadores salvadoreños manipulan herramientas en una obra de construcción de Estados Unidos, con edificios urbanos y una bandera estadounidense al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pobreza cayó, pero afectó al 13,3% de las familias salvadoreñas

La proporción de familias salvadoreñas con ingresos por debajo del umbral de pobreza descendió de 19,1% en 2013 a 13,3% en 2023. La reducción fue mayor que la observada entre la población nativa, cuya tasa bajó de 10,4% a 8%.

Pese a esa mejora, la incidencia de pobreza entre los hogares salvadoreños superó la registrada entre las familias extranjeras, que fue de 11,9%, y entre las nativas, con 8%. El informe ubica a la diáspora salvadoreña como la población con el menor nivel de pobreza del norte de Centroamérica, por debajo de las familias guatemaltecas y hondureñas.

La tenencia de vivienda también mostró una distancia relevante. El 47,3% de los hogares salvadoreños ocupaba una vivienda propia o en proceso de compra en 2023, frente al 55,7% de los hogares extranjeros y al 67,1% de los nativos.

Infografía con porcentajes de pobreza y vivienda propia de hogares salvadoreños, extranjeros y nativos en Estados Unidos.
Una infografía de Infobae compara la pobreza y la tenencia de vivienda de los hogares salvadoreños en Estados Unidos con otros grupos en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a internet se acercó a los niveles de la población nativa

La conectividad fue uno de los indicadores con mayor avance. En 2023, el 91,4% de los hogares salvadoreños tenía una suscripción a internet de banda ancha, una cifra cercana al 91,9% de la población nativa y al 93% de la extranjera.

El acceso había partido de un nivel de 63,7% en 2013, por debajo del 72,6% registrado entre los hogares nativos y del 73,5% entre los extranjeros. El informe sostiene que la reducción de esa brecha puede facilitar trámites migratorios, acceso a oportunidades educativas y laborales, así como el mantenimiento de vínculos con El Salvador.

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