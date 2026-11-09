El mate de Buenos Aires y el café de Canchaque: cómo nació la amistad de Franciso I y León XIV, que cambió la historia de la Iglesia

El cardenal Robert Francis Prevost, antes de ser el papa León XIV, junto al papa Francisco I

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Huellas de Pastor reconstruye la trayectoria de Robert Francis Prevost, el papa León XIV, a partir de tres ejes: su formación en Estados Unidos, su tarea misionera en Perú y su llegada al Vaticano. El libro destaca su vínculo con las periferias y propone la escucha, la fraternidad y el encuentro como rasgos centrales de su labor pastoral.

El relato, publicado por la Editorial San Pablo Internacional, que recorre la misión de Prevost en Chiclayo y su posterior llegada a Roma, presenta como un abogado que humanizó la ley y como un misionero dedicado a las periferias, con énfasis en la escucha, la fraternidad y el encuentro.

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El autor, David Farfán Guerrero, es un sacerdote católico y escritor peruano, ampliamente reconocido por su cercana relación laboral y espiritual con el papa León XIV (Robert Prevost), con quien trabajó de manera estrecha durante siete años en Perú

La presentación se realizó en el auditorio de la torre corporativa del Banco Macro ante más de 150 asistentes. En el marco de la visita de León XIV por algunos países de sudamérica, Infobae Cultura publica dos fragmentos:

"Huellas de pastor" (Editorial San Pablo Internacional) , escrito por David Farfán Guerrero

Un mate y un café de Canchaque

A veces me pongo a pensar en los días romanos de este par de amigos. Imagino el aire denso del despacho pontificio en la residencia de Santa Marta. Tras el imponente escritorio de madera, Jorge Mario Bergoglio no vestía la rigidez del protocolo, sino la fatiga de un pastor anciano que conoce el peso de sus ovejas. Al otro lado, Prevost mantenía esa postura serena, casi monacal, del agustino que ha aprendido a escuchar en el silencio de los claustros.No necesitaban discursos teológicos. Su cercanía se medía en la complicidad de los gestos cotidianos: un termo de agua caliente para la yerba mate que venía de Buenos Aires, y una taza humeante de café norteño de Canchaque que el “emérito de Chiclayo” siempre guardaba con cariño; una sonrisa cómplice ante los chismes y tensiones de la Curia, y largas pausas donde el silencio decía mucho más que las palabras. Francisco veía en el agustino alguien que no buscaba el brillo de los altares vaticanos, sino el “olor a oveja” de esas periferias que ambos habían caminado. Cuando la salud del anciano Pontífice flaqueaba, la presencia de Robert en el Dicasterio era su ancla, su paz: sabía que el futuro de la reforma quedaba resguardado en la mente estratégica y el corazón humilde de su amigo.Al caer la noche, cuando los turistas vaciaban la Plaza de San Pedro y el silencio se adueñaba de las columnatas, la luz de la ventana de Santa Marta permanecía encendida. Allí, lejos de las intrigas palaciegas, el Papa y el fraile agustino seguían conversando como dos viejos compañeros de camino. Estoy seguro de que en esas noches de invierno romano, al calor de los recuerdos, volvían los ojos al pasado y recordaban cómo se conocieron.

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El primer chispazo: El invierno porteño

El invierno de Buenos Aires se colaba con una humedad que calaba los huesos por los ventanales del Colegio San Agustín, en el corazón del tradicional barrio de la Recoleta. En los pasillos de techos altos, los pasos de dos hombres resonaban con ritmos distintos. Jorge Mario Bergoglio, por entonces cardenal y arzobispo de la ciudad, caminaba con su clásico andar pesado, un poco encorvado, cubierto por una sotana negra ya gastada por el uso. A su lado, Robert Francis Prevost, el Prior General de los agustinos, llegado de Roma, mantenía la mirada atenta y limpia del misionero que prefiere leer las almas antes que mirar los galones de las jerarquías.Iban a oficiar la Santa Misa juntos. En la sacristía, mientras se revestían con el alba y la casulla entre el olor a cera y vino de consagrar, ocurrió el primer chispazo de complicidad. Bergoglio, que siempre le tuvo alergia a las lisonjas y a los lujos que huelen a corte monárquica, observó detenidamente a este agustino norteamericano que hablaba un castellano pulcro, pero salpicado de un inconfundible acento dulce de nuestro norte peruano, donde jesuitas y agustinos tanto han trabajado por la educación y la promoción de los más pobres. Con un poco de imaginación, creo que el diálogo entre ellos pudo haber sido así:—Usted tiene olor a periferia, padre Robert —murmuró el arzobispo argentino, mirándolo de reojo con esa media sonrisa socarrona tan suya—. Me dicen que pasó años en el desierto piurano.Robert no se amilanó ante el cardenal. Lo miró a los ojos y, con esa paz que nunca lo abandonaba, respondió de inmediato:—En Chulucanas, Santo Padre. Allí donde el polvo se pega a la piel y el Evangelio se entiende sin necesidad de diccionarios.

Aquella respuesta fue un pacto invisible que se selló para siempre. En lugar de ponerse a discutir sobre derecho canónico o teologías abstractas, pasaron los minutos previos a la procesión de entrada hablando de los migrantes que sufrían en las fronteras, de las barriadas que no tenían agua y de la urgencia de una Iglesia que saliera a la calle a ensuciarse los zapatos. Al salir al altar, una fotografía capturó el instante: los dos de pie, hombro con hombro, sin sospechar siquiera que los designios de Dios los terminarían encadenando en una línea de sucesión histórica para el gobierno de la Iglesia universal.

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La llamada desde Santa Marta

Años después, en agosto de 2013, las cartas del tablero habían cambiado por completo. Bergoglio ya era el papa Francisco y estaba sacudiendo los cimientos de Roma con sus gestos revolucionarios y proféticos. Fray Robert, que aún estaba al mando de la orden agustina, se atrevió a hacer algo que hizo palidecer a los secretarios del Vaticano: invitó al flamante Pontífice a presidir la misa de apertura del Capítulo General de los Agustinos.“El Papa jamás hace eso por una orden religiosa, Padre. No va a aceptar, va contra la costumbre”, le advirtieron los burócratas con severidad reglamentaria. Pero Francisco, fiel a su estilo, rompió la regla. Acudió a la basílica de san Agustín, allí donde descansan los restos de santa Mónica, la madre que tanto lloró y rezó por la conversión de su hijo. Al terminar la liturgia, en la intimidad de la sacristía, Robert Prevost, exhausto tras años de extenuantes viajes a nivel mundial, le agradeció el inmenso gesto. Francisco lo miró fijamente, le dio una palmada afectuosa en el hombro y le susurró al oído con una ironía que hoy nos parece profética:—Ahora le toca descansar...Robert sonrió aliviado. En su inocencia, pensó que le esperaba el retiro pacífico en algún convento recóndito o el retorno definitivo a sus amadas misiones en el norte peruano. Pero solo unos meses después descubrió la maravillosa “trampa” del jesuita: el descanso que Francisco le tenía preparado consistía en nombrarlo obispo de Chiclayo, enviándolo directo a la primera línea de batalla pastoral, bajo el sol ardiente de Lambayeque.La llamada definitiva, la que cambiaría el rumbo de la Iglesia, llegó una década más tarde. La salud de Francisco ya menguaba bajo el cielo invernal del Vaticano y la reforma eclesial necesitaba un custodio que tuviera la firmeza del hierro pero la suavidad de la seda. En su austero departamento de Santa Marta, el Papa tomó el teléfono. Al otro lado de la línea, aquí en el Perú, Robert escuchó la voz cansada pero firme de su viejo amigo.—Lo necesito en Roma. Es tiempo de volver —dictaminó Francisco, sin preámbulos.

El nombramiento como Prefecto del Dicasterio para los Obispos cayó en el mundo católico como un rayo en cielo sereno. Francisco ponía en manos del agustino la llave más preciada del Palacio Apostólico: la oficina encargada de elegir a los pastores de todo el mundo. Monseñor Robert, dimensionando por la magnitud de la tarea, intentó apelar, argumentando que su corazón y su vida ya pertenecían por entero a la tierra peruana, de la que incluso se había nacionalizado por amor.—Santo Padre, mi preferencia sería quedarme aquí, en Chiclayo... —balbuceó con humildad.—Lo sé, por eso mismo te traigo —replicó Francisco con una ternura tajante que no admitía réplica—. Uno tiene que obedecer al rebaño, no a sus propios gustos. Nos vemos en San Pedro.

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Cuando Robert Francis Prevost aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino, el círculo de la Providencia se había cerrado. Aquella cercanía nacida entre el frío húmedo de Buenos Aires y el polvo de las misiones latinoamericanas se transformaba ahora en el andamiaje que sostendría al Vaticano. Francisco lo revistió con el rojo de cardenal en el consistorio de 2023, preparándolo, en el más absoluto y sagrado de los secretos, para el día en que las chimeneas de la Capilla Sixtina anunciaran al mundo el nacimiento de su sucesor. Como último gesto de preparación y de la confianza del papa Bergoglio con el cardenal peruano-estadounidense fue promoverlo al orden de los cardenales obispos, asignándole la diócesis suburbicaria de Albano en febrero de 2025.

La hermana muerte llegó para el papa Francisco el 21 de abril de ese año, lunes de la Octava de Pascua. Ahora los cardenales debían reunirse para encomendar al Papa difunto y pedir por el nuevo. Prevost no era el favorito de los medios europeos, ni a nivel mundial. Aquí las sorpresas de Dios.

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